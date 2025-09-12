Doce rutas sencillas, pero espectaculares, para iniciarse en el senderismo en Málaga
No siempre es necesario hacer largas distancias y mucho esfuerzo para disfrutar de la naturaleza en la provincia
Málaga
Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:04
No siempre es necesario hacer largas distancias y mucho esfuerzo para disfrutar de una ruta de senderismo. A veces, sólo hay que prepararse para senderos de dificultad baja o media, con itinerarios con poca pendiente que se pueden hacer en poco tiempo. Estos caminos son los más idóneos para quienes se quieren iniciar en la práctica del senderismo. Gracias a ellos podrán engancharse a esta actividad al aire libre que es saludable y ofrece un contacto muy directo con la naturaleza.
-
1Alta Axarquía
Sendero del Bosque de las Morillas
Aunque tiene una pendiente considerable en la primera parte del camino y un angosto sendero justo después para descender, esta ruta circular que parte del pueblo de Alfarnate se puede considerar de dificultad media para quienes quieran iniciarse en esta práctica deportiva al aire libre. El paso o puerto del Malinfierno y el Bosque de las Morillas que da nombre a esta ruta son dos de los alicientes para preparar una excursión. Se puede hacer fácilmente en una mañana.
-
2Montes de Málaga
Sendero del Mirador de la Unidad
Mucho más corta que la anterior, pero de trazado lineal, este camino es idóneo para quienes buscan vistas espectaculares de la ciudad de Málaga. Pero más allá de esa panorámica sorprenderá el lugar donde termina esta ruta, con elementos simbólicos que invitan a la reflexión y al disfrute de la naturaleza.
-
3Serranía de Ronda
Ruta de las Pasarelas del Genal
Es una de las rutas que no entiende de estaciones, aunque lo habitual es que se haga entre primavera y otoño, ya que el invierno suele ser mucho más frío. El camino parte desde el puente de San Juan, es decir, el lugar del río Genal donde se unen los términos municipales de Jubrique y Algatocín. Desde allí se propone un camino trepidante hasta el Prado de las Escribanas (entre Genalguacil y Benalauría). Río abajo se irán salvando algunos tramos del curso fluvial gracias a las pasarelas que dan nombre a la ruta. No es aconsejable ir con perros por el suelo metálico de las pasarelas. Tampoco es recomendable ir con niños pequeños. En ocasiones, las pasarelas se han deteriorado y se ha tenido que cerrar el itinerario. Conviene consultar en la página web de la Gran Senda de Málaga el estado de la misma, ya que forma parte de la etapa que une a Benalauría con Genalguacil.
-
4Valle del Guadalteba
Sendero de la Necrópolis de las Aguilillas
No todo tiene que ser naturaleza en una ruta. Otro aliciente para disfrutar del senderismo puede ser la arqueología o la historia. Ambas forman parte de uno de los itinerarios más interesantes del entorno de los embalses del Guadalteba, Guadalhorce y Conde del Guadalhorce. Este recorrido, que se hace en el término municipal de Campillos, pero junto a las presas, permite pasar por necrópolis prehistóricas de gran valor arqueológico que llegaron a servir de trincheras durante la Guerra Civil.
-
5Serranía de Ronda
Sendero del Arroyo de la Ventilla
Aunque conviene esperar a las primeras lluvias para ver el arroyo en su plenitud, siempre es recomendable este itinerario fluvial que parte del pueblo de Arriate. Tiene un recorrido circular y permite pasar por puentes y pasarelas que sirven para salvar al arroyo de la Ventilla. El bosque de ribera y la singular geología de esta garganta son otros alicientes para hacer una excursión. Se trata de una ruta circular con algunas pendientes en el inicio y en el último tramo.
-
6Málaga Centro
Subida al Monte Victoria
La ciudad de Málaga cuenta también con varias rutas de senderismo posibles para casi todo el año. Entre ellas, una de las más originales es la que lleva hasta el Monte Victoria. Su inicio es ya de lo más singular, el llamado Bosque Mágico, con troncos de eucaliptos tallados. Después se sube por un frondoso pinar hasta llegar a un espectacular mirador de Málaga. Poco más se le puede pedir a esta ruta.
-
7Sierra de las Nieves
Sendero de la Cueva del Agua
Entre pinos y pinsapos discurre el camino que va desde el puerto del Saucillo hasta la emblemática Cueva del Agua, en el término municipal de Yunquera y en el parque natural y nacional de la Sierra de las Nieves. Quien ha hecho este itinerario lineal y con poca pendiente suele destacar especialmente la belleza del recorrido y lo espectacular de la gruta donde termina. Para llegar hasta el punto de partida hay que tener en cuenta que en período estival e incluso los primeros días del otoño puede estar cortado el acceso a vehículos unos kilómetros más abajo. Esto alargaría bastante la ruta.
-
8Sierra Norte de Málaga
Sendero de la Hoz del Arroyo Marín
Aunque es recomendable esperar a las primeras lluvias de la temporada para hacerla, siempre es espectacular el sendero que parte de Archidona y se adentra en el valle del Arroyo Marín. La parte más espectacular aguarda en la Hoz, una garganta de gran belleza que es atravesada por este afluente del Guadalhorce. La biodiversidad que hay en la zona es otro punto a favor para decantarse por esta ruta en esta temporada.
-
9Serranía de Ronda
Sendero del Bosque Encantado
Desde el pueblo de Parauta hay un tramo destacado del sendero que lo une con Cartajima. Es lo que se conoce desde hace tres años como el Bosque Encantado, ya que junto al camino se pueden ver esculturas del artista Diego Guerrero, que le ha dado mucha vida al recorrido con personajes mitológicos asociados al bosque: desde árboles que tienen vida hasta duendes o hadas. Es especialmente idónea para hacerla con niños pequeños. Eso sí, habrá que tener en cuenta que en la ida hay que descender, pero que la vuelta es por el mismo camino.
-
10Valle del Guadalhorce
Sendero del Monte Redondo
La espectacular geología de la sierra de Álora es el principal aliciente para hacer este recorrido circular. A ello hay que unir tanto las vistas panorámicas como la biodiversidad de la zona. Se puede tener una perspectiva espectacular tanto de Álora como de otros pueblos del entorno. Hay pocas pendientes, pero habrá que estar muy atento a la señalética para no saltarse ningún desvío.
-
11Serranía de Ronda
Ruta del Tajo del Abanico
Al igual que el anterior sendero, aquí sobresale como aliciente la geología. El conocido como Tajo del Abanico es el lugar donde llega este sendero lineal que va de menos a más, con un recorrido de lo más original entre paredes escarpadas y de gran belleza.
-
12Málaga Este
Subida a la Cruz de San Antón
Otro sendero que se puede hacer desde la ciudad de Málaga es la subida a la Cruz de San Antón. Es un camino sencillo, donde hay un ascenso importante, pero muy gradual, lo que lo hace idóneo para quienes se están iniciando en el senderismo. Las vistas a Málaga y a su Bahía son espectaculares. También se puede disfrutar de la naturaleza. Sorprende la presencia de la cabra montés, que suele merodear la parte más alta de estas montañas.
