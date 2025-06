Indignación en el Unicaja por el arbitraje contra el Real Madrid

En el Unicaja se están mostrando muy indignados por la actuación de los árbitros en el segundo partido de la serie de semifinales. Varios jugadores ... de la plantilla, la mayoría, se han conjurado para protestar por la situación de ayer subiendo el vídeo que Movistar posteó en sus redes sociales de Ibon Navarro pidiendo respeto, entre gritos, debido a la frustración, para el equipo. «¡Un poquito de respeto! ¡No pido más! ¡Respetadnos un poco!», decía el vitoriano en los túneles del Movistar Arena cuando los árbitros se dirigían a su vestuario.

Lo cierto es que las reacciones en el Unicaja, visto lo visto, están justificadas. El entrenador explicó el porqué de su enfado en su rueda de prensa posterior, poniendo en valor el papel de los colegiados, aunque también pidiendo un trato igualitario respecto a los rivales: «Todos cometemos errores, y yo soy el que más, seguramente, de todos los que estamos en el campo. Lo que me molesta es el diferente rasero. El margen de compresión con Olek Balcerowski es uno y con los demás es otro. Y se lo he hecho ver. Es lo que me indigna. Ha ganado todo y se le trata como un mocoso. Es normal que los jugadores protesten. Y le han pitado técnica sin avisar. Soy 'tocacojones', lo dice mi madre. Sí, porque no lo entiendo. No puedo admitir que no le pasen ni una a un niño de 23 años». A Tavares se le permitía protestar todo y a Balcerowski se le señaló una técnica por una protesta, sin previo aviso o advertencia.

🗣️ Ibon Navarro, entrenador de Unicaja, a los árbitros del Real Madrid-Unicaja.#PlayoffLigaEndesa #LasRedesDeSiempre pic.twitter.com/6UOqBN5Wa6 — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) June 13, 2025

El Unicaja fue sancionado con cuatro técnicas a lo largo del partido, de las cuales tres fueron en el segundo cuarto (una al polaco, otra a Taylor y otra a Ibon Navarro, que sería posteriormente descalificado en el último acto). Estas amonestaciones llegaron en un momento en el que el Unicaja iba para arriba y luchaba por cambiar el signo del segundo encuentro de la serie de semifinales, que terminaron saldándose con tiros libres para el conjunto blanco.

La diferencia en tiros libres evidenció también eso de lo que se queja el Unicaja. El Real Madrid dispuso de 25, mientras que el equipo malagueño de apenas 16.