Ejim ya ejerce como el 'nuevo Milosavljevic' en el Unicaja

JUAN CALDERÓN Lunes, 14 octubre 2019, 00:37

Es el nuevo hombre para todo en el Unicaja. Melvin Ejim se ha convertido en la navaja multiusos de Luis Casimiro en este arranque de temporada. El canadiense emerge como especialista defensivo, ese rol que quedó vacante en verano por la desgraciada lesión de Dragan Milosavljevic en un encuentro con la selección de Serbia.

Cuando el balcánico sufrió aquel percance, el Unicaja acudió con celeridad al mercado y realizó un movimiento estratégico incorporando a Axel Toupane. El francés es un perfil distinto a Milosavljevic, con capacidad defensiva, pero con más talento ofensivo sobre el papel. Sin embargo su adaptación está siendo más lenta por una lesión que lo ha tenido tres partidos fuera del equipo. En este tiempo Ejim ha adelantado puestos en la rotación de los aleros. Partía como el último en discordía por detrás del propio francés o Waczynski. Sus primeras actuaciones fueron dubitatitivas, algo lógico en un novato en la Liga Endesa y nuevo en el equipo. Pero el perfil de Ejim se ajusta perfectamente al estilo por el que ha optado esta temporada el equipo malagueño, de gran despliegue físico y defensa.

El canadiense no es un anotador, pese a que hace tres años firmó una temporada brillante en el Reyer Venecia, pero puede hacer muchas cosas. Casimiro lo ha calado pronto y le ha asignado el rol que antes tenía Milosavljevic. Pese a ser un ala-pívot que juega de alero, Ejim es capaz de defender a bases, escoltas, por supuesto a aleros y cómo no, también a ala-pívots. Su rango de actuación es enorme y eso es vital en el baloncesto moderno. El sábado ante el Joventut se vio un ejemplo de esto. Prepelic fustigó al Unicaja en el arranque del partido con tres triples seguidos. Superó sin problemas a Adams y Jaime Fernández, pero llegó Ejim y ahí se acabó el excelso tirador esloveno, que ya no volvió a anotar hasta el tercer cuerto y que luego volvió a ser minimizado por el canadiense. El jugador nacido en Toronto acabó el choque con 13 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias en 22:36 minutos, una estadística completa que demuestra su ayuda al equipo.

El único lunar de su juego es el lanzamiento de tres. Es evidente que no tiene seguridad en su tiro, porque siempre amaga y busca la penetración para sacar partido de su físico. Seguramente, a medida que su confianza crezca, también mejorará ese pobre 2/11 que ahora acumula. Es un caso parecido al de Milosavljevic, que en su primera campaña en Málaga acabó como el peor triplista del equipo y la temporada anterior finalizó la Liga con el mejor porcentaje desde Navidad hasta el cierre de la competición. Su registro histórico apunta en esta dirección, pues tanto en el Virtus Roma, como en Reyer Venecia y en el Unics anduvo por el 35% en tiros de tres, un buen porcentaje para un jugador de sus características. Si añade el triple a su repertorio actual, Ejim será un jugador más completo de lo que ya es.