José Antonio Nieto: «Nunca antes había ocurrido que a Andalucía le concedieran cero juzgados»

José Luis Piedra Domingo, 13 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha asegurado que «nunca antes había ocurrido que no se concediera ningún juzgado a Andalucía», como así ha sucedido en la última aprobación de órganos judiciales y plazas de jueces.

José Antonio Nieto señaló que «últimamente habíamos tenido acuerdos ridículos, con la creación de 11 o 12 juzgados nuevos cada año, cuando teníamos unas necesidades mucho más superiores».

El consejero censuró que «se tomen decisiones por razones ideológicas y por la conveniencia del Gobierno de Pedro Sánchez de contar con los apoyos de los independentistas». El titular de Justicia criticó que «se hayan concedido cinco juzgados a Barcelona por el incremento de los hurtos leves y a Andalucía no se lo dote de más jueces cuando también tenemos dichos hurtos en nuestras ciudades y, además, necesitamos más jueces para luchar contra el narcotráfico en zonas como el Campo de Gibraltar».

Asimismo, puso de relieve que «la distribución de recursos y jueces debe ser equitativa entre todas las comunidades autónomas y no responder a intereses políticos o acuerdos particulares» y añadió que «Andalucía no quiere más que otros territorios, solo reclama lo que es justo y el Gobierno no puede seguir favoreciendo a un territorio por sus intereses políticos y discriminando al resto»

A su juicio, «tenemos que atender los crecimientos de actividad judicial en distinta zonas y desde nuestras competencias podemos poner más funcionarios y sedes, pero no más jueces que son necesarios para atender la creciente demanda».