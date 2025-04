Toni Morillas pone de ejemplo al alcalde de Alhaurín de la Torre del PP, que expropia para construir VPO

La izquierda sigue calentando motores para la manifestación por la vivienda este sábado 5 de abril, que no sólo tendrá lugar en Málaga sino en ... 39 ciudades más del país, y este jueves la viceportavoz de Con Málaga (IU y Podemos), Toni Morillas, le contestaba a la portavoz popular, Elisa Pérez de Siles, que ayer se llevaba las manos a la cabeza con el hecho de que la comunista avalara la patada en la puerta para okupar viviendas y que le pareciese bien la expropiacion por encima del derecho de la propiedad privada, que viene de la época romana y que está consagrado en la Constitución.

Morillas no ha tardado en contestar esta mañana, primero subiendo a las redes sociales el famoso 'Exprópiese' de Hugo Chavez, con su voz diciendo lo mismo durante una comisión de pleno en el Ayuntamiento, con la que los populares acabaron haciendo un remix de pop latino para burlarse de ella en redes. En esta jornada, para más inri, Morillas ha puesto de ejemplo al alcalde de Alhaurín de la Torre, que expropia para construir VPO.

Morillas demanda «un ayuntamiento valiente que deje de criminalizar a las familias vulnerables y que utilice todas las herramientas que contempla la Constitución. Hay que expropiar a fondos de inversión, que le pregunte la señora Pérez de Siles al alcalde del PP de Alhaurín de la Torre que ha iniciado un expediente de expropiación para promover vivienda protegida. Y hay que utilizar el derecho de tanteo y retracto para que el ayuntamiento tenga acceso a inmuebles y que, en lugar de destinarse a viviendas turísticas, puedan dedicarse a viviendas a precios asequibles». En concreto, el alcalde de Alhaurín de la Torre va a expropiar 200.000 metros cuadrados en Torrealquería, propiedad de la Sareb (más conocida como el banco malo) y de dos particulares para construir 500 viviendas protegidas.

El PP es servil con los poderosos y grosero con las familias trabajadoras.



Nos tendrán en la calle el #5A🔑, exigiendo que se utilicen todas las herramientas previstas en nuestra Constitución para garantizar el derecho a la vivienda.



Casona de @pilarrquiros con BSO 😉 pic.twitter.com/5PBDZZpZBW — Toni Morillas (@antoniamorillas) April 3, 2025

De las familias que okupan viviendas ha dicho: «El Ayuntamiento debe respetar a las familias que se quedan en sus viviendas, aunque no puedan pagarlas, tiene que poner en marcha políticas valientes y efectivas para que las familias no se vean en la tesitura de tener que decidir si se van a la calle o si se quedan en las viviendas en las que residen aunque no puedan pagarlas». Pérez de Siles se refería más bien a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que había defendido que «se diera una patada en la puerta al piso de un banco». Pero en esta jornada, Morillas, además de la expropiación, también ve viable la okupación, como se desprende de sus palabras.

La viceportavoz de Con Málaga le ha exigido al equipo de gobierno del PP que «no le tiemble el pulso para proteger a sus vecinos y a sus vecinas frente a los intereses de especuladores y rentistas», para ello pide que se «utilice el mecanismo de las expropiaciones sobre las viviendas vacías y viviendas turísticas de los fondos de inversión. Que se declare Málaga zona tensionada para poder bajar los precios de la vivienda y que se ponga en marcha un plan de ayuda al alquiler que sea efectivo. Que garantice el derecho efectivo a la vivienda». En el último pleno municipal, la semana pasada, la veintena de medidas que proponían tanto Con Málaga como el PSOE, entre ellas que Málaga fuese ciudad tensionada por la vivienda, fueron tumbadas por el PP y Vox. El equipo de gobierno del PP, por boca del concejal de Vivienda, Paco Pomares, sin embargo, sacó pecho de su Plan Municipal de Vivienda, con 8.900, a las que le han sumado últimamente el millar de VPO de Soliva Oeste.

Por último, frente al derecho a la propiedad privada que defiende la portavoz popular, que indica que los comunistas quieren acabar con él como en Venezuela y Cuba, Morillas ha indicado: «Invito a Pérez de Siles (PP) a que se lea la Constitución, el artículo 47, el artículo 128 y el artículo 33.3, porque frente a quienes salen defendiendo la sacrosanta propiedad privada de especuladores y rentistas, a nosotras nos van a encontrar en la movilización del 5 de abril defendiendo el derecho fundamental a la vivienda para las malagueñas y los malagueños».