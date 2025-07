¿Para cuándo más salidas en el Málaga?

El Málaga sigue ajustando su plantilla. La llegada de cuatro fichajes y algunos más que se esperan seguramente colmará los planes de la dirección deportiva, ... con Loren Juarros al frente. Tras la marcha por sorpresa de Nelson aparece de nuevo un cierto desequilibrio en el equipo, lo que obligará a buscar un refuerzo extra, completamente imprevisto. Pero también esperan los canteranos para incorporarse, lo que obliga más que nunca a recortar algo más el número de futbolistas entre los que menos participación tienen en este momento.

El equipo blanquiazul dispone de 22 jugadores profesionales entre los cuatro que han llegado y los que estaban ya, a los que hay que añadir los cuatro canteranos que, en principio, pasarían a disponer de ficha con el primer equipo. En total, ahora cuenta el Málaga con 26 futbolistas con contrato para la temporada que viene, lo que supone que rebasaría el límite establecido por LaLiga (un máximo de 25).

Y se esperan que lleguen, al menos, dos hombres más en las próximas semanas, el central mencionado y un extremo más que pueda equilibrar el ataque por las bandas. Aunque aparece una clara pregunta a estas alturas: ¿cuántos de los 22 hombres del primer equipo cuentan para este arranque liguero? La realidad es que, al margen de aquellos que disponen de pocos minutos de forma habitual, tampoco estarán disponibles los lesionados, todos ellos de larga duración.

LA PLANTILLA DEL MÁLAGA Porteros. Alfonso Herrero y Carlos López.

Defensas. Gabilondo, Carlos Puga, Galilea, Álex Pastor, Murillo, Moussa, Dani Sánchez y Víctor García (Nelson se marchó y Moussa está lesionado).

Centrocampistas. Larrubia, Joaquín Muñoz, Dotor, Luismi, Haitam, Ramón, Juanpe, Dani Lorenzo, Sangalli y Lobete (Ramón y Haitam siguen trabajando al margen del grupo).

Delanteros. Jauregi y Niño.

Canteranos que prevén tener ficha en el primer equipo. Izan Merino, Aarón Ochoa, Rafa y Chupete (alguno podría seguir perteneciendo al filial).

Fichajes que se esperan. Un central en el lugar de Nelson, algo que se prevé fundamental, y un extremo más (aunque esta cifra queda abierta).

En algún caso se espera que la recuperación sea relativamente rápida, pero la larga inactividad de todos ellos impide contar con sus servicios de entrada. Son los casos de Ramón, Haitam o Moussa, que trabajan al margen de sus compañeros en busca de la recuperación definitiva. Esto reduce a 19 el número de jugadores disponibles para Sergio Pellicer, a los que hay que añadir, al menos, cuatro filiales que ya se incorporarán de una forma oficial, por contrato.

De ahí que los refuerzos sean necesarios, pero también las salidas. Es probable que haya alguna más en lo que queda del verano, si bien Loren intentará que estas sean las mínimas posibles o que ni siquiera existan. Los posibles candidatos son los mismos de siempre, los que disponen de menos minutos. En el primer amistoso se pudo observar nuevamente que todo sigue más o menos igual que la campaña anterior.

Pellicer hizo una mezcla entre los jugadores de su plantilla, ofreciendo un tiempo parecido a todos ellos, aunque esto no impediría, en su caso, que pudiera salir alguno. Uno de los tuvo menos minutos otra vez fue Sangalli, mientras que también hay otros candidatos que están en unas condiciones similares y que quizás se estén planteando la posibilidad de buscar acomodo en otro destino para disfrutar de más oportunidades.

El club forzó ya la salida de Juan Hernández, que la campaña pasada estuvo cedido. Rescindió su contrato y finalmente las dos partes alcanzaron un acuerdo para su desvinculación definitiva del Málaga. Y ahora es previsible que haya algún movimiento más en este sentido, pues Pellicer tiene demasiados jugadores, incluidos los lesionados, con los que no puede contar porque están en periodo de rehabilitación, y aquellos con los que no suele contar el técnico debido o que no alcanzan el momento de forma pretendido.

La competición liguera arrancará en menos de un mes y es necesario que comiencen a cerrarse estos frentes abiertos. Al margen de los fichajes, que están en proceso, la reducción de la plantilla será imprescindible para acomodar a los nuevos y que el equipo esté equilibrado desde el primer instante, sin tener que esperar la llegada o recuperación de jugadores que están en cartera.

En el caso de los canteranos, alguno o varios de ellos podrían lucir de nuevo, previa negociación con ellos, dorsales del segundo equipo. Esto solucionaría el problema del exceso de futbolistas, sin duda, pero tampoco sería la salida definitiva, pues el entrenador sí tendrá que seguir contando con todos ellos, además del resto. De ahí que es previsible que, aunque sean los mínimos, haya cambios en las semanas que quedan hasta el arranque del campeonato.

Y tampoco se puede descartar que llegue alguna sorpresa más, algo que ahora no prevén en el club. Pero tampoco se esperaba que pareciera el 'caso Nelson', y ha acabado con la salida del central en pocos días de negociación. De ahí que un asunto parecido nunca se puede descartar, pues hay varios jugadores que también podrían estar en el radar de otros equipos.