Ibon Navarro, cara a la semifinal: «Tenemos que afrontar cada partido como si fuera el último»

La filosofía de Ibon Navarro en estos 'play-off' por el título de la Liga Endesa, como ya exteriorizó tras asaltar con autoridad el Palau, ... se basa en pensar que la cosa empieza constantemente de cero. Se reafirmó en esa idea cuando fue preguntado por si la forma en la que se ganó la serie de cuartos ante el Barcelona refuerza al equipo cara a las semifinales: «No creo que nuestras opciones pasen por lo bueno o malo que hicimos contra el Barça. Empieza una serie nueva ahora. Ellos han tenido un par de días más de descanso para prepararse y pensar en sus cosas. Nosotros vamos a llegar seguro que bien. Los partidos son un poco imprevisibles, sobre todo los primeros, pero van a ser muy bonitos e interesantes. Lo del domingo fue un capítulo muy bonito en la historia del club, pero ya estamos en la siguiente serie».

El equipo, a un día del primer partido de 'semis' ante el Real Madrid, sólo llega con la duda de Alberto Díaz, que sufrió un golpe el domingo en el Carpena. «Ayer fue un día de tratamientos y recuperación porque el partido fue exigente. De Alberto no puedo decir más que lo que ya dijo el club. Se llevó un golpe muy fuerte en el gemelo. Nos preocupó mucho y luego poco. A ver esta mañana si se puede mover y si puede estar», dijo sobre el estado físico de la plantilla en general y sobre el del malagueño en particular.

Una parte de su comparecencia se centró en preguntas sobre el rival y el planteamiento del partido. Reconoció, antes de nada, la posibilidad de variar su estructura cara a esta serie, dejando que claro que todos los partidos que ha jugado contra el Real Madrid han sido en contextos distintos. «Tiene tantos jugadores tan buenos que se puede permitir pasar por los momentos malos de Facu (Campazzo) o Musa. Tiene la opción de adaptarse a diferentes quintetos. Nosotros llevamos tres años juntos, pero ellos también. Han mantenido el bloque durante años. Me parece clave el estado de forma de Bruno Fernando, que no ha sumado demasiados minutos en los primeros meses porque venía de un contexto diferente y necesitaba su tiempo», agregó.

Preguntado por si Kravish será la pareja de baile de Tavares durante el partido, afirmó que ahora cuentan con una herramienta más, caso de Balcerowski, y que en los últimos partidos no salió tan bien lo de emparejar al estadounidense con el caboverdiano. «Aquí no salió igual de bien. Los equipos se van ajustando. Aquí tenemos una herramienta más, que es la de Olek. En el último partido con ellos no fue una herramienta tan útil», dijo al respecto.

Balcerowski sonríe

Más allá, dijo que se «va a quedar corta la temporada» cuando fue preguntado por el pívot polaco: «Se nos va a quedar corta la temporada. Las cosas necesitan un proceso. Es joven e interior. Hay que tener paciencia, y afortunadamente nosotros la tenemos. Está bien, y no solo en los partidos, es que lleva trabajando bien toda la semana. Llega, sonríe, como gesticula cuando se equivoca...».

Al final se refirió a la importancia del factor cancha... y a una hipotética 'ventaja' por tenerlo en contra: «Os he dicho que no le hemos ganado en casa al Madrid en los últimos tres años. Todo el mundo prefiere jugar en casa que fuera, pero hemos ganado más fuera que en casa en los 'play-off'», contestó. «Si vas pensando en ganar un partido puedes o ganar uno o ninguno. Tenemos que pensar en jugar los dos mejores partidos, el miércoles y el viernes. Tenemos que afrontar cada partido como si fuera el último», añadió.