El último entrenamiento de la temporada del Málaga

El viernes, el Málaga completó su último entrenamiento de la temporada. El conjunto blanquiazul se despide de la campaña 2024-25 este sábado (18.30 ... horas) ante el Burgos, en un partido con poca trascendencia en la parcela deportiva, pero marcado por las despedidas de algunos futbolistas. En lo que respecta al fútbol, la principal novedad fue la ausencia del canterano Rafita, que fue convocado la pasada jornada en Elche por el 'déficit' de laterales (tanto Dani Sánchez como Víctor García no estaban disponibles) y participó en todos los entrenamientos de esta semana. Sí que estuvo el central Recio, aunque el técnico dispone de todos los centrales para este encuentro. En lugar del guardameta Andrés Céspedes, Pellicer recurrió al portero juvenil Jimmy, que se ha entrenado con el primer equipo en más de una ocasión.

Luismi se ejercitó con normalidad de nuevo este viernes, después de que el miércoles realizara labores de menor carga, por lo que su presencia en el choque del sábado no parece que corra peligro. Dani Sánchez se reincorporó días atrás a la dinámica del grupo y está en plenas condiciones para jugar si Pellicer lo desea. El técnico no recuperó a los lesionados Aarón Ochoa, Ramón y Haitam, por lo que se entiende que no reaparecerán hasta la próxima temporada.

Ha sido una temporada maratoniana para el Málaga, que consiguió la permanencia, su objetivo antes de que comenzara el curso, con dos jornadas de antelación. Se espera que la entidad de Martiricos dé un salto cualitativo y luche por cotas más elevadas que la salvación.