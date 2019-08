María José Santiago deslumbra en una noche llena de sentimiento María José Santiago, en una imagen de archivo. El espectáculo Suspiros de España precedió a la artista, contando la historia de la copla en nuestro país a través de sus grandes temas ANDRÉS SAMPER Jueves, 22 agosto 2019, 08:18

Tras un martes sin conciertos con motivo de la elección de la reina y el míster de la feria, el auditorio municipal volvió a acoger un espectáculo en esta feria. Al igual que otras noches, las muestras de bailes malagueños y flamencos fueron las encargadas de abrir la función, que al ritmo de oles y castañuelas animaron una vez más al público. Tras una introducción que afirmó que las coplas son «los suspiros de las historias de un pueblo», dio comienzo el espectáculo 'Suspiros de España'. Diferentes artistas cuyos repertorios están muy vinculados a los ofrecidos por las peñas tradicionales de Málaga en el real de la feria serían los encargados de repasar con cantes y bailes los retazos más significativos de la historia copla en nuestro país.

«Suspiro por ti, España sin ti me muero». Así sonaban las primeras letras de una presentación a seis voces que arrancó los aplausos del público. Con Jesús González como narrador entre actuación y actuación, se repasó la historia de la copla en España, explicando cómo surgió y cuál es su significado, así como los grandes nombres que atesora este gran género del país. «Tras la guerra española, la copla juega un papel determinante para el pueblo llano», contó Jesús González, que siguió narrando un repaso de los grandes artistas históricos de la copla y sus grandes momentos en la época de la posguerra.

Entre palmas, 'Suspiros de España' entonó su versión flamenca con cantes y bailes que seguían animando el espectáculo, con temas conocidos como 'Abanicos de colores' dedicados a un auditorio que se puso en pie con la actuación previa a la gran protagonista de la noche. El tema 'Málaga, cuanto te quiero' fue la despedida de unos Suspiros de España que dejaron paso a María José Santiago sobre el escenario tras un fantástico recorrido de la mejor copla del país.

A las 00.20 horas la artista fue recibida entre aplausos por un público que aguardaba el gran momento de la noche. «Málaga es como mi segunda casa, uno de los sitios donde me siento muy querida», afirmó momentos antes del concierto. Abanico en mano, María José hizo suyo el escenario con el cante de uno de sus primeros temas, 'Yes very well', entre palmas y dando comienzo a su espectáculo 'Revuelo de Canciones'. La jerezana interpretó con su espectacular voz canciones como 'Comulgo con ruedas de molino' o 'María la portuguesa', demostrando que es una de las grandes reinas del género.

«Quiero dar todo lo que llevo dentro de mí, mi sentimiento y mi cante a una gente que yo se que me quiere», aseguró la cantante. El repertorio siguió con 'En el último minuto', tema de Juana Reina. La fuerza de su voz retumbaba en un auditorio que se levantaba y aplaudía a la cantante mientras se dejaba el alma en el escenario. El tema de 'La senda de viento' fue dedicado por la artista a todo el público, que aplaudió una interpretación llena de sentimiento. 'Si un día sin pensar' del compositor Manuel Alejandro fue el siguiente tema que arrancó los «oles» y los aplausos del auditorio que sentía como la cantante entregaba su corazón en cada canción.

«Quiero cantar una de las primeras canciones que me pusieron, muy bella y con mucho significado», dijo antes de interpretar el conocido tema de Rocío Jurado, 'Soy de España'. La artista se dejaba el alma cantándole con fuerza a su país con estrofas llenas de sentimiento. Tras una parada para cambiar su vestimenta, María José saltó de nuevo al escenario para ofrecer baladas y flamenco a un público que, pese a las altas horas de la noche, no se movió de su asiento para seguir disfrutando de su música.

La cantante interpretó temas como 'Soy lo que soy', 'Tu locura', 'Abrázame' o la conocida 'Qué sabe nadie' de Raphael. Llegó el turno de los boleros, y sonaron 'Nostalgia', y la conocida 'Hoy tengo ganas de ti', con la que el público fue uno más, acompañándola en el estribillo y terminando con un «hoy tengo ganas de vosotros», entre aplausos.

El flamenco fue el colofón final con el que la artista culminó una noche para recordar. «Yo soy de Jerez, pero mi carrera empezó aquí en Málaga, y ese primer disco fue lo más grande de mi vida. Me siento malagueña porque lo llevo en el corazón», decía antes de interpretar 'Viva Málaga y olé'. La jerezana quiso terminar la noche cantando por bulerías, y tras presentar a la banda que la acompañó durante el concierto, la cantante terminó de darlo todo ante un auditorio que acabó la noche entre palmas y en pie, aclamando a una María José Santiago que brilló con su entrega y su sentimiento.