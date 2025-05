Dani Pérez crea una escisión a la izquierda y desinterés del PP en el Ayuntamiento de Málaga

Pilar R. Quirós Málaga Martes, 27 de mayo 2025, 00:20 Comenta Compartir

Hacía tiempo que los pasillos de la Casona no parecían un avispero como la mañana del lunes, que parecía no acabarse. La propuesta del portavoz ... socialista, Dani Pérez, para que los grupos minoritarios, Vox y Con Málaga, tengan una moción menos que el PSOE, y dos menos que el PP, habida cuenta de que cuentan sólo con dos concejales frente a los 17 populares y los 10 socialistas, ponía a funcionar a bien temprano al ala izquierda de la Casona. Curiosamente, la propuesta la llevaba la viceportavoz, Begoña Medina, a la junta de portavoces de este lunes, pero como no había representación de todos los grupos municipales, faltaba Con Málaga, no se pudo abordar, tal y como explicaban los populares.

Lo cierto es que los dos ediles de Con Málaga, Nico Sguiglia y Toni Morillas, desde bien temprano, habían desenterrado el hacha de guerra contra el PSOE, su socio de gobierno en el país, y dejaban claro que no se iban a dejar avasallar por una propuesta, que es cierto que se aprobó, según una nota de prensa que mandaba el propio Ayuntamiento de Málaga, en la que daba cuenta de que contaba con el respaldo de todos los grupos menos Con Málaga. Lo aprobado por la junta de portavoces cuando echaba a andar el actual mandato municipal, en junio de 2023, en un encuentro institucional en el que no hay luz ni taquígrafos, esa es la verdad, es para que el PP tenga cuatro mociones (perdería una urgente), el PSOE, tres (se queda como está), y Vox y Con Málaga, dos (perderían una moción ordinaria). En resumen, el PP tendría cuatro, el PSOE, tres y Vox y Con Málaga, dos. Los WhatsApps de los concejales, unos y otros, ardían con la iniciativa del portavoz socialista, y los realmente afligidos eran los ediles de Con Málaga, mientras que el PP pasaba de puntillas indicando que no era «un asunto de extrema necesidad», como subrayaba la portavoz Elisa Pérez de Siles. Tampoco afectaba con tanta fuerza a Vox, cuyo líder Antonio Alcázar, aseguraba que el PSOE podría querer más iniciativas por tener más concejales, pero que Vox se iba a oponer. Nico Sguiglia (Con Málaga): «¿De verdad piensan solucionar sus problemas a nivel interno quitándonos a nosotros una moción?» «Es que de verdad que yo no sé qué gana quitándonos una moción», se preguntaba insistentemente el portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, que aseguraba que tenía una reunión pendiente con Dani Pérez. «Con dos concejales somos más oposición que diez», puntualizaba, «por firmeza, por oratoria, por debate, tenemos más peso en la oposición al PP que el PSOE, y no son pocas las veces que los concejales populares nos contestan a Toni y a mí pese a que la moción es socialista», apuntaba. «El único objetivo de Dani Pérez es darnos una patada en la espinilla, pero se da un tiro en el pie», que añadía Morillas. Sguiglia se preguntaba si Dani Pérez «pretende solucionar sus problemas a nivel interno debilitando a la izquierda». Son conscientes de los procesos de cambio que ha habido en el PSOE, en donde Pérez ha perdido el liderazgo de la secretaría provincial, y por eso argumentan: «La solución no pasa por quitarnos una moción. Nadie va a entender que Dani Pérez busque fortaleza debilitando el espacio de la izquierda. ¿En qué ayuda esto al cambio en Málaga?». Elisa Pérez de Siles (PP): «Me da la sensación de que es un problema interno del PSOE, que tienen dos grupos dentro de uno y que Dani Pérez quiere repartir» En la misma línea argumentaba Pérez de Siles: «Me da la sensación de que es un problema interno del PSOE, que tienen dos grupos dentro de uno y que Dani Pérez quiere repartir». El portavoz de Voz, Antonio Alcázar, no entendía por qué, dos años después, este era el momento para cambiar las reglas del juego, e indicaba que no estaban de acuerdo con prescindir de una moción, «se nos tache de gandules, y el PSOE tenga más mociones que nosotros. No vamos a entrar en esas, preferimos seguir teniendo dos mociones ordinarias y una urgente». Antonio Alcázar (Vox): No vamos a entrar en esas, preferimos seguir teniendo dos mociones ordinarias y una urgente« Dani Pérez argumentó que era una cuestión de proporcionalidad, que no es la mismo tener 10 ediles que dos, y que esto ya estaba en marcha en la Diputación, y por eso se había acordado en el Ayuntamiento, aunque hacía falta modificar el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP). Pero, ¿qué piensa el alcalde? Pues Paco de la Torre fue a la junta de portavoces, pero no se decantó, así que la propuesta se verá el miércoles, en otra junta de portavoces antes del pleno del jueves. «El alcalde, ya lo sabemos, siempre busca el acuerdo unánime» zanjó Pérez de Siles. La falta de interés del PP quedó patente. Lo cierto es que, visto lo visto, no se le ve mucho recorrido a la propuesta.

