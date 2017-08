Lección de valentía de Fortes, que pone la clase en la goyesca de Antequera Francisco Rivera y Saúl Jiménez Fortes, a su salida a hombros de la plaza de toros de Antequera. / Antonio J. Guerrero Comparte puerta grande con Francisco Rivera ‘Paquirri’, que se despidió del coso antequerano tras 26 años como torero ANTONIO J. GUERRERO Lunes, 21 agosto 2017, 01:00

El malagueño Saúl Jiménez Fortes toreó a base de elegancia y maestría en una noche en la que fue el gran triunfador cortando cuatro orejas, arriesgando y haciendo que el público se entregara al máximo. En su triunfo, le acompañó Paquirri que se despidió de Antequera con dos orejas; por contra, El Cordobés no tuvo suerte con los toros y no pudo hacer mucho. Era la corrida de toros al estilo goyesco que cerraba la primera feria taurina de agosto del grupo Vientobravo.

Manuel Díaz sufrió el viento y toros rajados y sin embestida, en una tarde en la que no estuvo cómodo, al primero le sacó algunas tandas sueltas y al segundo, al que intentó trabajárselo con algunos molinetes y pases de pecho, no pudo hacer mucho más. Con la espada no estuvo tampoco fino lo que le dejó sin trofeos.

Paquirri, en una plaza a la que tiene un especial cariño se mostró serio y tranquilo, destacando una pequeña cojera que le marcó la lidia desde el principio. A pesar de ella, puso las banderillas en su primero con un tercer par al violín, tras petición del público. Quiso sacarle algunos muletazos con desplantes que arrancaron algunos aplausos, al final una buena estocada le dio el primer trofeo. Para el segundo, se centró más en la faena con la muleta, toreando de menos a más en la búsqueda de la Puerta Grande. Pegado a los tendidos de sol se metió al público en el bolsillo y ligó unos buenos derechazos, desarmándose ante la afición. Al final tras pinchazo y estocada, logró una oreja más, lo que le abría la puerta grande.

Enloquecidos con Fortes

Y lo de Fortes fue maestría con valentía. Si el viento fue determinante para sus compañeros, para él no lo sería, su figura esbelta se arrima al toro y su mirada baja marca su propio círculo, toreando sobre su cuerpo. Salió a por todas, serio, elegante con unas chicuelinas ajustadas ante ‘Sultán’, el mejor del festejo.

Ficha del festejo Lugar. Plaza de toros de Antequera. Tercera de abono. Tres quintos de la plaza. Ganadería. Juan Albarrán, mucho mejor presentados. Flojos en la lidia donde fueron de más a menos, pero destacando el tercero en la lidia. Toreros. Manuel Díaz ‘El Cordobés’: medio pinchazo, descabello (ovación), pinchazo y estocada (silencio); Francisco Rivera ‘Paquirri’: estocada (oreja), pinchazo y estocada (oreja); Saúl Jiménez Fortes: estocada (dos orejas), y estocada tendida y descabello (dos orejas).

Con la muleta demostró torería, abogó como en la capital por la silla en los medios, pero fue arrollado por el toro por el primer pase por detrás que pretendía, revolcándolo por el suelo y destrozando la silla. A pesar del susto, no se amilanó y forzó su maestría en un toreo templado, con la muleta baja y firme, estirando el brazo con los olés de los aficionados que vibraron con el malagueño. Su faena y su gran estocada, con la que partió la muleta, le valieron las dos orejas.

Fortes fue arrollado por uno de sus toros. / Antonio J. Guerrero

Y aunque ya salía a hombros, su segundo fue también por momentos de clase y finura, a pesar de ser un toro más rajado que su anterior. Las verónicas rematada con media y su faena de muleta muy buena con la izquierda y con redondeles sin moverse, solaparon una estocada tendida y el descabello.

En general esta segunda faena estuvo bien y por consiguiente, oreja y tras petición mayoritaria, la segunda; siendo el gran triunfador de la Goyesca 2017, recibiendo el trofeo al término de la faena, de manos del alcalde de la ciudad, Manuel Barón, y del presidente de la peña taurina los Cabales, Juan Herrera. Fue una nueva lección de Fortes en el día en el que Paquirri, tras 26 años como novillero y matador de toros en la plaza antequerana, se despedía antes de la goyesca final en Ronda.