El curioso invento del fundador de Facebook para ayudar a su mujer a dormir Mark Zuckerberg ha compartido en Instagram una imagen de su última creación: un artilugio para que su esposa descanse mejor por la noche A. NOGUÉS Domingo, 28 abril 2019, 14:16

«Ser madre es difícil, y desde que tuvimos hijos, Priscilla ha tenido dificultades para dormir toda la noche». Con esta confesión personal arranca el último post en Instagram de Mark Zuckerberg. El fundador de Facebook ha aprovechado una de las redes sociales que controla su imperio para enseñarle al mundo su último -y sorprendente- invento casero: una caja -más bien una especie de lámpara- con iluminación tenue. ¿Su función? Ayudar a que su mujer concilie mejor el sueño.

Así, en su publicación, Zuckerberg explica que su esposa se despierta angustiada por la noche y al no saber lo que falta para que sus hijos tengan que levantarse, mira el reloj. «Saber la hora le provoca estrés y ya no puede volver a conciliar el sueño» aclara. Y continúa: «Así que he estado trabajando en construir para ella lo que yo llamo una 'caja de dormir'. La idea es colocarla cerca de ella, para que emita una luz entre las 6 y las 7 de la mañana, de manera que si se despierta a esa hora sepa que ya es momento de irse levantando, pero que esa luz sea tan tenue que no la despierte en caso de que esté durmiendo«, relata

El objetivo, pues, es que con dicho artilugio si se despierta por la noche y comprueba que la luz está apagada puede seguir durmiendo tranquilamente, pero sin el desasosiego que le provocaba el mirar el reloj para ver qué hora era, añade el fundador de Facebook.

«Hasta ahora ha funcionado mejor de lo que esperaba y ahora ella puede dormir toda la noche. Como ingeniero, construir un artefacto para ayudar a mi pareja a dormir mejor es una de las mejores maneras que puedo imaginar para expresar mi amor y gratitud», concluye.

Y tal ha sido el éxito de momento de su invento que Zuckerberg ha decidido compartirlo con sus seguidores a modo de labor social. Para inspirar a quien pueda interesarle y lanzar de paso una idea empresarial. «Un grupo de amigos me han comentado que querrían algo como esto, así que lo estoy publicando por si otro empresario quiere correr con ello y construir cajas para dormir para más personas», señala.

Los 420.000 me gusta que acumula el post huelen a negocio.