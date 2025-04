Bancos en Málaga cierran sucursales y cajeros

Cristina Vallejo Lunes, 28 de abril 2025, 18:15 Comenta Compartir

Las entidades financieras también se han visto afectadas por el apagón. Aunque como víctimas. Sus sistemas están operativos, el problema es que no se puede acceder a ellos si internet no está disponible o si no se dispone de red eléctrica. Desde Unicaja, en particular, señalan que su banca digital funciona, aunque sólo se puede tener acceso a ella cuando se dispone de red, cosa que no es así durante todo el día: su accesibilidad está siendo muy inestable a lo largo de la jornada. «Cuando se tiene red, se puede acceder; cuando no se tiene red, no. La plataforma digital funciona cuando hay línea; como los cajeros», sintetizan fuentes de la entidad.

Desde CaixaBank explican que han activado los protocolos para asegurar la continuidad operativa. Fuentes de la entidad explican que el banco mantiene en funcionamiento sus canales digitales, tanto la web como la aplicación. Además, funcionan los medios de pago, es decir, las tarjetas, y los TPV, siempre y cuando los comercios dispongan de un terminal operativo. Del mismo modo, el servicio en oficinas y cajeros de la red de CaixaBank depende del acceso al suministro eléctrico, por lo que en los centros donde no se puede asegurar el servicio como consecuencia del apagón, se ha procedido a activar su cierre ordenado.

Fuentes de Banco Sabadell, mientras tanto, informan de que los procesos operativos funcionan correctamente, los canales digitales están disponibles y los TPVs funcionan en la medida en que tengan batería y acceso a la red telefónica. Pero admiten, igual que hiciera CaixaBank, que siguiendo el protocolo de seguridad se ha procedido al cierre de las oficinas, y avisan de que los cajeros de las sucursales no estarán disponibles hasta que se recupere el suministro eléctrico. Los centros corporativos del Sabadell, asimismo, funcionan con normalidad, al disponer de grupos electrógenos que mantienen estables los sistemas. En estas circunstancias el Sabadell ha constatado un descenso de la operativa por parte de los clientes.

Desde el Santander, mientras tanto, afirman que el servicio online funciona con total normalidad.