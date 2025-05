El PSOE denuncia la eliminación del pago mensual en los talleres de la Universidad Popular de Mijas

El PSOE de Mijas ha denunciado que el Gobierno local «castiga» a los usuarios de la Universidad Popular (UP) al «eliminar el pago mensual» de ... los talleres para el próximo curso, cuyo plazo de matriculación comenzó el pasado 21 de mayo.

«Son decenas las familias que nos están haciendo llegar sus quejas tras esta decisión», afirmó el portavoz del PSOE de Mijas, Josele González, quien precisó que los más de 3.000 alumnos de la Universidad Popular de Mijas ya no podrán pagar su matrícula de forma mensual, «la más habitual», sino que tienen que acogerse al pago trimestral o anual.

González aseguró que esta medida «incumple» la ordenanza de precios públicos de la Universidad Popular, que sí recoge el pago mensual para los 23 talleres que oferta esta institución formativa y consideró que la infracción de esta norma municipal «la terminan pagando las familias mijeñas».

En este sentido, puso como ejemplo cómo para una familia numerosa con varios talleres, la matrícula trimestral podría suponer un desembolso «de golpe» de entre 300 y 400 euros. «Nos están llegando casos de familias que, viendo que ahora no se les da la opción de pagar mensualmente, están planteándose no matricularse porque no pueden abonarlo de esta manera», afirmó

«Un suma y sigue a la falta de atención del gobierno tripartito a una institución con más de 40 años de historia en el municipio y que supuso una apuesta firme del Ayuntamiento de Mijas por acercar la cultura a aquellas personas con menos recursos», dijo el socialista, quien defendió que «no todos tienen la opción de poder pagarse una academia privada para formarse, pero está claro que este nuevo equipo de gobierno no está apostando por la Universidad Popular».