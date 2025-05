Mario Saint-Supéry adelantará su salida a la NCAA para acelerar su adaptación

Mario Saint-Supéry disputará este viernes su último partido en España hasta dentro de unos años. El jugador malagueño participará en el Manresa-Tenerife (21. ... 00) y se marchará en breve a Estados Unidos para abrir su etapa en la NCAA, donde jugará en la Universidad de Gonzaga. Sin embargo, la aventura americana comenzará antes de lo previsto para el base.

Al parecer, el jugador de Rincón de la Victoria va a adelantar sus planes para así agilizar su adaptación a su nuevo destino. La idea es que Saint-Supéry se marche a Estados Unidos ya para así comenzar los entrenamientos con su nuevo equipo y acelerar su adaptación a todos los niveles, especialmente en cuanto al idioma.

Este nuevo planteamiento podría alterar también los habituales planes veraniegos del jugador, que suele formar parte de las selecciones nacionales. En esta ocasión, Saint-Supéry sería uno de los referentes de la sub-20 que participará en el Europeo de la categoría que se disputará en Grecia del 12 al 20 de julio, pero no está claro que vaya a ir y podría darse el caso de que renuncie para centrarse en su apuesta por la NCAA.

Antes de que todo esto suceda, el jugador y su agencia deben resolver su salida del Unicaja. Después de firmar el año pasado su primer contrato profesional, su cláusula quedó fijada en una cantidad que podría rondar el medio millón de euros. ¿Cómo la pagará? El Unicaja no quiere plazos, pues nadie sabe lo que puede suceder una vez que esté en Estados Unidos y quiere ir sobre seguro. Algunas fuentes indicaron que en casos similares al del malagueño están siendo las agencias de representación las que abonan esas cláusulas. Otra fórmula es por la vía de un crédito... Hay que recordar que Saint-Supéry firmará un contrato en la NCAA en el que va a multiplicar casi por diez lo que ahora percibe en el Unicaja.

Cada semana trascienden más casos de jugadores europeos que están aceptando contratos de universidades estadounidenses, ya no sólo en edad de formación, sino que forman parte de plantillas profesionales, como el caso de Saint-Supéry, ahora cedido en el Manresa. El hecho de que tengan contratos firmados no es un obstáculo ya, aunque habría establecidos unos criterios de elegibilidad en el aspecto económico (un tope de 75.000 euros cobrados). Sin embargo, la situación es en estos momentos tan difusa, que estas normas no parecen ser un impedimento para los fichajes. Algunas fuentes apuntaron que, llegado el caso, el jugador tendría que devolver parte del dinero cobrado, pero este aspecto no pudo ser confirmado.