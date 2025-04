Informática (de nuevo)

El vídeo del discurso de Bernardo Quintero en su ceremonia de doctor honoris de la UMA causa supera ya los 2.100.000 reproducciones en ... la cuenta de Instagram de SUR. Es imposible saber cuántas veces se ha compartido por WhatsApp. Me sorprende para bien que, entre tanta mierda (con perdón) tóxica y/o banal que se propaga por las redes, la autenticidad sea capaz de vencer de vez en cuando al algoritmo. El alegato del fundador de VirusTotal a favor de la educación pública ha conmovido a muchas personas y ha recargado la autoestima de la comunidad universitaria.

La declaración de amor que Quintero dedicó a la UMA no son sólo palabras que se lleve el viento; conviene aclararlo. La colaboración entre Google y la institución malagueña viene de largo, ha supuesto la inversión de mucho dinero y ha fructificado en hitos como el Título de Experto de Ingeniería Inversa e Inteligencia Malware, el 'Aula Google' en la Escuela de Informática, la Cátedra de Ciberseguridad, el CiberHub de Innovación o el millón de dólares que ha recibido la UMA de Google.org (el brazo 'non profit' de la compañía) para impartir talleres de ciberseguridad. También ha tenido mucho que ver con la creación del flamante Grado de IA y Ciberseguridad.

Ojo: Google no hace todo esto por filantropía o por contentar a Bernardo Quintero. Lo dijo también Quintero en su discurso: la UMA es la principal cantera de talento de su centro de ciberseguridad. Y la disponibilidad de talento es como el oro para el sector de la ciberseguridad en estos momentos, debido a su escasez.

En 2023 la Junta de Andalucía anunció que impulsaría el aumento de cupo en las carreras tecnológicas de todas las universidades de la región. Por el camino ocurrió lo que ocurrió en la UMA –se destaparon deudas, problemas financieros y gastos no declarados del anterior equipo de gobierno y se precipitó el rescate de la institución por parte de la Junta – y ahora, cuando se le pregunta al consejero de Universidad por aquello de la ampliación en Informática, dice que es cosa de la UMA: que si quiere ampliar plazas, que lo haga... con su dinero, claro. En una situación normal por supuesto que competería a la Universidad decidir qué estudios quiere potenciar y sufragar el coste. Pero no estamos en una situación normal. La UMA no tiene dinero. Y esperar a que lo tenga va a suponer un enorme coste de oportunidad: para la Málaga tecnológica, que tiene ya serios problemas para encontrar ingenieros; y para esos cientos de jóvenes malagueños con talento y vocación de estudiar Informática que se van a quedar fuera.

Hace dos semanas, en el Congreso de Ciberseguridad de Andalucía, el alcalde propició un encuentro improvisado entre el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, y el director de Informática, Manolo Enciso. Éste le resumió el problema y cuánto costaría ampliar un 25% las plazas: un millón de euros repartido en cuatro años. Sanz no prometió nada, pero dijo que analizarán el tema y hablarán con la UMA. Esto, la verdad, ya representaría un cambio.