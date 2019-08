El World Padel Tour llega a Mijas tras una revolución en las parejas

Los jugadores malagueños, con buenas expectativas en su regreso a casa

El de Mijas no será un Open cualquiera para los competidores malagueños. Aunque cada uno parta con aspiraciones diferentes dado su estatus en el 'ranking', todos siguen una misma premisa y es que quieren aprovechar que juegan en casa para cruzar con buen pie el ecuador de la temporada del World Padel Tour. Tras tres semanas de parón concluida la última cita del calendario, la del Open de Valencia, los palistas malagueños sólo piensan en que todavía les queda mucho por dar.

Las mejores posicionadas cara a la cita mijeña serán las mujeres. Por un lado, no podrá faltar la laureada Carolina Navarro, junto a Ceci Reiter. Aunque pasen los años, la malagueña se niega a bajar de la élite y regresa a su tierra en buena forma tras perder ocho kilos. Además, cuenta: «Llego con muchas ganas de jugar con nuestro público, siempre te da más fuerza s jugar en casa, queremos sacar nuestro mejor pádel en Mijas». ¿Su objetivo? «Vamos a intentar unas semifinales, pero para eso hay que empezar por ganar el primer partido», dice. Hasta ahora todos los cuadros los ha cerrado en cuartos.

En una etapa muy diferente de su carrera llega la que fuera la renovación del World Padel Tour del año pasado, a sus 17 años. Bea González explica que ha aprovechado su parón tras Valencia para recargar energías y que llega motivada para mejorar su año, junto a Cata Tenorio. «Creo que no estoy todo lo bien que podría estar. Estoy evolucionando pero tengo todavía mucho que mejorar y que entrenarme para llegar a mi mejor momento, pero vamos a intentar superarnos en Mijas», se sincera. Su meta para este Open es exigente, pero no inalcanzable: «Me encantaría jugar en la pista central, que significaría que he llegado a cuartos y ya si podemos entrar a 'semis', genial. Mijas es un buen lugar para poder dar un paso más».

Un poco más abajo en el 'ranking' competirá Mari Carmen Villalba, junto a Verónica Virseda. Tras un comienzo de año irregular por varios cambios de pareja, llega ilusionada. «Creo que nuestro objetivo será entrar en cuartos», cuenta.

Trabajo en el parón

Por su parte, no fallarán dos de los jugadores locales con más recorrido en este circuito mundial. El más destacado de los palistas malagueños cara a esta cita volverá a ser Álex Ruiz, que vuelve a casa junto a Martín Sánchez Piñeiro. Ruiz dio la sorpresa esta temporada al colarse en las semifinales del Master de Valladolid, aunque el correr menos suerte en las dos citas siguientes, no quiere aventurarse a pronósticos. «Somos de la filosofía del partido a partido. Esperamos hacer un buen papel el miércoles y que haya suerte, sobre todo por el trabajo que hemos estado haciendo estas tres últimas semanas», explica sobre el parón en el que no han dejado a un lado la pala ni un día. Además, Ruiz, al igual que el resto de los malagueños, cuenta con la motivación extra de tener cerca a su público: «Jugar en casa, con todo el ambiente malagueño y andaluz es una gozada, estoy deseando empezar».

Aunque menos destacado en el 'ranking' individual, el malagueño Ernesto Moreno llega desde Madrid con ansias de dar un salto de calidad, junto a Gonzalo Rubio: «El año todavía no está siendo tan positivo, porque hemos perdido varias primeras rondas, pero estamos a tiempo de enmendarlo en esta segunda parte de la temporada», asegura. Explicó también que tras la cita valenciana no ha perdido ni un segundo y ha completado una «minipretemporada» para llegar en buena forma a Mijas: «A ver si somos capaces de hacer un buen resultado en casa, que nos hace falta. Ojalá entrar en unos cuartos, que serían los primeros de este año, y qué mejor que en Málaga».