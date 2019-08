'Silicon Tower': la carta a Correos de los emprendedores malagueños Los fundadores de Virustotal, Freepik, Besoccer y Uptodown creen que Málaga corregiría su grave carencia de oficinas y ganaría visibilidad como polo de innovación si el emblemático edificio se destinara a albergar empresas tecnológicas NURIA TRIGUERO MÁLAGA Jueves, 8 agosto 2019, 00:24

No se sabe si fue por los efectos del terral o los siempre misteriosos resortes de las redes sociales, pero ayer un modesto 'tuit' de un ingeniero malagueño con poco más de 400 seguidores generó una entusiasta tormenta de ideas entre los primeros espadas del mundillo 'startup' malagueño. Estaba Antonio Benítez (en Twitter, @DrSiRiUs) en su oficina, con la mente un tanto dispersa entre el calor y la inminencia de sus vacaciones, cuando leyó la noticia publicada por SUR sobre el grupo inversor que quiere convertir el edificio de Correos en residencia de estudiantes. Y se le encendió la bombilla. «Hotel, residencia de estudiantes, ¿soy yo el único que piensa que el edificio de Correos en Málaga debería dedicarse a oficinas?», planteó en la mencionada red social.

Las respuestas no se hicieron esperar. Emprendedores y profesionales del sector tecnológico se sumaron a su reflexión, poniendo el acento sobre cómo la escasez de oficinas se ha convertido en un freno muy real al crecimiento de compañías ya existentes y a la llegada de nuevas inversiones. Estas voces, entre las que se cuentan las de los fundadores de Virustotal, Freepik, Besoccer o Uptodown (las empresas de Internet malagueñas que más empleo generan) llegaron a una conclusión: el destino ideal para el edificio de Correos sería acoger oficinas para compañías innovadoras. Algo así como una «Silicon Tower malaguita», como apuntaba Bernardo Quintero, 'manager' de Virustotal (@bquintero), que es tanto como decir responsable de la oficina malagueña de Google.

Quintero empezó hablando de la 'Silicon Tower' en broma -en el hipotético reparto de espacios, reclamaba para Google «un par de plantas arriba y la gestión de la azotea»-, pero acabó en serio. «Es una inversión a largo plazo en el modelo de ciudad y economía que queremos», afirmaba. Su compañera en Virustotal, Ángela Dini (@angeladini), añadía: «Málaga debería pensar un poco más en otro recurso que no sea el turismo y dedicarlo a oficinas para que sigan viniendo empresas extranjeras y no se encuentren sin espacio«. Ambos hablaban con conocimiento de causa: la propia Google ha tenido que instalarse en un edificio de la ampliación de la Universidad de Málaga al no haber encontrado una oficina que cumpliera sus requisitos en el entorno urbano, como era su idea. «Nos falta visión, en San Francisco ya habrían reacondicionado muchas de las naves industriales como las que tenemos aquí, rodeadas de barrios, para empresas de nuevas tecnologías», añadía Benítez.

A esta carta a los Reyes Magos -nunca mejor dicho, ya que hablamos del antiguo edificio de Correos- se sumaron con entusiasmo otros miembros de la comunidad emprendedora de Málaga. «Estamos añadiendo la octava [planta] de Puerta del Mar como último recurso, ¿dónde hay que firmar para pillar sitio?», planteaba Luis Hernández (@luishg), cofundador de Uptodown, una de las 'puntocom' más veteranas, que efectivamente está viendo cómo se queda sin espacio para crecer en sus mencionadas oficinas de Puerta del Mar tras varias ampliaciones. «Con lo que nos gastamos en reformar edificios antiguos por separado, veo un fondo privado conjunto de los interesados dedicado a comprar + financiar + montar un equipo lo gestione. Somos suficientes con el mismo problema para crecer en Málaga. No veo problema en quien lo pagaría», añadía. Joaquín Cuenca, cofundador de Panoramio, Freepik y Besoccer, se subía también al carro, al igual que su socio en Besoccer Manu Heredia (@manugut), que también afirmaba estar quedándose «sin posibilidades de espacio» en sus oficinas de la avenida Andalucía. «Los torneos de futbolín, ping pong y eSports entre empresas malagueñas prometen en la Silicon Tower», bromeaba.

Y así, entre la guasa y los argumentos serios -hubo quien propuso bautizar al edificio como 'Torre Terralazo' o 'Torre Paco de la Torre'-, fue organizándose una imaginaria lista de inquilinos del edificio de Correos, entre los que habría tanto empresas con decenas de empleados (las ya mencionadas Google, Besoccer, Freepik, Uptodown o Todocolección) como 'startups' de tamaño más reducido, como Disruptivos o Plan D. «Sería un puntazo un edificio de oficinas con tanta innovación. Sería un atractor de talento claro«, opinaba José A. Palacios (@JoseAntPR). El investigador de la UMA Carlos Caballero (@Carlillo) destacaba, en este sentido, que lo ideal sería «dar oportunidad de que puedan entrar iniciativas malagueñas con poco capital».

Las numerosas reacciones que suscitó esta mera posibilidad demuestra que demanda habría de sobra para un edificio de oficinas de este calado. De hecho, son reiterados los avisos de consultoras como Savills Aguirre Newman sobre la falta de suelo de oficinas en Málaga. Otra cosa es que los números cuadren, tanto para la Junta como para los inversores.

Hay que ser realista: para destinar el emblemático inmueble a oficinas habría que cambiar su uso urbanístico, que actualmente es de equipamiento. Eso exigiría años de trámites burocráticos, amén de una negociación con el Ayuntamiento para fijar las correspondientes compensaciones. Si la Junta quiere hacer caja pronto, como parece ser el caso, el camino más rápido es hacer una subasta sin cambiar el uso del edificio. Para montar una residencia de estudiantes, por ejemplo, no hace falta ese cambio de uso. Así que haría falta mucha voluntad política y mucha coordinación entre Junta y Ayuntamiento para que se renunciara al beneficio a corto plazo y se optara por el camino largo. Y por supuesto, hace falta una premisa previa: un inversor que ponga el dinero.

Así que por el momento, la idea lanzada ayer por la comunidad 'startup' malagueña es sólo eso, una idea. A convertir las ideas en realidades se dedican tanto los emprendedores como los políticos; a ver si alguno, de uno u otro lado, da con la tecla.