Óscar Puente culpa a la falta de planificación urbanística del PP los problemas de movilidad de Málaga

El ministro de Transportes afirma que «quienes especularon, ahora no se rasguen las vestiduras» y subraya el compromiso con el tren litoral «entre Algeciras y Nerja y veremos si no hasta un poco más lejos»

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha culpabilizado esta noche a la falta de planificación urbanística del PP que la provincia padezca los actuales problemas en materia de movilidad y ha añadido que ahora tiene que ser un Gobierno socialista el que «tenga que venir a resolver» la situación.

Durante su participación en la clausura del congreso provincial del PSOE, Puente ha sostenido que Málaga es un ejemplo «paradigmático» de un modelo que tiene ideología y que es el del «hiperdesarrollismo, el de la nula planificación urbanística, el modelo que pensaba exclusivamente en la especulación, en el beneficio y no hizo una previsión en materia de infraestructuras suficientes». «Se construyeron muchas casas, se generó mucho negocio, se ha instalado mucha gente, pero no se hizo previsión para que las infraestructuras se desarrollaran», ha añadido.

A las denuncias que en los últimos meses el PP provincial viene haciendo sobre la falta de inversiones del Gobierno en Málaga en materia de infraestructuras para paliar los problemas de movilidad, el ministro les ha respondido con un mensaje: «Quienes especularon que ahora no se rasguen las vestidura. Quienes hicieron negocio con la especulación, que ahora no nos metan prisas ni nos empujen, porque ellos son los responsables de que Málaga esté en esta situación y una vez más es la izquierda y el sentido común quien tiene que venir a resolverlos».

Ferrocarril

En esta línea, Óscar Puente, que ha reconocido que las soluciones no son fáciles por la orografía de la provincia y por los efectos de «la mano del hombre con decisiones equivocadas en materia de planificación» que dificultan actuaciones como ampliar el ferrocarril o una autovía por la cercanía de las viviendas «por muchas partes», ha mostrado el compromiso del Gobierno con el tren litoral entre Algeciras y Nerja «y veremos si no hasta un poco más lejos», aunque no dio más detalles.

«Un mensaje claro, el tren del litoral es posible y lo vamos a abordar, pero que no se engañen sólo se hará si hay un Gobierno socialista porque el PP no lo hará», ha subrayado, al tiempo que ha recordado que es el PSOE quien pone «el sello a las mejoras» de las infraestructuras en la provincia, aludiendo a iniciativas como la llegada del AVE, la ampliación del aeropuerto y el puerto o la mejora en las autovías.

Óscar Puente ha avanzado, sin dar muchos detalles, que próximamente vendrá como ministro a hacer algunos anuncios «importantes» para Málaga y ha recordado que desde que asumió el cargo «no hay mes que no haya visitado Andalucía.» «Y voy a seguir viniendo a traer futuro y esperanza a Andalucía que es a lo que nos dedicamos los socialistas. Otros traen crispación, tristeza, insultos y desesperanza», ha remarcado.

El ministro destaca que Josele Aguilar es una persona «muy capaz y no va a defraudar»

Respecto al nuevo líder del PSOE de Málaga, Puente ha destacado que Josele Aguilar es una persona «muy querida en el partido y muy capaz, estoy convencido de que no va a defraudar».