El alcalde de Vélez conserva Urbanismo y convierte en hombre fuerte del grupo del PSOE a Víctor González AGUSTÍN PELÁEZ Martes, 18 junio 2019, 00:14

El decreto con el reparto de responsabilidades entre los concejales que conforman el nuevo gobierno en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga (PSOE y GIPMTM) no se conocerá oficialmente hasta hoy. Sin embargo, el alcalde, Antonio Moreno, ha anunciado ya públicamente qué delegaciones llevará cada uno de los 14 ediles que conforman el nuevo ejecutivo. Por lo que se refiere al PSOE, Moreno ha decidido no delegar Urbanismo, por lo que al igual que en la pasada legislatura, la seguirá llevando desde la Alcaldía. En cambio, sí delegará Policía Local en José María Domínguez –compatibilizará el cargo con el de gerente de la Cueva de Nerja–, que llevará también Movilidad, Transporte y Protección Civil. Policía Local ha sido una de las áreas que más quebraderos de cabeza le ha dado al regidor en el anterior mandato, tanto que durante semanas ha tenido que soportar manifestaciones y protestas de los agentes.

Sin embargo, el hombre fuerte del grupo municipal socialista será el número tres de la candidatura, Víctor González. Llevará la portavocía del grupo del PSOE, además de Derechos Sociales y Presidencia. Dolores Gámez, que iba de número dos, se hará cargo de Recursos Humanos, Comercio y Ferias y Fiestas.

La exandalucista María José Roberto, que ha ido en el cuarto puesto de la lista socialista como independiente, se hará cargo del Parque Tecnoalimentario y Desarrollo y Empleo. José Hipólito Gómez estará al frente de Deportes y Juventud, y Cynthia García mantiene Cultura, aunque también llevará Participación Ciudadana.

Por lo que respecta al Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar (GIPMTM) y siempre que no se produzca ningún cambio de última hora, el alcalde ha avanzado que su candidato, Jesús Pérez Atencia, será primer teniente y delegado de Turismo y Playas, mientras que David Vilches estará al frente de Hacienda, que engloba Intervención, Tesorería, Patrimonio y Contratación. Las delegaciones de Mayores y Residencias serán para José David Segura. La única mujer del grupo independentista en la corporación, Ana Belén Zapata, será la consejera delegada de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvipsa). Los tres ediles restantes de esta formación llevarán Infraestructuras y Aguas, en el caso de Juan Antonio García; Sostenibilidad, recaerá en Antonio Ariza, y por último Juan Carlos Muñoz se encargará de Innovación, Informática y Reprografía.

PSOE y GIPMTM contarán con cuatro tenientes de alcalde cada uno en la Junta de Gobierno Local. Lo que no han avanzado aún ninguna de las dos formaciones es cuáles serán sus prioridades para la legislatura.

Moreno ha avanzado no obstante que una de la primeras acciones del nuevo gobierno tendrán como finalidad la aprobación del presupuesto municipal para 2019, aprobado ya en la pasada legislatura por la Junta de Gobierno Local. El alcalde ha asegurado que el documento no se modificará, lo que no quiere decir que se puedan alterar algunas partidas –consignaciones para algunas obras– recogidas en tales cuentas.