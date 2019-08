De la Torre apoya la idea de convertir Correos en un centro para empresas tecnológicas Escalinata de entrada a la antigua sede de Correos, que está abandonada. / Sur El alcalde se ofrece a mediar con la Junta para impulsar los trámites necesarios para el cambio de uso del edificio IGNACIO LILLO Málaga Jueves, 8 agosto 2019, 14:03

La 'Silicon Tower' es sólo una idea, pero acaba de encontrar un aliado potente en el caso de que sus promotores decidieran seguir adelante. La propuesta lanzada esta semana a través de las redes sociales de los responsables de algunas de las principales empresas tecnológicas de Málaga (un grupo donde están Virustotal, Freepik, Besoccer y Uptodown, entre otras) consiste en convertir el antiguo edificio de Correos en oficinas y espacios comunitarios para la industria digital ha obtenido hoy la bendición del alcalde, Francisco de la Torre, quien, a preguntas de SUR, se mostró favorable a la propuesta.

«Es una idea que me parece muy interesante», aseguró el regidor. «Poniéndome en el papel de la Junta, si hay gente interesada en adquirir el edificio, prepararlo para oficinas y alquilarlo, con espacios comunes compartidos para el mundo de la sociedad digital, yo estaría encantado de que se pudiera hacer», añadió. En este caso, admitió que habría que hacer un cambio de calificación, igual que si fuera para un hotel (no en el tercer supuesto previsto actualmente, el de la residencia de estudiantes), y este debe plantearlo la Junta. «Se viene hablando de ello desde hace años y el Gobierno anterior fue muy lento, pero tiene un mecanismo legal para hacerlo. Nuestra disposición es plena y total, y el uso de oficinas me parece muy bien». A su juicio, estas servirían para consolidar empresas locales «que tienen todo mi cariño y respeto porque son casos de éxito a los que tengo un gran afecto y admiración». Pero también para la atracción de empresas de otro sitio.

En caso de que se concrete una propuesta en firme por parte de este grupo de empresarios y directivos, Francisco de la Torre se mostró «encantado» de mediar ante la Junta en su nombre. «Lo que hace falta es que la Junta haga los cambios, y nosotros ayudaremos para esa calificación, y que haya alguien que haga la oferta para convertir el edificio en oficinas en alquiler. Pero dado que existe demanda de inquilinos será más fácil que haya ese comprador, para cerrar el circulo».