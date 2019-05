Los últimos coletazos del Contenedor hasta el próximo curso El Chojin actuará en el Contenedor el 23 de mayo. :: eFE Una fiesta en forma de 'traca' con artistas como el Chojin o el concurso de bandas emergentes de WAU, la apuesta segura para terminar mayo CLAUDIA SAN MARTÍN MÁLAGA. Martes, 21 mayo 2019, 00:07

En el Contenedor no se agotan las ideas, ni la magia, y por supuesto tampoco la cultura. Han sido siete meses llenos de arte, dinamismo y nuevas experiencias que, gracias a unas proyecciones y actuaciones excelentes, además de un equipo preocupado constantemente por ofrecer siempre la novedad, han instalado en la consciencia malagueña el conocimiento de un nuevo espacio para el arte.

A la programación de los martes, miércoles y jueves, además, desde hace relativamente poco tiempo, se ha sumado a sus instalaciones un nuevo lugar que ya ha comenzado a dar sus primeros pasos: Espacio Cero. Hasta el próximo 7 de junio, este habitáculo recogerá una oda al arte urbano con obras de reconocidos artistas en sus paredes como Banksy, Obey, Invader o Mr. Brainwash, que han llenado los muros de urbes de todo el mundo. A pesar de que estas páginas se despiden hasta el nuevo curso, la programación del Contenedor seguirá aportando marcha al colectivo universitario hasta mitad de junio.

Por lo pronto, este martes 21 de mayo sigue la dinámica en el ciclo de cine LGTBI con 'Thelma' (2017), un drama noruego que cuenta la historia de una chica con problemas y poderes algo sobrenaturales. El miércoles 22 la niñez y el recuerdo se apoderará del escenario con un diálogo a modo de conferencia teatralizada entre Pulcinella y Peneque, en el que por supuesto estarán sus intérpretes titiriteros, Gaspare Nasuto y los hermanos Miguel y Antonio Pino, que han llevado su espectáculo infantil y memorable por cientos de ciudades.

El Contenedor cerrará sus puertas el 13 de junio hasta el próximo curso

El plato fuerte

El jueves llega el plato más fuerte, un evento que cumple su tercer aniversario y que se lleva ideando y dando forma algunos meses: La Traca. Desde las 11 horas y por un precio de 3 euros, habrá música y actividades para todos los gustos. Una de sus apuestas más fuertes es el rapero El Chojin, un madrileño con raíces ecuatoguineanas consolidado en la escena del rap en español. Le acompañarán el grupo de reggae Malakayouth, el dúo mágico de trap tropical (trapical) La Dani y Estereotipo, el Dj malagueño John Hurt, el Dj set de Bass Seismsic o de Cordero y León. Entre las actividades se ofrecerá un taller de swing, una lectura de manifiesto y acción poética por #pUMA, un trivial de Fancine, una performance de #UMAescena, una paella gratuita acompañada de una cerveza, y sorteos para el WAU Festival o una acreditación para el Fancine.

El movimiento sigue la siguiente semana empezando el martes con la proyección LGTBI de 'Una nueva amiga' (2014), una comedia dramática francesa que cuenta la historia de dos amigas de la infancia. El miércoles 29 de mayo a las 20.30 horas (entrada 3 euros) el Coro de la UMA traerá un concierto a modo de paseo por las canciones más conocidas de la historia con temas como 'We are the Champions', 'Hijo de la Luna', 'Chiquitita' o 'Viva la Vida' de Coldplay.

Para terminar la semana, desde WAU Festival ya comienzan los preparativos para ofrecer el próximo 18 de octubre la mejor fiesta universitaria para dar la bienvenida al curso. El jueves 30 de mayo Alfred Larios, Fauces, Héctor Martín, Living Camboya y Toba Gutiérrez se dan cita en el I Concurso de bandas de pop-rock emergentes para disputar cuál de los seleccionados será finalmente el que complete el cartel del festival. Será a partir de las 20.30 horas con la entrada por tres euros, una tarde en la que el público formará parte importante en esta elección final.

De cara a junio continuará la dinámica LGTBI con el lema 'Cruza la acera' hasta el próximo jueves día 13, fecha en la que se cerrarán las puertas de este espacio cultural hasta el próximo curso. Por su jardín pasarán propuestas arriesgadas, divertidas y vivas, como la de Carlos Carvento, un bailarín cordobés defensor del estereotipo de 'mariquita' andaluz que revolucionará al público con su espectáculo 'Arcangel'.

Si has sido de los rezagados que aún no se han acercado a ver qué se cuece y tritura en el Contenedor, todavía quedan algunas semanas de propuestas únicas y sugerentes que no puedes perderte, y si no se te ha escapado nada de la programación del año, ¿por qué no terminar de la mejor forma posible el curso?