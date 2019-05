El PSOE de Mijas se votará a sí mismo y descarta ceder la Alcaldía a Ciudadanos Mijas El candidato socialista, Josele González, prefiere un gobierno en solitario aunque no se cierra a un posible cogobierno con sus exsocios IVÁN GELIBTER Miércoles, 29 mayo 2019, 00:51

Las negociaciones por alcanzar la Alcaldía de Mijas entre el PP, el PSOE y Ciudadanos serán largas y, sobre todo, muy complejas. La mala relación a tres bandas entre Ángel Nozal (PP), Josele González (PSOE) y Juan Carlos Maldonado (Cs) no es el mejor punto de partida. No en vano, de momento no ha habido ningún movimiento de acercamiento más allá de algunos de mensajes de 'Whatsapp' felicitándose los resultados electorales.

La incógnita que sí parece estar resuelta es la imposibilidad de que se reedite el cambalache de 2015 y el tercer partido (Cs) vuelva a ostentar la Alcaldía del municipio costasoleño. En primer lugar porque el PP de Nozal nunca daría el apoyo a Maldonado como ya hiciera hace 4 años. El principal objetivo del exalcalde en este tiempo ha sido intentar por todos los medios que Maldonado abandonara el poder, y ahora lo ha conseguido.

La segunda alternativa, que es que el PSOE le dé a Cs el bastón de mando a cambio de otras alcaldías –en una negociación provincial– también es una vía muerta. El candidato de los socialistas, Josele González, fue claro al respecto ayer en una conversación con SUR: «Lo hemos dicho en campaña y hoy lo hemos repetido en la reunión del grupo. Los concejales del PSOE votarán a su candidato. No vamos a ser moneda de cambio para nada ni para nadie», sostuvo, a lo que añadió que «a diferencia de otros partidos», a él sí le han dado carta blanca para poder negociar de forma autónoma.

Ese comentario iba dirigido hacia Ciudadanos, especialmente después de que su parlamentario regional, Carlos Hernández-White, dijera en una rueda de prensa que los pactos se decidirán en un comité en Madrid y que el PP será un socio preferente. Sobre la cuestión de Mijas en concreto, y a preguntas de este periódico, Hernández-White reconoció que las investigaciones abiertas a Nozal y la mala relación de éste con Maldonado «complican» el acuerdo, aunque sin especificar mucho más.

Grave conflicto

Independientemente de lo que decida Madrid, los concejales de Cs en Mijas (o al menos la mayoría) ya descartaron el mismo lunes dar la Alcaldía al candidato del PP, por lo que el partido, en caso de obligarles a ello, se vería en un grave conflicto local. Aún así, fue el propio partido de Ciudadanos a nivel provincial y regional el que, de manera repetida, ha insistido en que Nozal debía marcharse de la vida pública, por lo que ahora pedir el voto para él tendría un difícil entendimiento.

Una vez que se aclaren las posturas de cara a la investidura, será el momento de decidir el formato. En un municipio en el que la inestabilidad política ha sido protagonista durante cuatro años (aunque se han conseguido aprobar tres presupuestos), la intención de los tres partidos debe ser alcanzar la mayor estabilidad.

Eso, inevitablemente, pasa por un gobierno en coalición, aunque a priori no parece que éste sea el formato preferido por los partidos. El candidato del PSOE reconoció ayer que intentará gobernar en solitario con pactos puntuales. Sin embargo, admite que no cierra ninguna puerta, incluida reeditar el pacto Cs-PSOE, aunque ahora serían los socialistas los que tendrían el bastón de mando municipal. Lo que una vez más dejó claro Josele González es cuál será su relación con el PP de Nozal. «Con los populares no tenemos nada que pactar. Ni ahora ni después», sentenció.