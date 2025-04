Mario Saint-Supéry valora dar el salto a la NCAA al final de esta temporada

Mario Saint-Supéry valora dar el salto al baloncesto estadounidense al final de esta temporada. El jugador contempla ahora dar un giro a su incipiente ... carrera ante las propuestas económicas y deportivas que ha recibido de algunas de las universidades más potentes de la NCAA, además de por su situación en el Unicaja cara al futuro.

El jugador de Rincón de la Victoria realizó unas intrigantes declaraciones hace un par de semanas en una entrevista para la ACB en la que se mostraba expectante por saber cuál sería el próximo paso en su carrera deportiva. «Ahora mismo estoy centrado en terminar bien la temporada y en ayudar al equipo al máximo, pero ya cuando tenga que tomar las decisiones seguro que tomo la decisión correcta. Y tengo muchas ganas de saber qué pasa en el futuro. Estoy muy ilusionado, la verdad», aseguró el canterano del Unicaja, que esta campaña está jugando cedido en el Baxi Manresa.

Saint-Supéry tiene contrato con el Unicaja hasta 2028. Lo firmó en el verano de 2023 cuando todavía era menor de edad, así que no deberían existir dudas por esa vinculación. Sin embargo, el malagueño es uno de los mejores jugadores de su generación y uno de los pocos que está compitiendo al máximo nivel, que es lo más importante. Esto no ha pasado desapercibido para las universidades de la NCAA, que años atrás ya intentaron reclutarlo, pero que ahora han vuelto a llamar a la puerta de forma insistente. Desde que estos equipos pueden pagar a sus jugadores, el éxodo de los mejores jóvenes europeos ha sido constante. Los talentos más destacados han optado por firmar allí grandes contratos antes que calentar banquillo en la Liga ACB o jugar en el filial de turno. Este último punto no es el caso de Saint-Superý, asentado en la rotación principal de Diego Ocampo en el Baxi Manresa, con el que jugó la Copa y ha participado en la Basketball Champions League.

Algunas fuentes indicaron a SUR que la decisión ya está tomada y que el jugador más joven en debutar con la camiseta del Unicaja dará el salto a la NCAA en breve. Sin embargo otras no fueron tan contundentes, pero sí aclararon que se le ha trasladado la situación al club malagueño y que existe una negociación abierta con la agencia de representación que desde hace dos años gestiona la carrera de Mario Saint-Supéry. El agente del malagueño es Igor Crespo, uno de los más importantes a nivel nacional, pues en su cartera tiene a jugadores como Jean Montero, Abalde, Tyson Pérez, Abrines o Mirotic, por poner algunos ejemplos conocidos por los aficionados.

Quizá después de dos cesiones, una al Tizona Burgos y otra al Manresa, Mario Saint-Supéry esperaba volver a Málaga ya más rodado. Sin embargo no está del todo claro que esto suceda por una cuestión de espacio. En la línea exterior, el Unicaja tiene con contrato a Alberto Díaz, Kalinoski, Kameron Taylor, Tyson Carter, Barreiro y Djedovic, este último renovado tras la Copa. Se cuenta con la casi segura salida de Carter, pero el club malagueño parece que incorporará un jugador de un perfil parecido; al menos así se está moviendo en el mercado. ¿Dónde cabe Saint-Supéry? ¿Otra cesión? Su marcha a la NCAA sólo se podría frenar haciendo una apuesta decidida por él con un nuevo contrato y no fichar... Esta situación deportiva ha influido en que el jugador quiera explorar sus alternativas en la NCAA, donde en términos comparativos cobraría casi más que cualquier jugador de la plantilla cajista, según se indicó a SUR. Las ofertas, porque tiene varias, son casi irrechazables.

Como se ha indicado antes, el jugador malagueño firmó en 2023 un contrato con el Unicaja hasta 2028, pero ese acuerdo contempla una cláusula de salida importante que es válida al menos para equipos europeos. Quizá esa negociación antes apuntada entre las partes está centrada en este aspecto.