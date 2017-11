Del Bosque: «Hay muchos puntos en común entre una empresa y un equipo de fútbol» Del Bosque estuvo arropado en su conferencia por los alcaldes de Mijas y Fuengirola . / I. Gelibter El exseleccionador nacional inaugurael primer encuentrode empresariosde la Costa del Sol IVÁN GELIBTER Viernes, 1 diciembre 2017, 00:22

«Un estilo de dirección adecuado debe centrarse en las relaciones». Esta fue una de las tantísimas frases pronunciadas por el exseleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, que fue el encargado ayer de abrir con una conferencia el primer encuentro empresarial de pequeñas y medianas empresas de a Costa del Sol, celebrado en el Hotel Double Tree Reserva del Higuerón. Del Bosque fue el invitado de honor a un evento que versó sobre varias cuestiones relacionadas con el mundo empresarial, el papel de la mujer y la importancia del turismo, principal industria de la provincia.

Pese a reconocer que sabía «poco» de cómo gestionar una empresa, el entrenador profundizó en la relación entre una compañía y un equipo de fútbol. «Hay que mantener una disciplina en el equipo de trabajo, pero nunca imponerla», sostuvo, aunque no negó que finalmente siempre va a estar la consecución del éxito. «Seamos francos, por muy interesante que os pueda parecer lo que estoy diciendo, si nosotros no hubiéramos ganado, yo no estaría aquí subido», señaló entre las risas del público. De esta manera, Del Bosque aportó algunas de las claves, como compartir conocimientos o la cohesión entre el grupo. El mejor ejemplo, según el seleccionador, es el que brindó Luis Aragonés. «El concepto de ‘La Roja’ provocó la unión entre todos, y eso fue crucial para ganar la Eurocopa», explicó. «Si estamos en una empresa, miramos hacia dónde queremos ir, mientras que si se trata de un equipo, el paralelismo sería cómo queremos jugar», añadió.

En cuanto la época de Aragonés, el salmantino reconoció que cuando fue nombrado seleccionador hubo muchos que le dijeron que lo hacía en el peor momento posible, ya que España acababa de ganar un torneo internacional por primera vez desde el año 1964. «Igual que creo que un buen director (o entrenador) tiene entre sus funciones dejar un camino hecho lo más sencillo posible para el siguiente que venga, también pienso que no se debe borrar de un plumazo todo lo anterior. Eso fue lo que hicimos entonces, y nos fue bien».

La marca

Con esta relación entre empresa y equipo, Del Bosque apuntó que igual que se creó la marca España con la Selección, cada empresa debe crear su propia marca. «Eso es importante en un país como éste, en el que la pequeña y mediana empresa son el motor de la economía», aseguró ante un público objetivo conformado por directivos y trabajadores de pymes.

Vicente del Bosque, durantela charla. / I. G.

Pese a todo esto, Del Bosque también dejó un espacio para hablar de fútbol y de su trayectoria personal. Así, desgranó las tres razones por las que se hizo entrenador: «Primeramente por una cuestión de vocación, algo esencial; pero también porque siempre quise parecerme a esos entrenadores buenos y humanistas que sabían de todo», aseguró. «Y por último, claro está, porque a partir de los 33 años dejas de ser jugador y hay que hacer algo que te guste, porque te quedan muchos años de vida». Antes de irse, eso sí, el exseleccionador nacional resumió su éxito en una frase que valía para todos: «La simplicidad es lo mejor para dirigir».