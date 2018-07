El PSOE, a favor de prohibir las «despedidas de soltero salvajes» en Málaga En el caso de Granada, numerosos restaurantes y bares han decidido no atender a las despedidas con disfraces «soeces» / SUR El concejal socialista Daniel Pérez aboga por sancionar a quienes dañan la imagen de la ciudad al utilizar «vestimentas indecorosas» JUAN SOTO Málaga Martes, 17 julio 2018, 01:12

El PSOE también cree que ha llegado el momento de poner coto a las despedidas de soltero en Málaga capital y de eliminar aquellas que estén acompañadas de conductas incívicas. Tras la información publicada el pasado domingo por este periódico sobre el boom de este tipo de celebraciones, el concejal y candidato socialista a la Alcaldía, Daniel Pérez, ha considerado que el Ayuntamiento debería prohibir por ordenanza «las despedidas de soltero salvajes».

El edil entiende que estas actuaciones «dañan la imagen de la ciudad y crean problemas de habitabilidad», por lo que hay que revertir la situación de forma inminente. A su juicio, el alcalde, Francisco de la Torre, no ha hecho nada para acabar con esta problemática creciente, por lo que apostó por regularlas y sancionar a quienes vayan por la calle «con vestimentas indecorosas» como ya hacen otras ciudades andaluzas.

Para el portavoz socialista, las despedidas «salvajes» –palabra que utiliza en numerosas ocasiones– sólo provocan una caída en los estándares de calidad de la ciudad y problemas de habitabilidad en todo el Centro de la ciudad. «Ni los descamisados ni este tipo de despedidas deben tener cabida en la ciudad; por lo que el alcalde ya va tarde para regularlo», aseveró.

El auge de las despedidas de soltero en Málaga, situación que denuncian desde hace varios meses los residentes del Centro y del Soho, también ha hecho reaccionar al alcalde de la capital, quien el mismo domingo alzó la voz para comprometerse a tomar medidas que contribuyan a limitar un fenómeno que deriva en actos incívicos que atentan contra la seguridad y la convivencia en la capital. En declaraciones a este periódico, explicó que una de las medidas que piensa adoptar para atajar este asunto es reforzar la presencia policial. «Procuraremos que la Policía esté lo más presente posible y responda con rapidez», señaló De la Torre, quien también anunció que esta misma semana piensa mantener reuniones con representantes de los hoteleros y hosteleros malagueños para ver qué tipo de acciones de autorregulación podrían aplicar para «trabajar conjuntamente» en poner freno a determinadas actitudes incívicas, limitando por ejemplo el acceso a un determinado tipo de clientes. «Es bueno que demos la imagen de que aquí no les va a ser fácil», comentó.

Defensa de la Feria

Durante el acto celebrado ayer por el grupo socialista en la capital, Daniel Pérez también defendió la singularidad de la Feria de Málaga y pidió acciones concretas para relanzarla como referente internacional. El edil consideró que no tiene que haber competencia entre la Feria del Centro y la del Real y acusó al equipo de gobierno del PP de dejar morir la que se celebra en el casco histórico. «El binomio centro-recinto ferial fue un acierto en su época, con Pedro Aparicio como alcalde, que consiguió un salto cualitativo consiguiendo que esta celebración fuese denominada la gran Feria del Sur de Europa», resumió.

A su juicio, no se trata de invertir más en un espacio que en otro y lamentó que el Ayuntamiento no tiene una hoja de ruta para el Centro. «Nosotros lo tenemos claro, la mejor manera de garantizar la habitabilidad en el centro con la feria es con un modelo de calidad y, sinceramente, el equipo de gobierno, con Teresa Porras al frente, no tiene ni idea de cómo hacerlo», expresó el portavoz socialista.

Daniel Pérez, junto a miembros de su equipo, ayer en la calle Larios. / SUR

En este sentido, dijo que el año pasado se produjo una fuga masiva del turismo extranjero durante los días de Feria. «Los turistas se sintieron expulsados del Centro, ya que el equipo de gobierno abogó por convertirlo en un megaconcierto donde campaban a sus anchas los descamisados y personas en estado de embriaguez. Ese es un 'input' muy negativo de cara al turismo de fuera que hizo que el consumo se desplazara a ciudades del entorno, perdiendo dinero e imagen».

En este punto, Pérez añadió que la programación de la Feria debe contar con atractivos de tradición y que sea un lugar de celebración «que no expulse a vecinos sino que los haga partícipes», así como a los comerciantes. «Como ciudad eminentemente turística debemos escuchar al visitante y entender qué turismo debemos promover, si de calidad o de cantidad».