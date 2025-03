Pellicer: «Una victoria o una derrota nos hace ver dos prismas completamente diferentes»

La rueda de prensa de Pellicer en la previa del Oviedo-Málaga centró el grueso de sus preguntas en el cambio de entrenador que ha ... sufrido el rival esta semana. La directiva destituyó al exmalaguista Javier Calleja y recurre ahora al serbio Paunovic para intentar recuperar el paso cara al objetivo del ascenso. El técnico del Málaga habló de cómo ha sido la preparación del partido ante esta tesitura, así como lo que espera del rival: «El análisis a toro pasado no vale. Han cambiado de entrenador y viendo su última experiencia en México, hemos visto con qué estructuras organiza el ataque y la defensa. Sus equipos son intensos y organizados, pero lo que no cambia es el perfil de sus jugadores. El ser humano es así cuando hay un cambio, y espero un rival con mucha intensidad, más que en los últimos partidos. Tenemos que ser nosotros mismos. Este escenario (el Tartiere) nos ha costado siempre».

Además, el castellonense, conscientes de la dificultad del encuentro, aseguró que saldrán con valentía al césped del Carlos Tartiere: «Están en una situación incómoda y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, apagar ese fuego y que todo sea para nosotros. El entrenador es emblemático para ese club y entendemos que van a salir con mucha intensidad. Vamos a tener nuestras opciones y no vamos a cambiar. Vamos a ir a buscar la victoria y a ser valientes, como siempre lo hemos sido». Una victoria o una derrota puede cambiar radicalmente la película: «Entramos ya en la fase de la verdad, en la que se nos valoran a todos los profesionales. Queda mucho por decidir y llega el momento más importante, pero no para el Málaga, sino para todos. Una victoria o una derrota nos hace ver dos prismas completamente diferentes. Sería un paso muy importante, pero sabemos que va a tener mucha dificultad por todo lo que ha ocurrido esta semana».

Se reafirmó, una vez más, en que «el elogio debilita y la crítica construye». Sincero, dejó caer que el equipo paga ahora el precio de haber 'cumplido' durante gran parte de la temporada: «Estamos pecando de que ha habido situaciones en las que estuvimos bien y nos hemos relajado. Tenemos que mantenernos al margen de todo. Para ser mejores, ganes o pierdes, tienes que dar lo máximo al día siguiente. En cada entrenamiento. Nos veo bien, pero en alerta».

Los canteranos

Ante las bajas por sanción que cuenta el Málaga, Juanpe, Gabilondo e Izan Merino (este último con un asterisco), el técnico podría contar con los canteranos Rafa y Rafita, centrocampista y lateral derecho del Atlético Malagueño, respectivamente. «Mañana van a estar y vamos a valorar las situaciones. Hoy han entrenado muy bien y ayer también. Los chavales del filial cuando suben me dan muchísima alegría. Cambia mucho. La velocidad de precisión que tienen es de profesionales y llevarme a los dos es una opción que tengo».

Existe la opción de que Izan pueda jugar si se le retira (o reduce) la sanción de dos partidos por su expulsión en Albacete. Este viernes se conocerá el recurso. Eso sí, en el club no son muy optimistas con un hipotético final feliz. «Es el fútbol. Es una pena. Creo que va a ser muy difícil. No creo que sea para dos partidos porque lo hace sin querer, pero es aprendizaje», dijo al respecto. Los internacionales Aarón Ochoa, Antoñito e Izan Merino han llegado «como aviones». Eso sí, el irlandés algo cabizbajo por no haber podido conseguir su clasificación con su selección.

Fue preguntado también por las informaciones que circulan esta semana sobre el interés, procedente de Catar, por hacerse con el Málaga. Aseguró que no contestó como entrenador, sino como malaguista que es. «No voy a hablar como entrenador. Necesitamos lo mejor para el club, y lo que sea, bienvenido sea. Nosotros, los entrenadores, tenemos que dedicarnos a nuestro trabajo. Necesitamos estabilidad. Y el que venga, que respete a la gente del club, que trabaja de forma brutal, y no hablo del entrenador. He vivido varios ERE, despidos… y si viene alguien, que sienta el malaguismo de la gente desde dentro», concluyó.