Codespace Academy logra un 90% de contrataciones de sus graduados

Con apenas un año de andadura, este innovador campus de formación tecnológica se ha convertido en una referencia en Andalucía gracias a la calidad de sus programas y su equipo de profesionales

Con frecuencia oímos que la revolución tecnológica definirá a los profesionales del futuro, pero el 'futuro', es hoy.

Según un estudio sobre los profesionales más buscados en 2018, elaborado por la empresa especializada Randstad Professionals, este año los perfiles IT vuelven a ocupar los primeros puestos en lo referente a las necesidades de las empresas.

Como apunta la consultora, la digitalización de procesos requiere de un elevado volumen de profesionales que sean capaces tanto del diseño como de la programación y ejecución de estas transformaciones, lo que supone un amplio abanico de oportunidades laborales.

Dando respuesta a estas necesidades del mercado surge Codespace Academy, un campus de formación tecnológica especializado que prepara a sus alumnos en diferentes lenguajes de programación para convertirlos en expertos altamente cualificados con la garantía de un futuro destacado en el sector.

No en vano, en menos de un año de existencia el campus ha iniciado su tercera promoción en formato Bootcamp. Una formación de 5 meses muy intensiva que supone una altísima salida laboral para sus graduados, que tienen una tasa de inserción del 90%.

José Manuel Ezquerra, CEO de Codespace Academy, explica cómo se han convertido tan rápidamente en referentes del sector IT en Andalucía: «La ecuación es sencilla, formamos a nuestros alumnos en las tecnologías que en cada momento demanda la industria, modelo que los sistemas educativos tradicionales no pueden ofrecer y que, por lo tanto, no procuran la imprescindible conexión entre formación y empresa».

Además, Ezquerra señala que «la sociedad ya se ha dado cuenta que la evolución tecnológica está cambiando las profesiones, y creando nuevas, y que es preciso formarse ante una demanda altísima, que no se da en ningún otro sector».

Los docentes que forman a los futuros programadores son expertos de diversas empresas del sector, que les enseñan a trabajar con las habilidades y conocimientos desde la perspectiva real y práctica de la empresa.

Jair Lozano, Business Development Manager, expone «nuestro modelo convierte en desarrollador a cualquier alumno desde cero, en un periodo muy intensivo y disciplinado, ya que están en nuestro campus más de 1.000 horas, rodeados de profesionales y con práctica constante, pero al finalizar están totalmente preparados para incorporarse a un puesto de trabajo como programador».

Además Codespace Academy está realizando cursos altamente especializados para empresas del sector, que demandan formación permanente para poder cubrir las necesidades continuas de adaptación a las últimas tecnologías.

Un perfil de alumno variado con un objetivo común: el empleo

Dado el carácter intensivo y completo de sus Bootcamps, el perfil de los alumnos de Codespace Academy es variado, tanto en lo referente a formación previa como a edad. Como explican desde la empresa, en las primeras ediciones los alumnos provenían de diferentes ámbitos, desde la arquitectura a la peluquería o incluso la propia informática, y buscaban reconvertirse profesionalmente hacia perfiles más empleables. No obstante, en el último curso la edad de los alumnos ha bajado y son muchos los jóvenes que buscan formarse con calidad en una profesión de futuro. «Es importante destacar que no es necesaria preparación previa, solo conocimiento de inglés y aptitud», explica Lozano.

Tras la formación los estudiantes realizan durante tres semanas un proyecto final, su carta de presentación en la Hiring Week o semana de contratación, un evento en el que las empresas acuden a las demostraciones de los proyectos finales de los graduados e inician las entrevistas y procesos de selección.

Además de la contratación, estos encuentros buscan crear redes profesionales y networking entre los asistentes, tanto con los alumnos como entre las diferentes empresas. «Se trata de cambiar la forma de reclutamiento, que todo se desarrolle en un entorno natural, agradable y cómodo, porque ahí es donde surgen las grandes ideas», explica Ezquerra.

Un espacio de referencia tecnológica en Málaga

Junto a su apuesta constante por la calidad, buena parte del éxito de Codespace Academy se basa en la actualización de sus contenidos. Como explican desde el centro, cuentan con una «gran red de expertos en activo que mantienen los programas formativos siempre actualizados». De este modo, cada formación va cambiando en función de las últimas novedades y actualizaciones del sector, instruyendo siempre a los alumnos en los sistemas más avanzados en línea con la realidad empresarial.

Además Codespace Academy tiene como partners a más de 35 compañías tecnológicas y consultoras de reclutamiento, entre las que destacan Indra, Ingenia, Hays, Accenture, Ebury, Dekra, Sequel, Knockout, Avanade, Bravent, etc, que contratan a sus graduados al finalizar la inmersiva disciplina del código.

En lo referente a sus instalaciones, el campus, ubicado en la céntrica calle Compositor Lehmberg Ruiz, cuenta con más de 300 m2 distribuidos entre salas de trabajo dotadas con equipos informáticos de última tecnología, zonas colaborativas, cafetería, y áreas de conferencias.

La elección de Málaga para iniciar esta ambiciosa iniciativa se debe al gran potencial de la ciudad y al ecosistema tecnológico generado por el PTA. Pero como explican desde la empresa, se trata de un proyecto a largo que plazo que tiene como objetivo, no solo la formación de excelencia, sino también la creación de una «comunidad tecnológica». Es por ello que desde el centro organizan de manera permanente encuentros, charlas y jornadas en diferentes formatos, habitualmente de acceso libre hasta completar aforo.

Uno de estos encuentros es la II Edición DevFest, un evento organizado por Google Developers Group (GDG) y Codespace Academy, y patrocinado por Google, que tendrá lugar el 23 de noviembre y contará con una completa programación con talleres de desarrollo, charlas de expertos a nivel europeo, debates y premios, entre otras actividades.

