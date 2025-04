El Unicaja no falla y defenderá su título de la Champions en la Final Four (72-82)

Juan Calderón Málaga Martes, 15 de abril 2025, 22:06 Comenta Compartir

El campeón no falla a su cita con la Final Four. El Unicaja defenderá su título de la Basketball Champions League tras vencer por segunda ... vez al Reggiana (72-82) y alcanzar el torneo que reunirá a los cuatro mejores de la competición. Tuvo que emplearse a fondo el cuadro cajista, superando la irregularidad que le persigue en las últimas semanas, pero demostró que es mucho mejor equipo que su rival italiano. Es la tercer presencia seguida del club malagueño en la Final Four desde que disputa esta competición, lo que da una idea de la superioridad que esta demostrando en la Champions. Se medirá en una de las semifinales (9 de mayo) al ganador de la eliminatoria entre el AEK y el Nanterre, que vivirá este miércoles su segundo capítulo y en la que el conjunto griego tiene ventaja. Si logra vencer otra vez al equipo francés, la Final Four será en Atenas. Allí estará el Unicaja como campeón y gran favorito al título.

Pallacanestro Reggiana | 72

Unicaja | 82 ESTADISTICAS DEL PARTIDO Pallacanestro Reggiana | 72 Min. Punt. Reb. Asist. Jaylen Barford 28:51 12 5 3 Cassius Winston 26:56 12 2 6 Mouhamed Faye 15:20 6 4 0 Stephane Gombauld 5:05 0 0 0 Jamar Smith 22:26 14 0 0 Lorenzo Uglietti 11:56 0 2 0 Michele Vitali 20:58 3 2 4 Kenneth Faried 24:48 16 7 1 Sasha Grant 8:44 0 0 0 Matteo Chillo 5:26 0 0 0 Kwan Cheatham 29:29 9 5 2 Unicaja | 82 Min. Punt. Reb. Asist. Tyson Pérez 13:51 9 5 0 Dylan Osetkowski 28:03 11 6 3 Olek Balcerowski 12:31 5 1 0 Tyler Kalinoski 20:49 3 2 1 Kameron Taylor 16:37 8 6 4 Jonathan Barreiro 9:01 2 0 1 Alberto Díaz 15:30 7 3 0 Tyson Carter 22:59 9 3 4 Nihad Djedovic 10:34 6 0 2 Killian Tillie 13:04 11 2 0 David Kravish 12:23 1 1 2 Kendrick Perry 24:38 10 3 5 Si vieron el partido del Valencia, aquella referencia es la mejor para entender lo mal que comenzó el Unicaja el encuentro. El equipo malagueño estuvo superado por la intensidad defensiva de su rival y su plan de partido se vino abajo nada más comenzar. El Reggiana defendía al límite de la falta y se favorecía de las malas selecciones de tiro del conjunto cajista. Sin circulación, sin controlar el rebote y muy incómodo, el Unicaja anotó una canasta en juego en los primeros siete minutos (9-3). La cosa no fue a mayores porque el Reggiana es un equipo limitado más allá de una rotación de siete jugadores de cierto nivel. En cuanto las segundas unidades comenzaron a salir a la pista, el partido cambió por completo. Del 17-12 del final del primer cuarto se pasó al 17-22 en minuto y medio. La explicación estuvo en el banquillo de uno y otro equipo. La aparición de Tillie en el Unicaja fue esencial. El francés estuvo perfecto, sin fallar un lanzamiento en los siete minutos que estuvo en la pista. Anotó diez puntos seguidos que le cambiaron la cara a su equipo. Con el partido más encarrilado, ahora con más movilidad en ataque y bien dirigido por Perry, se jugaba a lo que el Unicaja quería. Se vieron también buenas acciones de Djedovic, cortando por la línea de fondo, y Carter desbordaba en el uno contra uno. Al Reggiana se le abrían las costuras por esa falta de reemplazos de garantía. Se sostuvo en el partido con tres buenos triples de Jamar Smith, el último antes del descanso (37-46), pero el parcial de 20-34 reflejaba la enorme superioridad del Unicaja, que estaba a 20 minutos de alcanzar la Final Four. El Unicaja lo tenía todo a favor para romper el partido teniendo en cuenta las dudas de su rival, pero nada más lejos de la realidad. Kenneth Faried fue el elemento que cambió el encuentro. El estadounidense, de larga trayectoria en la NBA, pero que ha estado dando tumbos por medio mundo en los últimos años, le hizo diez puntos seguidos al Unicaja. Pero no sólo eso. Su agresividad defensiva contagió a sus compañeros e intimidó al Unicaja que encajó un parcial de 15-4 hasta que se vio por detrás en el marcador (56-55). El equipo malagueño recuperaba la versión titubeante del comienzo del choque y sólo una canasta de Tyson Pérez le dio una mínima ventaja antes del último cuarto. El Unicaja había pasado de anotar 34 puntos en el segundo cuarto a sólo 12 en el tercero. No cambió la peligrosa dinámica y el partido se volvió muy espeso. Es cierto que el Unicaja no encontraba fluidez en ataque, pero se mantenía sólido en defensa y su rival también sufría para anotar. El momento clave llegó en el minuto 35, con dos buenas defensas culminadas por dos triples de Perry, que dieron un un poco de margen (61-68), pequeño, pero suficiente. Quedaba mucho, pero al Reggiana se le empezó a cerrar el aro. El Unicaja dominaba el rebote y Osetkowski sentenciaba a falta de dos minutos con otro tiro de tres. El objetivo de la Final Four estaba conseguido.

