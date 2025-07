Trump recibe el lunes a Netanyahu y se guarda la última palabra sobre el alto el fuego en Gaza

Oriente Medio mira a Washington, donde este lunes Donald Trump recibe a Benjamín Netanyahu y podría anunciar el alto el fuego en Gaza. Desde que ... Trump escribió en redes sociales «¡HAGAN UN TRATO EN GAZA Y RECUPEREN A LOS REHENES!», las cosas se han acelerado. Netanyahu situó por primera vez a los rehenes como una prioridad, Hamás respondió de manera positiva a la propuesta de alto el fuego temporal e Israel envió una delegación para retomar la negociación indirecta en Doha, aunque dejó claro que las peticiones planteadas por los islamistas al texto de Trump son «inaceptables». Como ocurrió en la última tregua, que entró en vigor en enero y Netanyahu rompió dos meses después, la presión del presidente estadounidense será la clave del devenir de esta nueva ventana que se abre para que callen las armas.

Antes de subirse al avión, Netanyahu declaró a los medios que Israel tiene la oportunidad «de ampliar el círculo de paz mucho más allá de lo que podríamos haber imaginado», en alusión a la posible extensión de los Acuerdos de Abraham, el sueño de Trump. El peaje a pagar puede ser frenar la operación militar en Gaza, aunque el primer ministro dejó claro que no permitirá «una situación que fomente el secuestro y los asesinatos y eso significa eliminar la capacidad militar de Hamás. Hamás no estará allí».

Mientras la diplomacia recupera el protagonismo en Doha, donde delegaciones de Israel y Hamás negocian en el mismo edificio, pero en habitaciones diferentes, al menos 78 palestinos murieron en Gaza en diferentes bombardeos.

Los intermediarios de Catar y Egipto son los encargados de pasar los mensajes de un lado al otro. Tras conocer la respuesta positiva de Hamás y su disposición a negociar un acuerdo de dos meses, el Gabinete de Seguridad israelí reaccionó con el envío de una delegación a Doha y la aprobación de la entrada de ayuda humanitaria de forma temporal al norte de Gaza, la zona más castigada.

Hamás desconfía de Netanyahu

Bezalel Smotrich, ministro de Economía y uno de los líderes del ultranacionalismo, reaccionó de manera inmediata y calificó la entrada de ayuda de «grave error» porque «beneficia a Hamás». Smotrich dijo que estudia sus próximos pasos, pero no amenazó con abandonar el gobierno en un momento en el que todos están a la espera del encuentro de la Casa Blanca.

La delegación israelí a Doha es de alto nivel, según los medios locales, pero por el momento no incluye a los funcionarios de mayor rango que han participado en anteriores conversaciones como el jefe del Mossad, David Barnea, o el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer. Fuentes diplomáticas consultadas por The Jerusalem Post se mostraron optimistas y, pese a calificar de «inaceptables» las exigencias de Hamás, aseguraron que podría llegarse a un acuerdo en un día. Las diferencias no son tan significativas, todo depende de la terquedad de cada parte y de cuánta presión ejerza el presidente estadounidense.

En la organización integrista temen que vuelva a repetirse la misma situación del acuerdo anterior, cuando, superada la primera fase, Netanyahu retomó los bombardeos y el cerco para no tener que negociar el final de la guerra. Trump insistió en el alto el fuego cuando llegó a la Casa Blanca, pero pasados dos meses no puso obstáculo alguno a Israel para que volviera retomar su ofensiva.

La suerte de los rehenes

El texto actual contempla también dos meses de alto el fuego en los que Hamás deberá liberar a diez rehenes vivos y entregar 18 cuerpos. Se estima que quedan 20 rehenes con vida. Israel podría liberar en este nuevo intercambio a unos mil presos palestinos, incluidos un centenar que fueron condenados a cadena perpetua.

Las familias volvieron a movilizar a decenas de miles de personas durante el fin de semana para presionar al gobierno a aceptar el acuerdo, una presión que hasta ahora no les ha dado los frutos esperados.

El diario saudí Asharq Al Awsat ofreció nuevos detalles de las peticiones de Hamás para aceptar el acuerdo y aseguró que los islamistas habrían solicitado la entrada diaria de entre 400 y 600 camiones de ayuda humanitaria, que debe entregarse a través de agencias de la ONU y no a través de la Fundación Humanitaria de Gaza. Hamás también espera la reapertura del cruce fronterizo de Rafah para permitir la salida de más de 20.000 personas enfermas y heridas que necesitan tratamiento urgente.

Los islamistas piden también la retirada de los israelíes a las líneas delimitadas en la tregua de enero y garantías para que los combates no se reanuden de ninguna forma «mientras continúen las negociaciones dirigidas a alcanzar un alto el fuego permanente». Son unas exigencias que quizás Netanyahu acepte durante dos meses para superar la presión de Trump, pero que son opuestas a su objetivo de acabar con la presencia de Hamás en Gaza.