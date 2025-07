El PP busca conventir la dimisión de Noelia Núñez en un bumerán contra el PSOE

«Mis méritos, José Luis, son plantar cara en el Congreso a puteros y corruptos como tú«. Así de contundente respondía Noelia Núñez el pasado ... marzo al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, después de que éste pusiera en duda los «méritos» de la entonces vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP a raíz de unas declaraciones de Núñez sobre la 'trama Koldo'. El que fuera secretario de Organización del PSOE abría la caja de los truenos sin saber que cuatro meses después esta joven dirigente, de 33 años, a la que Alberto Núñez Feijóo acaba de ratificar en el cargo, pondría fin a su carrera política tras reconocer que no poseía los títulos académicos que decía tener. «Pisa fuerte y habla claro», había dicho de ella semanas atrás el líder de los populares, que este miércoles aceptó su dimisión después de que Núñez admitiese haber falseado datos de su currículum tras la »cacería« en redes iniciada en su contra por el ministro Óscar Puente. Una decisión «ejemplar» que aplauden en el partido conservador y que legitima el discurso de Feijóo contra la corrupción frente al rosario de escándalos que anidan en el PSOE y en el Gobierno.

En el PP tenían ayer claro que no había más salida que la que finalmente escogió Núñez para no perder el relato y mantener íntegra su imagen frente a un PSOE en descomposición. «Yo no soy Pedro Sánchez», afirmó Feijóo, muy consciente de que no podía permitirse una doble vara de medir y menos tras el estallido del 'caso Montoro', que los socialistas están intentando explotar al máximo para desviar el foco de su tejado. En la dirección nacional insisten en que les separa un «océano moral» de sus rivales y que, por más intenten meterles en el mismo saco no son como ellos. «Ni de lejos», recalcan.

Los populares se parapetan en la «ejemplaridad» dada por su ya exvicesecretaria y en su «autoexigencia» como partido para meter el dedo en la llaga del PSOE y pedir la renuncia de todos aquellos cargos que se han visto salpicados por escándalos similares al que le ha costado la dimisión a Noelia Núñez, sin que hayan seguido el mismo camino que ella. Es el caso de la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, que no acabó la carrera ni se licenció en Filología y Comunicación Audiovisual como aparecía en un principio en la web del PSOE y que Ferraz tuvo que modificar; del ministro de Transportes, Óscar Puente, por su máster en Dirección Política en un centro vinculado a su partido o del portavoz parlamentario Patxi López, que inició la carrera de Ingeniería pero que «no pasó de primero». Sin olvidarse del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su «tesis fake». «Lo que nos retrata y diferencia es cómo respondemos unos y otros. Unos, con responsabilidad y otros, esperando a que escampe», atizó el secretario general del PP, Miguel Tellado.

El número dos de los populares se mostró muy crítico con que «las únicas dimisiones» que se han producido en «el PSOE de los 1.001 escándalos» son las de los socialistas extremeños que renunciaron a su acta de diputados en la Asamblea regional para poder aforar al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y seguir «encubriendo» al hermano de Sánchez. En la cúpula del PP insisten en que lecciones de los socialistas «ninguna». Y menos cuando «tiran la piedra y esconden la mano ante la comisión de los muchos delitos del partido». «No, no somos como ellos, lo ha demostrado Noelia. Ya quisieran muchos socialistas tener la dignidad de Noelia para reconocer los errores», zanjó Tellado.