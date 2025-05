El arte de liderar (II): de la gestión al rendimiento

El Unicaja ya no vive partido a partido, planifica como un equipo grande

Ya no hace falta imaginar tanto. Muchas de las preguntas que se lanzaban en aquella primera conversación ficticia con Ibon Navarro —la que titulamos ' ... El arte de liderar'— han encontrado respuesta en la realidad. El título de Copa del Rey no solo coronó un proceso, sino que consolidó un modelo. El Unicaja ha demostrado que no es flor de un día, sino un proyecto con raíces.

Pero como todo equipo que se gana el respeto de los grandes, ahora las exigencias son mayores. Ya no basta con competir: se espera que gane. Y ahí vuelve a aparecer el arte del liderazgo, esta vez no desde la sorpresa, sino desde la responsabilidad. Noticia relacionada El arte de liderar: una conversación imaginaria con Ibon Navarro Pedro Ramírez Hoy la pregunta ya no es si Unicaja puede competir con Madrid o Barça. La pregunta es si puede ganarles cuando más cuenta. Y si puede ganar en dos frentes a la vez: la Basketball Champions League (BCL), objetivo declarado; y la Liga Endesa, donde llegar con ventaja de campo puede marcar la diferencia. Aunque el Unicaja ya no vive partido a partido. Planifica como un equipo grande. Sabe que no todo depende de sumar una victoria más o menos en la fase regular. Lo esencial es llegar en las mejores condiciones —físicas, tácticas y emocionales— cuando la temporada entra en su fase crítica. El equipo malagueño ha dejado atrás la urgencia clasificatoria para abrazar una estrategia de picos de forma y de gestión de cargas, como hacen los verdaderos aspirantes a cualquier título. «Hoy la pregunta ya no es si Unicaja puede competir con Madrid o Barça. La pregunta es si puede ganarles cuando más cuenta». El tramo final de temporada es, por tanto, un juego de equilibrios. Hay que cuidar las piernas sin perder el alma competitiva. Preparar un pico de forma sin abandonar del todo el presente. Porque en esta liga, ceder una victoria puede hacer peligrar tu puesto… o regalar una eliminatoria fuera de casa. Y en ese contexto llega la Final Four de la BCL. Este fin de semana, en el Sunel Arena de Atenas, Unicaja buscará revalidar el título europeo. Su semifinal será precisamente contra el anfitrión: el AEK de Atenas. Un reto de máxima exigencia que pondrá a prueba la preparación y el enfoque del conjunto malagueño. Y el Unicaja llega con buenas sensaciones. Ha recuperado dinamismo, constancia defensiva y fluidez ofensiva. Las últimas victorias le han devuelto sus señas de identidad: el baloncesto coral y su eficacia defensiva en forma de forzar pérdidas al rival y anotar tras rápidas transiciones y, sobre todo, le han devuelto la convicción interna de que el plan sigue su curso. Lejos de llegar con dudas, lo hace con la certeza de que el trabajo silencioso de semanas anteriores empieza a dar frutos visibles. Desde fuera, algunos interpretaron cierto bajón de rendimiento como una señal de alarma. Pero puede que haya sido todo lo contrario: una pausa estratégica. La renuncia a la obsesión por el corto plazo, en busca de algo más grande. Porque no se trata de llegar primeros a los play-off, sino de llegar mejor.

