Del Pozo: «Espero poder contar en el futuro con las opiniones de Fernando Francés» La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo (c), el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo (d) ofrecen rueda de prensa tras su visita al Museo de Málaga / EP La consejera Patricia del Pozo se ha referido este martes a la dimisión del exdirector del CAC Málaga como secretario general de Innovación Cultural y Museos ANTONIO JAVIER LÓPEZ Martes, 20 agosto 2019, 16:14

Dos semanas después de la renuncia de Fernando Francés como secretario general de Innovación Cultural y Museos de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, la consejera Patricia del Pozo se ha referido este martes a la salida del exdirector del CAC Málaga apenas cinco meses después de su fichaje: «Ha estado trabajando conmigo durante estos primeros cinco meses que llevamos de legislatura. Sólo puedo agradecer profundamente el trabajo que ha llevado a cabo en esos meses. No voy a hacer ninguna valoración sobre la carta que hizo de dimisión. Únicamente le he aceptado la dimisión que ha planteado, lo ha decidido así y no voy a valorar la carta de dimisión. Lo único que puedo hacer es agradecerle muchísimo todo lo que ha trabajado en estos meses y espero, porque es una persona que sabe muchísimo de arte contemporáneo, que ha trabajado siempre en el ámbito de la cultura, poder contar también en el futuro con sus opiniones y en todo lo que quiera aportar».

En su carta de renuncia, Francés escribía: «Los criterios basados en el conocimiento del sector, en la selección por la calidad, en la ausencia absoluta de sectarismo político y en el pragmatismo en la gestión, no han sido comprendidos ni en parte aceptados por quienes tienen dentro de la Consejería las responsabilidades más altas». Preguntada por esa afirmación, la consejera ha respondido este martes: «No tengo que valorar la carta. Él ha escrito lo que ha escrito y todo el mundo lo ha podido leer. Cada uno, en fin, que saque sus propias conclusiones, pero a mí me gusta quedarme con la parte más positiva de todo. Él ha hecho un buen trabajo y hemos trabajado codo con codo durante varios meses y le deseo lo mejor en esta nueva etapa que comienza. Las dimisiones son cuestiones personales y bueno, hasta aquí hemos llegado».