Tercera FEB: El Unicaja Andalucía y el Novaschool, en la pelea por evitar el descenso

A falta de una jornada en el Grupo D-A, con casi todo resuelto, hay dos equipos malagueños que aún no han dicho su última ... palabra en la parte de abajo de la tabla. En la zona de descenso. Y también uno que aspira a ir a la fase de ascenso. El Colegio El Pinar se las verá con La Zubia la semana que viene y será líder de la fase regular consigue vencer, con el Jaén FS muy pegado, con el mismo balance de victorias y derrotas. Este fin de semana no ha habido partidos.

En la cuerda floja están el Novaschool Rincón de la Victoria y el Unicaja Andalucía, ambos con siete victorias, empatados con el Oh! Tels ULB y con un triunfo más que el colista, el Murgi, que se medirá, precisamente, al cuadro rinconero en la última jornada. El filial del Unicaja, por su lado, descansará en la última jornada y quedará a expensas de lo que hagan los demás. De estos cuatro, descenderán dos. El Salliver Fuengirola y el Hospital Ochoa Marbella, por la parte que les toca, han hecho los deberes y llegan a la recta final matemáticamente salvados y sin jugarse nada en el plano deportivo. El cuadro marbellí, eso sí, ha estado peleando arriba durante toda la temporada, aunque no ha podido pelear por el ascenso en los últimos metros de esta particular carrera.