Alfonso Herrero, en un once ideal de la temporada en Segunda División

Jorge Garrido Málaga Jueves, 3 de julio 2025, 18:50

No sólo el Málaga y su afición tienen en alta estima a Alfonso Herrero, sino que también está bien considerado por la propia competición. La ... Liga Hypermotion, a través de las redes sociales, publicó un once ideal de jugadores de la categoría 'de plata' en el que el guardameta es el toledano. Existía una condición, que era la de no alinear a más de un jugador de un equipo, ya que esto favorecería probablemente a los equipos que finalmente han ascendido, pues se da por hecho que tienen a más de un futbolista que podría entrar en este once.

Ampliar El once que ha elegido la Liga Hypermotion con la condición de alinear a un sólo jugador por cada equipo. LIGA HYPERMOTION El once esta compuesto por Herrero en portería; el malagueño Javi Rueda (Albacete), David Affengruber (Elche), Alberto Jiménez (Castellón) y Vilarrasa (Huesca) en la línea defensiva; Gorrotxategui (Mirandés), Carlos Álvarez (Levante) y el exmalaguista Santi Cazorla (Oviedo) en la medular, con Andrés Martín (Racing), Yeremay (Deportivo) y Luis Suárez (Almería). Este once sería, probablemente, muy competitivo incluso en Primera División. No se trata del primer 'guiño' de la Liga Hypermotion hacia Alfonso Herrero: el cancerbero malaguista recibió el galardón a mejor jugador del mes de noviembre, el único portero que lo ha conseguido en este pasado curso. Hace poco también destacó sus asombrosos registros de paradas totales realizadas (146, sólo cinco menos que Pablo Cuñat del Cartagena) y porterías a cero (16, el máximo de la categoría empatado con Dituro que tiene menos partidos, Aarón y Raúl Fernández). Desde su llegada en el verano de 2023, Alfonso Herrero se erigió en un icono para el malaguismo. Su rendimiento ya fue excelso en Primera Federación, pero ha dado otro evidente paso al frente en la temporada en Segunda División.

