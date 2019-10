El hermano de Dana pide la custodia de su hija, que permanece con el hermano de Sergio: «La niña corre peligro» El hermano de Dana, Florin leonte, en una imagen de archivo. / Salvador Salas Florín Leonte asegura que la menor es «lo único» que les queda de su hermana y que se debe criar en Rumanía, «lejos de todo esto» FERNANDO TORRES Viernes, 4 octubre 2019, 12:56

El hermano de Dana Leonte, Florín, ha denunciado este viernes que la hija de Dana y su pareja, Sergio Ruiz, detenido por su presunto asesinato, está conviviendo con la familia del padre. «La niña corre peligro, no es una familia estable, se han estado denunciando entre ellos y tenemos pruebas». Florín asegura que posee «audios» en los que el sospechoso y su hermana dicen que Sergio nunca ha querido a la niña por ser rumana. «La niña no se puede quedar ahí, es imposible».

Ha hecho estas declaraciones a las puertas del juzgado de Violencia de Género de Vélez-Málaga, donde el principal sospechoso de la muerte de Dana se ha acogido a no declarar antes de que se ratifique su ingreso en prisión provisional. Florín asegura que la Junta de Andalucía dejó la tutela de la menor en los servicios sociales del Ayuntamiento de Arenas, donde le han dicho que le han llamado sin conseguir localizarlo, hecho que este niega. «Puedo demostrar que no me han llamado, yo a ellos sí».

Florín asegura que tanto él, como su hermana residente en Rumanía y su madre están sufriendo un dolor que no desean «a nadie». Por eso quieren que la pequeña, Lucía, se críe allí, «lejos de todo esto». «Si mi hermana es comida por los animales en el monte por este asesino, dejad a Lucía que se críe bien». El hermano ha expresado que la niña es «lo único» que les queda de Dana, tras agradecer «al Estado Español«, »a los ciudadanos« y a «todo el mundo» que le está ayudando en este proceso.

Con respecto a la idoneidad de la tutela de la menor, el abogado que representa a la familia Leonte en la causa abierta como acusación particular, Marcos García Montes, ha indicado que el gobierno Rumano ha remitido un informe en el que se recomienda que la niña se desplace hasta la vivienda familiar, ya que su tía es «médico» y tienen una casa de más de 200 metros cuadrados con un entorno ideal para criar a la menor.

Con respecto a que Lucía esté actualmente con la familia del presunto autor del crimen, García Montes asegura que se van a exigir responsabilidades y que el juzgado ya ha sido notificado de lo que a su parecer es una negligencia por parte de la Junta de Andalucía y de los servicios sociales del Ayuntamiento de Arenas.