Guía para no perderse las procesiones de la Virgen del Carmen en Málaga

La devoción por la Virgen del Carmen llena de fervor la provincia de Málaga en su gran cita estival. El mes de julio representa el preludio de una de las manifestaciones religiosas más arraigadas en el calendario, como es la festividad de Nuestra Señora del Carmen. Celebrada cada 16 de julio, esta fiesta pasa por ser la gran cita devocional del verano, no en vano, su poder de atracción moviliza cada año a miles de personas tanto en la costa como en el interior. Y es que el fervor carmelita no se limita exclusivamente a los municipios del litoral, donde la Virgen es tradicionalmente venerada como Reina de los Mares. También se extiende con la misma intensidad que en la costa por diversos barrios del interior de la capital malagueña, como Campanillas, Colonia de Santa Inés o La Virreina. En todos ellos, los vecinos se preparan durante semanas para rendir homenaje a la Virgen del Carmen, cuyas procesiones combinan la puesta en escena que requiere un cortejo con el entusiasmo popular. Si bien la mayoría de las salidas procesionales se celebran el 16 de julio, el día de la Virgen, como en los barrios capitalinos de El Palo o Pedregalejo, algunas hermandades o asociaciones optan por trasladar su procesión al fin de semana anterior o posterior, con el fin de facilitar la participación de los fieles y garantizar una mayor asistencia, máxime cuando el 16 de julio no cae en festivo. Esta decisión responde tanto a razones organizativas y estatutarias de algunas cofradías.

Entre las procesiones más seguidas y de mayor tradición se encuentra la que organiza la Archicofradía del Carmen Coronada del Perchel, en la capital. Este año, al igual que en 2024, la procesión se celebrará el sábado siguiente al 16 de julio, una modificación que, tras ser adoptada de forma excepcional en en 2023 para evitar la coincidencia con las elecciones generales, ha quedado definitivamente fijada por estatutos ese día.

Otra cita esperada es la de la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Huelin, que, al igual que la imagen perchelera, procesiona tanto por tierra como por mar. Esta doble vertiente tiene lugar en la tarde y noche del domingo posterior a la festividad, o sea, el día siguiente a la salida del Carmen del Perchel, y atrae a numerosos devotos y curiosos que se congregan en el paseo marítimo para contemplar cómo la Reina de los Mares navega por las aguas.

Asimismo, otras localidades y barrios adelantan sus celebraciones. Es el caso de Olías o Virgen de Belén, en el distrito Carretera de Cádiz, en la capital, o en Teba y Las Chapas, en Marbella, donde las imágenes de la Virgen recorrieron las calles el pasado sábado 12 de julio, anticipando así una celebración que impregna de emoción y recogimiento cada rincón de una Málaga que renueva su fe y tradición cada año bajo el manto de la Reina de los Mares.

Miércoles 16 de julio

El Palo

Ampliar

Hermandad de Nuestra Señora Virgen del Carmen

Sede canónica: Parroquia de Nuestra Señora de las Angustias.

Imagen: Talleres de Olot, cedida a la parroquia en 1936.

Horarios: A las 6.15 horas comenzará el traslado, desde la parroquia de las Angustias hasta la plaza del Padre Ciganda, donde se celebrará la misa del alba, a las 7 horas. Participará el Coro Aire Andaluz. A su finalización, regresará al templo paleño para la entronización de la imagen. La salida procesional será a las 17 horas, con encierro a las 2.30 horas.

Itinerario: Parroquia de Nuestra Señora de las Angustias, Juan Sebastián Elcano, Arquitecto Eduardo Estévez, avenida Salvador Allende, Carril Virgen Milagrosa, Quitapenas, Banda del Mar (embarque), Playa El Chanquete (desembarque), Banda del Mar, Mar, avenida Juan Sebastián Elcano y parroquia de Nuestra Señora de las Angustias.

Música: Banda de cornetas y tambores de los Gitanos, en cabeza de procesión, y banda de música de Zamarrilla, tras el trono.

Trono: Rafael Ruiz Liébana (1994), tallado en madera de cedro del Líbano. Presenta cuatro arbotantes y cuenta con una peana móvil para la imagen, que facilita su embarcación en la jábega para hacer el recorrido marítimo.

Estrenos: Estandarte realizado por el bordador Joaquín Salcedo con pintura de Juan José Postigo Lobato.

Pedregalejo

Ampliar

Hermandad de Nuestra Señora Virgen del Carmen

Fundación: 1989.

Sede canónica: Parroquia del Sanctissimum Corpus Christi.

Imagen: José Dueñas Rosales (1991). El Niño es obra de David Anaya Fernández (2021).

Horarios: A las 6 horas se rezará el santo rosario, comenzando en la capilla del Callejón de la Virgen, y a las 7 horas, se oficiará una misa en el rebalaje ante la jábega que se utilizará por la tarde para la procesión marítima de la imagen. La procesión por las calles de Pedregalejo se iniciará a las 19 horas, desde el templo del Corpus Christi, e irá en dirección al paseo marítimo, donde se iniciará la procesión marítima (21.30 horas). El encierro se producirá a las 2 horas.

Itinerario: Parroquia del Corpus Christi, Ventura de la Vega, avenida Juan Sebastián Elcano, César Riario, Bolivia, Varadero, paseo marítimo El Pedregal hasta la desembocadura del Arroyo de los Pilones (punto de embarque y desembarque), paseo marítimo El Pedregal, plaza del Ancla, Cenacheros, Pepote, Boquerón, Practicante Pedro Román, avenida Juan Sebastián Elcano, Ventura de la Vega y parroquia del Corpus Christi.

Música: Banda de música La Paz.

Trono: De orfebrería, de Cristóbal Martos (2013). La jábega que se utiliza para la procesión marítima se llama Santa Cristina.

Estrenos: Juego de ciriales y pértiga.

La Virreina

Ampliar

Grupo Parroquial de Nuestra Señora Virgen del Carmen

Sede canónica: Parroquia de San Pío X.

Imagen: Juan Vega Ortega (2010).

Horarios: La salida será a las 20 horas y el encierro, en torno a las 23.30 horas.

Itinerario: Parroquia de San Pío X, plaza Guitarrista Pedro Escalona, Francisco Carter, Joaquín Pizarro y Despistal, Muguerza Bernal, Camino de la Virreina, plaza del Guitarrista Pedro Escalona, Wido Reni, Hervert von Karajan, James Bowles, Borodin, James Bowles, Hervert von Karajan, Wido Reni, plaza Guitarrista Pedro Escalona y parroquia de San Pío X.

Música: Agrupación musical San Lorenzo Mártir.

Estrenos: La única novedad es la incorporación de la formación musical de la Hermandad de Viñeros.

Campanillas

Ampliar

Asociación Cultural Nuestra Señora Virgen del Carmen

Fundación: En 1995.

Sede canónica: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.

Imagen: Talleres de Olot (hacia 1898).

Horarios: La salida la efectúa a las 20 horas y el encierro, en la medianoche.

Itinerario: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen (templo de arriba), Jacob (margen izquierdo), Jumillano, Ramírez Arcas, Ignacio Sánchez Mejías, Ramírez Arcas, José Fernando Carvajal, Monopolio, Carril Segovia, Hortensia, Camino de los Martínez, avenida José Calderón, Ruiz y Máiquez y parroquia de Nuestra Señora del Carmen (templo de abajo).

Música: Banda de música de Las Flores, de Málaga.

Trono: De orfebrería, de Cristóbal Martos (2013).

Estrenos: Varales telescópicos.

Guadalmar

Imagen: Seriada.

Salida: A las 20 horas.

Itinerario: Embarque desde la urbanización La Cizaña hacia la playa (camino La Cizaña). Recorrido desembarque: Playa de Guadalmar, paseo marítimo Abel Sánchez, Hespérides, Moby Dick, Rogelio Oliva, Martín Fierro, Manuel Curro Enríquez y Guadalhorce.

Música: Banda de música de Churriana.

Benalmádena

Asociación Pública de Fieles Virgen del Carmen de Benalmádena

Sede canónica: Parroquia Virgen del Carmen de Benalmádena Costa.

Horarios: Salida, a las 18.45 horas, tras la misa de las 18 horas.

Itinerario: Plaza de la Iglesia, avenida Bonanza, San Silvestre, Gamonal, Federico García Lorca, Antonio Machado, paseo Marítimo Virgen del Carmen, Playa de Mala Pesquera, Club Náutico, avenida Juan Sebastián Elcano, continuando hacia Capitanía Marítima y embarcadero. A las 22.30 horas, Capitanía Marítima, con cante de la Salve a la Virgen del Carmen interpretada por Mayka Romero. Embarque y procesión marítima de la Virgen del Carmen.

A las 23 horas, Centro Náutico. Emersión y encuentro en la dársena del Club Náutico de la imagen con la Virgen del Carmen titular, y cante de la Salve en el Club Náutico y Marítimo de Benalmádena. A las 23,10 horas, en la terraza del Club Náutico, espectáculo pirotécnico.

Música: Banda Municipal de Benalmádena.

La Cala del Moral

Hermandad de Nuestra Señora del Carmen

Sede: Iglesia de Nuestra Señora del Rosario.

Horario: La salida será a las 19 horas, el embarque, a las 21.15 horas, y el encierro, a las 00.15 horas.

Itinerario: Plaza de Don Antonio Estrada, avenida de Málaga, La Bomba, Enmedio, Padre Jorge Lamothe, avenida de Málaga, Edelmira Castillo, Gibraltar, avenida de Málaga, Almería, Totalán, Cádiz, paseo marítimo Blas Infante, playa y embarque (21.15 horas, en la barca la Rebusquera). La vuelta, tras el desembarque (22.15 horas), será por el paseo marítimo Blas Infante, Callejón, La Victoria, Juan Montoya, avenida Málaga, plaza D. Antonio Estrada e iglesia de Nuestra Señora del Rosario.

Por la mañana, a las 7.30 horas, se celebrará el rosario de la aurora, presidido por el estandarte de la imagen, desde la ermita del Carmen a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario.

Música: Banda sinfónica Virgen de la Trinidad.

Barca: La Rebusquera.

Puntos de Interés: Salida y baile, Ermita, Calle Enmedio, Entrada al paseo, embarque, entrada al barrio, la petalada de la calle la Victoria, coro Romeros del Carmen, actuación Eduardo Díaz, la subida por la calle Juan Montoya y el encierro.

Benajarafe

Ampliar

Hermandad de Nuestra Señora del Rosario y María Santísima del Carmen

Sede canónica: Iglesia de la Virgen del Rosario.

Horarios: La salida será a las 19 horas, y el encierro, a las 23 horas.

Itinerario: Por las principales calles de Benajarafe y con procesión marítima.

Torre del Mar (Las Melosas)

Ampliar

Agrupación Parroquial de Nuestra Señora del Carmen de las Melosas y Protegidas

Sede: Capilla del Carmen (Las Melosas).

Imagen: Luis Álvarez Duarte (1970).

Horarios: Salida a las 19.00 horas y encierro, a las 00 horas.

Itinerario: Capilla de Las Melosas, plaza de la Virgen del Carmen, paseo marítimo de Levante, calle Las Melosas, paseo marítimo de Levante, Monolito de Nuestra Señora del Carmen, calle Rodrigo Vivar, Arenas, embarque Fuente de Piedra (21.15 horas), desembarque (22.05 horas), Arenas, Levante, avenida de Colón, paseo marítimo de Levante, Pescadores y encierro.

Música: Banda de cornetas y tambores Cristo del Mar, de Vélez-Málaga, en cabeza de procesión, y banda de música Nuestra Señora de la Soledad de Mena, tras el trono.

Trono: Rafael Ruiz Liébana, cedido por la Hermandad del Carmen de Torre del Mar.

Estrenos: Marcha procesional titulada 'El Carmen'; recuperación de hábito carmelita bordado en oro; y donación de la Gran Cruz al mérito Naval por parte de una familia de ascendencia militar.

Torremolinos (La Carihuela)

Ampliar

Hermandad de Marineros de Nuestra Señora de la Virgen del Carmen

Fundación: En 1987, aunque los antecedentes de la devoción surgió en el siglo XIX.

Sede canónica: Parroquia Nuestra Señora del Carmen de La Carihuela.

Imagen: La efigie mariana es del escultor malagueño Francisco Palma Burgos, de 1940.

Horario: La salida será a las 19 horas y en embarque, sobre las 21 horas. El encierro será en torno a las 2.30 horas.

Itinerario: Parroquia Carmen, Carmen, San Ginés , plaza Chiriva, pasaje de la Carihuela, Los Perros, paseo marítimo ( celebración de la palabra y embarque de la Virgen, hacia las 21 horas), procesión marítima y desembarco de la Virgen (en torno a las 22.30 horas). Se reanuda la procesión terrestre por el paseo marítimo, plaza del Remo, Bulto, Carmen y parroquia del Carmen, hacia las 2:30 horas.

Música: Banda de cornetas y tambores Redención de Benalmádena, en el frente de procesión, y banda de música Cruz del Humilladero, tras el trono.

Fuengirola

Ampliar

Hermandad de Nuestra Señora del Carmen

Fundación: Como grupo parroquial, en 1972, y como hermandad, el 1 de septiembre de 2019.

Sede canónica: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en el Parque de España.

Imagen: Luis Álvarez Duarte (1971).

Horarios: Salida, a las 19 horas, llegada a la playa hacia las 21.30 horas, y encierro, a las 00 horas.

Itinerario: María Josefa Larrucea, Molino de Viento, Soldado Rafael Guerra, Del Mar, Doctor Marañón, Salvador Rodríguez Navas, Miguel Márquez, Marina Nacional, paseo marítimo, acceso a la playa a la altura de calle Cuesta. A la vuelta, continúa por el paseo marítimo, Marconi, Independencia, Cuesta, El Troncón, Molino de Viento y María Josefa Larrucea.

Música: Banda de cornetas y tambores de la Vera Cruz, de Almogía, y tras el trono, la banda de música de la Vera Cruz, de Almogía.

Trono: Orfebrería Montenegro (2015), con diseño de Miguel Ángel Martín.

Estrenos: Ciriales de acólitos y barra de pertiguero, diseño de Miguel Ángel Martín Cuevas y ejecución en los talleres de Orfebrería Sanlúcar; peana de cultos y rosario de la aurora, diseñada y ejecutada por Orfebrería Montenegro; dos nuevos reposteros para los cultos, realizados por Colgaduras Giralda; barra para el nuevo estandarte, por Orfebrería Montenegro; ramilletes de flores de talco para la Virgen; manto brocado verde que estrenará la Virgen en su besamanos extraordinario del 14 de julio; nueva iluminación del camarín; y nuevas vitrinas para la Sala Museo de la Virgen.

Marbella

Ampliar

Hermandad de Nuestra Señora del Carmen Coronada

Sede canónica: Iglesia de la Encarnación.

Imagen: Anónima, del siglo XVIII, restaurada por Francisco Naranjo en 2020.

Rosario de la aurora y misa: A las 6.30 horas (salida desde la iglesia de la Encarnación). Plaza de la iglesia de la Encarnación, Trinidad, Salinas, Arte, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Puente Málaga, plaza Blas Infante, Sol, avenida Severo Ochoa, Fuengirola, playa del Cable, donde se celebrará una misa a las 08.00 horas. Posteriormente, a las 10 horas, se producirá la procesión marinera desde el puerto pesquero hasta el puerto deportivo Virgen del Carmen, con su posterior traslado hasta la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación por el paseo marítimo, avenida Miguel Cano, Ramón y Cajal, Pedraza, Fortaleza, plaza África, Padre Francisco Echamendi, Valdés, Gloria, Nueva, plaza Los Naranjos, Chinchilla, Carmen, plaza de la Iglesia, a su templo. Participará la banda de música Virgen del Rocío de Málaga.

Salida en procesión: A las 19 horas, desde la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación.

Itinerario: Plaza de la iglesia de la Encarnación, Trinidad, Salinas, Arte, Nuestro Padre Jesús Nazareno, avenida Nabeul, Severo Ochoa, Antonio Montero Sánchez, Duque de Ahumada, Miguel Cano, Ramón y Cajal, Huerta Chica, plaza de la Victoria, Estación, plaza de los Naranjos, General Chinchilla, Carmen, plaza de la Iglesia, a su templo.

Música: Banda de cornetas y tambores del Carmen de El Perchel, en el frente de procesión, y banda de música Virgen del Rocío de Málaga, tras el trono.

Observaciones: La Virgen del Carmen de Marbella fue coronada canónicamente el 26 de octubre de 2024.

Estepona

Ampliar

Hermandad de Nuestra Señora del Carmen Coronada

Fundación: 1982.

Sede canónica: Capilla de Nuestra Señora del Carmen.

Imagen: Antonio Eslava Rubio (1964).

Horarios: A las 8 horas, solemne eucaristía, presidida por Miguel Aguilar Castillo. A su finalización, se realizarán las entregas de los ramos institucionales, quedando la imagen en exposición hasta las 12 horas. La salida procesional, terrestre y marítima, comenzará a las 19.30 horas.

Itinerario: Capilla Nuestra Señora del Carmen, San Roque, José Luis Díez, avenida España (hasta el Chiringuito Paraíso del Mar), paseo marítimo Pedro Manrique, Sonsoles, avenida España, La Nave, San Roque y capilla Nuestra Señora del Carmen.

Música: Banda de música Municipal de Estepona.

Nerja

Ampliar

Hermandad de la Virgen del Carmen

Fundación: Hacia 1751.

Sede canónica: Iglesia parroquial de El Salvador, en el Balcón de Europa.

Imagen: Anónima, de los talleres de Olot, hacia 1942, donada por una familia de la localidad.

Horarios: Salida a las 19 horas, embarque a las 20.45 horas y encierro a la 23 horas.

Itinerario: Puerta de la iglesia, Carmen, Diputación, Castilla Pérez, Playa Torrecilla para el embarque, travesía litoral Nerjeño entre la playa El Playazo hasta la playa Burriana y desembarque en la playa de Calahonda. Después, castillo de fuegos artificiales en la reola del balcón de Europa antes de su regreso al templo.

Música: Banda municipal de música de Nerja.

Trono: Diseño del hermano mayor, David Román Moreno y realizado en el taller de Diego Martín e Hijos (Dimaluz).

Estrenos: Estandarte confeccionado por Antonio Lozano Blanca; elaboración de una talla a tamaño natural de la Virgen por el escultor Paco Martín; ofrenda a la Virgen de la medalla al merito militar con distintivo blanco del caballero legionario; bandera del cuartel general SR .D. José Manuel Sánchez Almanazi; y terminación de la barca jábega elaborada por Astilleros Nereo y entregada para el mes de octubre

Otros datos: Propuesta al ayuntamiento para colocar esta imagen en la plaza de los cangrejos mirando a la playa del salón. El Ayuntamiento de Nerja ha reconocido esta procesión como Fiesta de Especial Interés Turístico Local el pasado 27 de Junio 2025, y elevado a declarar también como Fiesta de Interés Turístico Provincial.

Rincón de la Victoria

Ampliar

Hermandad de Nuestra Señora Virgen del Carmen

Sede canónica: Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria.

Imagen: Talleres Dorrego, de Arganda del Rey (2011).

Horarios: La salida será a las 20 horas, el embarque, a las 20.45 horas, y el encierro, a la una de la madrugada. A las 7 horas se celebrará un rosario de la aurora por el barrio de pescadores.

Itinerario: Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, plaza de la Iglesia, avenida del Mediterráneo, Del Mar, paseo marítimo Nuestra Señora del Carmen, embarque y procesión marítima hacia levante, desembarco (varadero del Castillo), pasaje Sol y Mar, avenida del Mediterráneo, Romero, paseo de la Marina, Victoria, Del Mar, plaza de la Iglesia y templo.

Música: Asociación músico-cultural banda de música de Rincón de la Victoria.

Trono: Realizado por Rafael Ruiz Liébana en 2005 es sobre el que se procesiona a la efigie titular, mientras que el realizado en el taller de Trillo y Lamas es sobre el que se procesiona la imagen de la hornacina de la Piedra Ancha en el Rosario de la Aurora, ambos el día 16 de julio. La jábega de nueve remos utilizada para la procesión marítima se denominada 'Mi Carmela' (2019).

Estrenos: Restauración de la imagen, por Enrique Salvo.

Montecorto

Fundación: Desde el siglo XIX se vienen haciendo referencias a la Virgen del Carmen como patrona de Montecorto, así como a la salida de los mayordomos desde 1888. La primitiva imagen fue destruida en un incendio en 1917. Desde 1917 hasta 1936, el patronazgo recayó sobre una imagen seriada que venía a sustituir a la que fue pasto de las llamas. Esta efigie también fue destruida en la guerra civil y en 1940 se adquirió la actual.

Sede canónica: Iglesia de Nuestra Señora del Carmen.

Imagen: Talleres de Olot, de 1940.

Horario: La salida será a las 20 horas, tras la recogida de los mayordomos. El encierro se producirá sobre las 22 horas.

Itinerario: No está fijado previamente. Depende de los devotos que quieran portar el trono. Se trata, pues, de una procesión atípica y espontánea, al no existir hermandad que la organice.

Música: Banda de música Nuestra Señora del Carmen de Montecorto.

Alhaurín de la Torre

Ampliar

Asociación de Vecinos barrio Viejo Virgen del Carmen

Fundación: En 1986 un grupo de vecinos del barrio se encargaban de organizar las fiestas de la Virgen del Carmen. En el año 2015 se creó la asociación.

Sede canónica: Iglesia San Sebastián y la Inmaculada Concepción.

Imagen: Pedro Pérez Hidalgo, de 1956.

Horarios: La salida será a las 20.30 horas, tras la eucaristía en su honor, que se celebrará a las 20 horas. El encierro hacia las 00 horas.

Itinerario: Plaza de la Concepción, Eduardo Ocón, Málaga, Ramón y Cajal, Salvador Rueda, plaza San Francisco, Albaicín, Santa Teresa de Jesús, Daoíz y Velarde, Jesús del Gran Poder, Almidón, Daoíz y Velarde, Málaga y plaza de la Concepción.

Música: Agrupación musical Nuestro Padre Jesús. También participará el coro rociero San Isidro de Churriana, tanto a la salida, como en algunos puntos del recorrido.

Trono: Propiedad del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

Estrenos: Trajes de monaguillo, realizados por una vecina del pueblo; incensario y naveta plateada, cetro y medialuna, por el taller de Orfebrería de Cristóbal Martos.

Los Boliches (Fuengirola)

Ampliar

Hermandad Nuestra Señora del Carmen

Sede canónica: Parroquia Virgen del Carmen Santa Fe de Los Boliches, en la plaza del Carmen, en Los Boliches.

Imagen: Autor desconocido. Ha sido restaurada por Francisco Naranjo Beltrán, que la data en el siglo XVIII, de la saga de los Asensio de la Celda con manos de Antonio Eslava Rubio.

Horarios: La salida es a las 20.45 horas, con encierro a la 01 horas.

Itinerario: Plaza del Carmen, avenida de los Boliches, plaza Pedro Cuevas, Paseo Marítimo Rey de España, entra en el mar a la altura de la plaza Estrella de los Mares (22 horas). Vuelta: a la altura del hotel Yaramar y sube por calle Lope de Vega, Concepción Guidet y calle Iglesia.

Música: Banda de cornetas y tambores Jesús Nazareno de Almogía y la banda de música Jesús Nazareno de Almogía.

Trono: Talleres Angulo, de Lucena (1984).

Observaciones: A las 22 horas, gran castillo de fuegos artificiales, mientras que la Virgen del Carmen es portada por los marineros en el mar.

La Cala de Mijas

Agrupación Parroquial Virgen del Carmen

Sede canónica: Parroquia Santa Teresa de Jesús.

Horarios: Salida a las 20.45 horas, tras la misa de las 20 horas, y encierro previsto en torno a las 22.30 horas.

Itinerario: Cártama, Marbella, Ronda, Torremolinos, entrada en la playa. Salida de nuevo por el torreón y a partir de ahí, calles Marbella y Cártama.

Música: Banda Municipal de Mijas Pueblo. Además, el grupo de baile de la Asociación de Vecinos Calle Torremolinos dedicará un espectáculo al paso de la Virgen.

Observaciones: Uno de los momentos más singulares y esperados se producirá en la orilla, cuando la Virgen se encuentre con otra imagen más pequeña de la Patrona. Se trata de la talla que aguarda todo el año en su santuario bajo el mar y que, como es tradición, el Grupo Vip de Buceo se encargará de sacar a la superficie para que pueda acompañar a la procesión en su tramo marítimo.

Caleta de Vélez

Hermandad de la Virgen del Carmen

Sede canónica: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Caleta de Vélez.

Imagen: Se atribuye a Mariano Benlluire, aunque no hay documentación que lo acredite. Es anterior a la guerra civil. La imagen de la Virgen fue donada por un vecino de Caleta de Vélez y como la iglesia estaba en construcción la tuvo en su casa un par de años hasta que concluyeron las obras, por lo que puede tener alrededor de 80 años. El nombre del vecino era Francisco Guerrero.

Horarios: La salida es a las 21 horas y el encierro, a las 00 horas.

Itinerario: Este año, de forma excepcional ya que la iglesia está en obras, la salida será desde la sede de la cofradía de pescadores, situada en la calle Real, 17 de Caleta de Vélez. El encierro está previsto para la 1.30 horas, aproximadamente, y será en la cofradía. El recorrido es calle Real hasta calle Miguel Serrano, avenida de Andalucía hasta calle Don Faustino. Llegada al puerto por la zona del puerto deportivo hasta las instalaciones de la lonja, donde se realizará el embarque para su procesión marítima. La vuelta será desde la lonja por la puerta hasta la playa de las Palmeras, donde se le ofrecerán los fuegos artificiales. Continuará por la calle Real hasta la sede de la cofradía para su encierro.

Música: Banda de música de Moclinejo.

Trono: Del orfebre Cristóbal Martos (1990), restaurado en 2019. La embarcación encargada de llevar a la Virgen para que bendiga las aguas será Mari Carmen Arnandis.

Cuevas de San Marcos

Ampliar

Hermandad de la Virgen del Carmen

Sede: Ermita de la Virgen del Carmen.

Imagen: Del taller de José Navas-Parejo Pérez, de la década de los 40 del siglo pasado. Es patrona y alcaldesa perpetua del municipio.

Horario: La salida es a las 21 horas.

Itinerario: La Virgen procesiona desde la parroquia de San Marcos Evangelista, que ha acogido sus cultos durante los días anteriores, y recorre las calles del pueblo, con encierro en el mismo templo, ya que no será hasta el día siguiente cuando regrese a su ermita.

Música: Banda de música Municipal Maestro Quintana.

Sábado 19 de julio

El Perchel

Ampliar

Antigua y Venerable Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen Coronada

Fundación: Siglo XVIII.

Sede canónica: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.

Imágenes: José Navas-Parejo Pérez (1938), mientras que el Niño es de Francisco Romero Zafra (2001).

Horarios: Rosario de la aurora (8 horas), misa en la Catedral (13 horas) y salida procesional (19.30 horas)

Recorridos: Rosario de la Aurora. Parroquia de Nuestra Señora del Carmen (8 horas), Plaza de Toros Vieja, Puente del Carmen, avenida Manuel Agustín Heredia, Alameda de Colón, Duquesa de Parcent, Martínez Campos, Córdoba, Casas de Campos, plaza Poeta Alfonso Canales y Puerto de Málaga. A continuación, se celebrará la procesión marítima que incluirá la bendición de las aguas. Seguidamente, tras la procesión marítima, se producirá el desembarco (12.00 horas), se rezará el ángelus y comenzará el traslado terrestre hasta la Catedral por la plaza de la Marina, Molina Lario, Santa María, Císter y Patio de los Naranjos con entrada en el primer templo de la diócesis a las 12.50 horas. La misa estacional comenzará a las 13 horas, presidida por el obispo de la diócesis, Jesús Catalá. Finalizada la eucaristía, se procederá al traslado de la imagen hasta su trono procesional. La imagen estará expuesta en besaescapulario y se llevará a cabo la entronización.

Procesión triunfal: Patio de los Naranjos (19.30 horas), Císter, San Agustín, Echegaray, Granada, plaza del Siglo, plaza del Carbón, plaza de Spínola, Granada, plaza de la Constitución, Marqués de Larios, Liborio García, Nueva, plaza de Félix Sáenz, Sebastián Souvirón, plaza de Arriola (estación antes las Hermanas de la Cruz), Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal (cruce y estación antes los Padres Carmelitas), Tomás Heredia, Vendeja, pasaje Linaje, puente de la Misericordia, Cuarteles, Medellín, Ancha del Carmen, Plaza de Toros Vieja y parroquia del Carmen (00.30 horas).

Música: Banda de música de la Paz, en el traslado a la Catedral y durante la procesión triunfal, en cabeza, la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Carmen de El Perchel y banda de música de la Paz, tras el trono.

Trono: De madera tallada, en ejecución, obra de Manuel Toledano, con imaginería de Juan Vega.

Estrenos: Penúltima fase de la talla del trono, obra de Manuel Toledano, consistente en el baquetón superior e inferior de todo el perímetro del trono, cartelas laterales y trasera, en coordinación con Juan Vega, autor de la imaginería; y rehabilitación de las pinturas del camarín de la Virgen, restauradas su propio autor, José Antonio Jiménez Muñoz, quien las realizó en 2007. Estos trabajos se han acometido tras un problema de humedades y filtraciones de agua de lluvia ya subsanado.

Submarinistas

Ampliar

Asociación Nuestra Señora del Carmen, Patrona de los Submarinistas Malagueños

Sede: Hornacina construida bajo el mar, en el conocido como Roqueo del Perro, frente al Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso.

Imagen: Realizada en marmolina (hacia 1980).

Horarios y recorridos: 9.30 horas (embarque). 11.15 horas, encuentro con la Virgen del Carmen del Perchel y bendición de las aguas, ofrenda floral y oración por los caídos en la mar. A las 12.20 horas, desembarco de la Virgen del Carmen de los Submarinistas y procesión en el trono chico, recibida por el coro Son de Málaga hasta la carpa. A las 12.45 horas, besamanos y a las 13.15 horas, entronización de la imagen. A las 17 horas comenzará la procesión terrestre hasta la parroquia de San Gabriel, acompañada por la banda de música Maestro Eloy García de la Archicofradía de la Expiración. A las 18 horas se procederá a la celebración de la eucaristía, interviniendo el coro de la Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y la Fuente, 'Coro Aire Victoriano', y a las 19 horas, procesión desde la parroquia de San Gabriel hasta su altar de La Malagueta, con el acompañamiento de la banda de la Archicofradía de la Expiración. A las 19.55 horas, traslado desde el altar hasta el agua por los niños de la asociación en el trono chico y embarque de la Virgen. A las 20 horas, embarque de la imagen, acompañada de buceadores y devotos y procesión marítima hasta el Espigón de la Virgen. Por último, a las 20.20 horas, inmersión de los submarinistas y de la Virgen.

Música: Banda de música Maestro Eloy García, de la Archicofradía de la Expiración.

Ampliar

Virgen del Carmen de Madre de Dios

Virgen del Carmen, parroquia Madre de Dios

Fundación: La primera salida procesional la efectuó en 2015, aunque la Virgen se encuentra en la iglesias desde el 16 de julio de 1994. Procedía de la capilla de la Antigua Azucarera Hispania.

Sede: Parroquia María Madre de Dios.

Imagen: De los talleres de Olot, de principios de la década de los 30 del siglo XX.

Horarios: La salida es a las 19.30 horas y el encierro, hacia las 23 horas.

Itinerario: Parroquia María Madre de Dios, avenida Virgen de Belén, avenida Isaac Peral, avenida Bonaire, Antillas, Gallito, Mosaico Los Girasoles, Carril del Conde, Berruguete, Marconi, avenida Isaac Peral, avenida Europa, Calerito, Mosaico San Andrés, Calerito, avenida Europa, avenida Isaac Peral y parroquia María Madre de Dios.

Música: Banda de música Maestro Eloy García de la Archicofradía de la Expiración.

Trono: Diseño de Manuel Toledano, en fase de realización.

Estrenos: Dorado de la peana de la Virgen; orla de cultos, realizada por Javier Peinado Huertas; y escapulario bordado por Juan Manuel Sánchez Quiñones.

Litoral

Ampliar

Sede: Capilla callejera en la Asociación de Vecinos La Térmica.

Imagen: Anónima, del siglo XIX, del círculo valenciano.

Horarios: La salida es a las 18 horas y el encierro, a la 1 horas.

Itinerario: Salida desde la parroquia del Salvador, Canillas del Aceituno, Nuestra Señora de las Candelas, La Unión Mercantil, avenida Molière, paseo marítimo, embarque, paseo marítimo, Pacífico, Ayamonte, Nuestra Señora de las Candelas, Áncora, Jalón, Canillas del Aceituno y parroquia del Salvador.

Música: Banda de Música de Zamarrilla.

Trono: Talleres de Alberto Berdugo (2018). La embarcación es cedida por un socio del Varadero La Térmica.

Estrenos: Juego de ciriales y pértiga, dos incensarios, altar de culto en la parroquia de El Salvador y altar de culto extraordinario para triduos.

Colonia de Santa Inés

Ampliar

Hermandad de Nuestra Señora Virgen del Carmen

Fundación: 1992.

Sede canónica: Parroquia de Santa Inés.

Imagen: Talleres de Olot (hacia 1950).

Horarios: La salida la efectúa a las 19.45 horas, y el encierro, a las 1.15 horas.

Itinerario: Parroquia de Santa Inés, Andrés Bernaldes, Manuel Amaro, Miguel Carrera, Antonio Raíz, Manuel Rivadeneria, Muñoz Cerisola, Corregidor Horario Coppola, Manuel Ribadeneria, pasaje Manuel Ribadeneria, Núñez Cerisola, Tamayo y Baus, Juan Francés Bosca, Manuel Ribadeneria, Navarro Ledesma, Alonso de Higuera, José Carmona, Carril de las Morillas, Andrés Bernaldes y parroquia de Santa Inés.

Música: Banda de cornetas y tambores de los Gitanos, en cabeza de procesión, y banda de música Cruz del Humilladero, tras el trono.

Trono: Anónimo, restaurado por Rafael Ruiz Liébana en la década de los 90 del pasado siglo.

Estrenos: Marcha procesional 'A ti, Carmen de mi Colonia', de Samuel Moral Vázquez.

Antequera

Grupo Parroquial para el culto y devoción de la Santísima Virgen del Carmen

Fundación: En 2020 como grupo parroquial, aunque los antecedentes de una hermandad en Antequera datan de 1870.

Sede canónica: Iglesia del Carmen.

Imagen: Obra atribuida a José de Medina, hacia 1745.

Horarios: La salida la efectúa a las 20.45 horas, y el encierro, a las 1.30 horas.

Itinerario: Iglesia del Carmen, plaza del Carmen, calle Carmen, cuesta de los Rojas, plaza de las Descalzas, Calzada, Diego Ponce, Maderuelos, Tintes, Encarnación, Cuesta de Zapateros, Río, calle Carmen, plaza del Carmen e iglesia del Carmen.

Música: Banda sinfónica Virgen de la Trinidad, de Málaga.

Trono: Peana de carrete, de madera tallada y dorada.

Domingo 20 de julio

La capital

Huelin

Ampliar

Hermandad de Nuestra Señora Virgen del Carmen

Fundación: 1992.

Sede canónica: Parroquia de San Patricio.

Imagen: Talleres de Olot (década de los 50 del siglo XX), restaurada por Enrique Salvo entre 2024 y 2025.

Horarios: Salida a las 18 horas y encierro, a las 2 horas.

Itinerario: Parroquia de San Patricio, La Princesa, paseo marítimo Antonio Machado, embarque (hacia las 19.45 horas, a la altura del Chiringuito Rocamar), desembarque (hacia las 21.30 horas), paseo marítimo Antonio Machado, Tomás de Echevarría, La Hoz, Garcerán, Las Navas, La Princesa y parroquia de San Patricio.

Música: Banda de música Nuestra Señora de la Soledad de Mena. En el frente de procesión irá la banda de cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga.

Trono: En madera tallada, por Rafael Ruiz Liébana (2008). Procesiona por el mar en la jábega La San Andrés.

Estrenos: Tres banderines alegóricos con las imágenes de San Patricio, San Andrés y San Simón Stock, este último, bordado, por el taller de Juan Rosén, con astas de orfebrería de los talleres Dimalux; dos incensarios y una naveta, por los talleres de Dimalux; 25 remos para el cortejo; y la restauración de la Virgen y el Niño, a cargo de Enrique Salvo Rabasco.

La provincia

Almayate

Hermandad de la Virgen del Carmen

Fundación: 1999, con antecedentes en 1987.

Sede canónica: Parroquia del Sagrado Corazón de Almayate.

Horarios: La salida será a las 18.30 horas, tras la misa de 17.30 horas, y el encierro, a las 23.30 horas.

Itinerario: Antonio Márquez, avenida Párroco Don Ricardo, Nacional 340 dirección a Torre del Mar, Carril de Padilla, Hornillo, embarque, desembarque, Carril del Noruego, Nacional 340 dirección a Torre del Mar, avenida Párroco Don Ricardo y Antonio Márquez.

Música: Banda de música Las Golondrinas, de Vélez-Málaga.

Observaciones: La hermandad ha aprobado el proyecto de un nuevo trono que se acometerá próximamente.

*En esta información también han colaborado Eugenio Cabezas (Las Melosas y Nerja), José Rodríguez Cámara (Rincón de la Victoria, La Cala del Moral y la Carihuela), Antonio J. Guerrero (Antequera), Julio J. Portabales (Montecorto) y José Carlos García (Benalmádena, Mijas, Fuengirola y Los Boliches).

