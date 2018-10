La Junta insta a redefinir el modelo para evitar problemas tras el frenazo turístico

Las causas del primer frenazo turístico en la Costa del Sol tras años de registros récord no son coyunturales, lo que obliga a actuar para evitar que los problemas se mantengan el próximo año y a planificar sobre un nuevo modelo adaptado al cambio de ciclo que encara la región. Para este nuevo escenario la diversidad de la oferta y la complementariedad de la misma se convierten en unas recetas de éxito con la que los destinos de playa, segmento que pierde cuota de mercado, puede beneficiarse de los crecimientos de dos dígitos que experimenta el turismo urbano, cultural o gastronómico. El consejero de Turismo de la Junta, Francisco Javier Fernández, ha ofrecido, en un desayuno debate, organizado por SUR y la Fundación Unicaja, el primer diagnóstico sobre qué está pasando en este sector y, sobre todo, en los destinos del litoral.

Las conclusiones, son fruto del primer estudio que sale del sistema de BigData de Andalucía que han permitido cruzar datos para responder a qué está ocurriendo, quien lo está provocando y por qué sucede. Con 23 fuentes estadísticas, la colaboración de profesionales del sector como los directores de las oficinas españolas de turismo en el exterior, turoperadores, patronal hostelera, y directores de aeropuertos andaluces, se ha podido apuntar a la quiebra de cuatro aerolíneas claves para los países como el Reino Unido y Alemania y al rápido auge de los mercados competidores como Turquía, Egipto, Grecia o Túnez como los elementos que están incidiendo de forma notoria en la desaceleración de la Costa. Tras exponer las distintas teorías analizadas y su impacto, se cuestionó si es una alteración puntual de la demanda o por el contrario se está ante un cambio de ciclo turístico. La respuesta fue contundente, hay que planificar nuevas actuaciones. «Trazando previsiones para los próximos meses, sabemos que vamos a cerrar bien el año, pero que las principales causas que acabo de comentar, las estructurales, las vamos a encontrar de nuevo el próximo ejercicio y serán un problema si no planificamos la solución», dijo.

Así te lo hemos contado en directo Francisco Javier Fernández: «Debe haber unidad de la norma que regula las viviendas de uso turístico»

Por eso avanzó que el primer paso será convocar a los patronatos de turismo para presentarles el estudio realizado, tras la creación de un grupo de trabajo ante el descenso de llegadas de turistas por los aeropuertos de Málaga y de Almería en plena temporada alta. A estos encuentros convocarán también a empresarios para ofrecerles una propuesta de actuación de cara a 2019. Entre las primeras medidas apostó por mantener el plan especial de refuerzo para Reino Unido y Alemania, que se activó en agosto y que supone una inversión de 2,3 millones de euros para desarrollar acciones hasta final de año. Pero además, el consejero apuntó a la necesidad de cambiar el 'chip' para que deje de sorprender una merma de viajeros si con menos se mantienen o se generan más ingresos. «Hay que incidir en la calidad frente a la cantidad, diferenciando mejor la oferta andaluza de la competidora, poniendo en valor el bagaje de nuestro sector, su profesionalidad, la diversidad de opciones y la complementariedad, y nuestra amplia dotación de infraestructuras internas de comunicación», recalcó.

06:21 Vídeo. Francisco Javier Fernández, en el Foro SUR. / Pedro J. Quero

Sin embargo, también consideró necesarias diseñar nuevas acciones que transmitan una nueva imagen del litoral andaluz. «Debemos difundir una costa moderna e innovadora, que permitan conocer la diversidad del tipo de segmentos turísticos que lo integran, buscando un cliente de mayor gasto y con mayor estancia media», declaró, para precisar que asimismo se llevarán a cabo campañas en nuevos mercados «que sabemos que responden bien a la oferta andaluza». Entre ellos consideró que son los más cercanos, como Francia o Portugal, los que pueden ayudar a compensar las pérdidas de británicos y alemanes, descartando acudir para ello a destinos lejanos como los asiáticos o americanos en los que Andalucía seguirá de la mano de Turespaña.

Además, ante el auge de nuevos reclamos turísticos con los que ganar la partida a los competidores, el consejero anunció la puesta en marcha de clubes de producto experienciales.

El consejero señaló que realizarán acuerdos de comarketing con compañías aéreas y con touroperadores para recuperar rutas y analizar nuevas opciones que abran lazos con otros países de origen con los que diversificar la cartera actual de mercados. Todo ello sin dejar de insistir en el nacional, que ante la crisis internacional, será objeto de deseos de los destinos españoles y más tras ser el salvavidas de esta temporada alta.

14:15 Vídeo. Turno de preguntas al consejero de Turismo en el Foro SU / Pedro J. Quero

«La maquinaria no se puede parar. Así que nuestro compromiso con el sector sigue intacto para asegurar la competitividad de esta industria, para consolidar las grandes cifras del periodo, y para garantizar el éxito de una de las actividades más importantes de nuestra economía y de nuestro desarrollo social como comunidad. Seguiremos buscando la calidad y la estabilidad en el empleo como base de la calidad en el turismo», detalló.

El consejero hizo hincapié en la necesidad de diferenciarse Andalucía por su calidad, descartando competir por precios. Aseguró que los turistas no entienden de fronteras ni de estrategias, pero sí de un buen producto. «Lo que sí saben, y cada vez mejor, es valorar un buen producto o destino, y cuál merece más la pena comprar. Y ahí es donde tenemos que estar siempre, en la primera línea, con el mejor producto, la mejor relación calidad-valor, y con la agilidad para que lo puedan adquirir tan pronto como surge el deseo de compra», dijo. Fernández defendió la necesidad de «fortalecer los destinos, facilitando la creación de nuevos productos que diversifiquen la oferta, optimizando la promoción y dando oportunidades a zonas que tenían potencial y un interesante margen de crecimiento. Apostamos por la complementariedad, para que playa e interior dejen de ser excluyentes y se conviertan en parte de una misma oferta global y para que los segmentos que tienen función transversal, como el gastronómico o el de naturaleza o el cultural, tengan más presencia y jueguen un papel relevante en el itinerario de consumo del turista, con el fin de aumentar su gasto en el destino. Y aquí no voy a aceptar, y menos compartir, una errónea interpretación de la apuesta por la complementariedad que defendemos. errónea si se quiere dar a entender que se basa en quitar de un sitio para poner en otro. Porque no es así. Nunca ha sido así, ni lo va a ser», en clara referencia a dudas suscitadas también el turno de preguntas de los asistentes en las que se cuestionaba el fuerte crecimiento del aeropuerto de Sevilla en pleno retroceso del de Málaga, que es la puerta de entrada a Andalucía. Con un no rotundo zanjó el consejero la pregunta a si se estaba apoyando este refuerzo de la infraestructura hispalense.

El consejero recordó que pese al frenazo en el litoral, en Andalucía hasta ahora «nos ha llevado a cerrar el mejor verano del que tengamos constancia. Una temporada alta en la que hemos registrado más viajeros, más estancias, más empleo y mayor rentabilidad por habitación y que ha servido para sostener la media española que cierra en negativo por las caídas registradas en el resto de comunidades. Entre las cinco primeras regiones turísticas del país, Andalucía es la única que ha saldado el intervalo de junio a septiembre en positivo».

Y eso que el estudio apunta al receso de alemanes y británicos, del 3,9z y del 19%, respectivamente, mercados que sumados acaparan más de la mitad de la bajada hotelera estival que hemos registrado en los emisores internacionales en nuestra región. Una pérdida de viajeros también justificada en la incertidumbres de las economías de estos países, otra de las causas estructurales del frenazo turístico, en el que también ha impactado en menor medida la plaga de medusas, el Mundial de Rusia, o el superverano europeo por las elevadas temperaturas registradas en los principales emisores. El informe también descarta como causa de la desaceleración los precios del destino. «Nuestra liga no es la de los precios bajos de los ochenta y los noventa, porque nuestra oferta ya no es la de los ochenta y los noventa. Y nuestro cliente tampoco puede ser ese. Hay que tener conciencia y sensibilidad a la hora de establecer políticas de precios, pero si la calidad lo merece y no se arriesga el grado de ocupación, tenemos que ser valientes y dar el paso». En este sentido, apuntó que «comprobamos que la tarifa media diaria de los alojamientos hoteleros andaluces se situaba de media este verano un 2,3% por encima del anterior, aunque en línea con la media nacional y por debajo de otras comunidades como Baleares o Valencia», instando a que este aumento de los costes debe trasladarse al empleo, considerando que es importante mejorar la formación pero también conseguir que los profesionales sean bien remunerados para que no se marchen fuera.

También se ha analizado en el estudio los cambios observados en la motivación turística, apuntando que el litoral es el principal foco de atracción de España y Andalucía. «No hay duda. El año pasado acogió a seis de cada diez llegados a nuestra región, y sus cifras siguen creciendo. Con moderación, pero creciendo. De hecho, en 2017 los turistas de litoral aumentaron en nuestra comunidad un 5,5% con respecto a 2016. Pero la cuestión es que otros segmentos, como el cultural, están creciendo más, un 15% en la misma comparación. Y no es algo exclusivo de nuestro territorio, porque se está produciendo en todos los destinos mundiales, hasta el punto de que el turismo urbano ya constituye el 45% del total de movimientos turísticos que se generan en el mundo. Por tanto, no se puede hablar de una pérdida de competitividad de sol y playa, porque sigue creciendo, sino más bien de una reducción de cuota con respecto a otros segmentos que suben a un ritmo superior».

El director de SUR, Manuel Castillo, fue el encargado de trasladar al consejero las cuestiones formuladas por los asistentes, entre los que se encontraba también el consejero de Empleo, Javier Carnero. La necesidad de mejorar la formación, la preocupación por la masificación o las estrategias para potenciar el golf, así como establecer un plan especial ante los últimos tiroteos en la Costa centraron las preguntas, en las que Fernández restó importancia al impacto de los últimos sucesos y avanzó un cambio de estrategia en el turismo de golf para atraer más torneos al destino con los que difundir mejor los atractivos del mismo.

El director de la Fundación Unicaja, Sergio Corral, destacó el papel clave del turismo en la economía y la importancia de debates como el del consejero. «El turismo destaca como impulsor del crecimiento económico y su importancia en Málaga resalta por sus efectos multiplicadores, cifrado en 1,5, es decir, por cada euro que gasta un turista genera una producción de 1,5 euros. Debemos ser conscientes de la importancia cuantitativa y estratégica del sector», dijo. En este sentido, apuntó a que ese factor estratégico la provincia cuenta con una infraestructuras excepcionales. Corral también analizó los factores de competitividad y señaló entre ellos la localización, su clima y sus playas, las infraestructuras, que permite estar cerca de los emisores, su patrimonio histórico y su oferta cultural, que potencia un turismo de calidad, y la amplia oferta de establecimientos hoteleros, así como la disponibilidad de un factor humano altamente cualificado. La cualificación de la mano de obra es el factor clave para la competitividad».

El director de la Fundación Unicaja instó para garantizar el éxito futuro al diseño «de unas políticas dirigidas a apoyar estrategias para transformar y adaptar esta industria que deberán ser de la mano privada y pública, como la mejora de la relación calidad y precio, el incremento de la productividad, la promoción de Málaga como destino altamente cualificado. Estamos en el buen camino pero no podemos caer en la autocomplacencia».