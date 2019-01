Forn liderará desde prisión la candidatura de JxCat a la alcaldía de Barcelona Forn, durante una comparecencia en su etapa de consejero de Interior. :: Sergio Barrenechea / efe La consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, podría ir de número 2 y dejar el Gobierno de Quim Torra CRISTIAN REINO Jueves, 24 enero 2019, 00:05

barcelona. El exconsejero catalán del Interior, Joaquim Forn, en la cárcel de Lledoners a la espera del juicio del 1-O y que se enfrenta a 16 años de prisión, confirmó ayer a través de una carta en su cuenta de Twitter que se postulará a la alcaldía de la ciudad condal en las elecciones de mayo. «He tomado la decisión de encabezar una candidatura integradora, solvente y transversal para ganar la alcaldía de Barcelona», afirmó. Forn, que ya fue número 2 del entonces alcalde convergente Xavier Trias, concurrirá bajo las siglas de Junts per Catalunya (JxCat), la marca que el espacio de centro derecha independentista lanzó para las elecciones catalanas del 21-D de 2017 y con las que rompió los pronósticos al superar a Esquerra como primera fuerza secesionista.

«Me presento porque tengo derecho. Soy inocente y me siento libre», señaló el dirigente nacionalista. Forn es un candidato de consenso entre el PDeCAT y Carles Puigdemont. Las relaciones entre la formación nacionalista y el expresidente de la Generalitat son muy tensas, toda vez que el exalcalde de Girona presentará el sábado la Crida Nacional, un nuevo partido político que ya está inscrito en el registro del Ministerio del Interior y que amenaza con absorber al PDeCAT y hacerlo desaparecer. La formación heredera de Convergència se resiste y habla de encaje. Hasta el sábado no se sabrán los planes de Puigdemont, Torra y Sànchez, pero con el acuerdo en torno a Forn el PDeCAT y la Crida ya han allanado la integración. Capítulo aparte son las elecciones europeas, para las que Jordi Turull ya se ha postulado, mientras que Puigdemont no se ha descartado como candidato. Pero la pugna entre nacionalistas es de calado.

De entrada, el exconsejero del Interior cuenta con la exconsejera Neus Munté, que fue quien ganó las primarias del PDeCAT. Munté no cuenta con el aval del expresidente de la Generalitat, por lo que está aún por ver qué lugar acaba ocupando en la candidatura. Porque todo apunta a la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, como número dos de la lista neoconvergente. La portavoz de la Generalitat lleva semanas deshojando la margarita. De pasar a la política municipal, dejaría un hueco clave en el Ejecutivo de Torra, pues lleva la interlocución con Esquerra, con Waterloo y con el Gobierno central. La salida de Artadi sería una muestra de que el Gobierno de Torra está más que agotado y aumentarían las posibilidades unas elecciones anticipadas como respuesta a las sentencias del 1-O, que podrían conocerse a finales del mes de julio.

La candidatura de Forn tiene además pendiente la integración del delegado de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell, así como de Jordi Graupera, alcaldable del centro derecha secesionista que cuenta con el aval de la ANC. En principio, son muchos nombres para los 4 concejales que las encuestas otorgan a la candidatura neoconvergente.

Los rivales

El independentismo otorga una importancia capital a los próximos comicios en Barcelona, pero en cambio cada una de las formaciones concurrirá por su cuenta. JxCat propuso una lista unitaria, pero ERC la rechazó. Maragall, que ayer dijo que si Forn sigue preso deberán «hacer todo lo posible para que la campaña llegue hasta donde esté él», tendió la mano a los neoconvergentes para «conformar un acuerdo de unidad de acción para después de las elecciones». Aunque los republicanos también cuentan con Ada Colau. Forn competirá también contra Manuel Valls, independiente que cuenta con el apoyo de Cs, y contra Jaume Collboni, del PSC.