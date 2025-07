Moreno admite las dificultades del SAS por la jubilación de médicos y el envejecimiento

Lo advirtió en una entrevista publicada el pasado fin de semana y a pesar de haberse convertido por ese motivo en blanco de críticas por ... parte de la oposición ha insistido en los mismos argumentos este martes en el acto de inauguración de un centro de salud en Alcalá la Real. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reconocido que hay dos circunstancias que causan una gran tensión en el Servicio Andaluz de Salud: el envejecimiento de la población y la próxima jubilación de un buen número de médicos especialistas cuyo reemplazo no ha sido previsto con la antelación suficiente.

El pasado fin de semana, en una entrevista concedida a La Vanguardia, Moreno ya advirtió de que con el actual ritmo de envejecimiento, llegará un momento en el que la sanidad pública será inviable tal y como se la conoce actualmente, ya que está diseñada para una población más joven, por lo que pidió que antes de que llegue ese momento, se alcance un pacto de Estado sobre su futuro.

Jubilaciones

Este martes, el presidente volvió a insistir en ese argumento, al que sumó el de la próxima jubilación de médicos con un gran bagaje de experiencia a sus espaldas que son difícilmente reemplazables.

Sobre la primera cuestión, subrayó que la población está envejeciendo de una manera muy rápida como consecuencia de que hay unos índices de natalidad muy bajos en Andalucía, a lo que se suma que una buena parte de la generación conocida como la del 'baby-boom', el periodo comprendido entre 1958 y 1977 en el que la natalidad se disparó en España, está ya llegando a los 70 años. «Afortunadamente tenemos más esperanza de vida, que es una gran noticia, pero las personas a medida que cumplen años tienen más achaques y entonces necesitan más atenciones sociales y muchas más atenciones sanitarias», señaló.

Explicó además que ante las enfermedades, el tratamiento que se aplica es el mismo cualquiera sea la edad del paciente, ya que no se ponen límites. «Esa es la grandeza de nuestro sistema sanitario», dijo el presidente, que apuntó que ello ha hecho que se haya disparado el gasto, ya que hay nuevos usuarios que también demandan fármacos de últiima generación. «Quiero que entendamos el reto que tenemos en nuestra sanidad», dijo Moreno, que se refirió también al segundo gran problema al que se enfrenta el sistema de salud, la próxima jubilación de un buen número de médicos.

«Se tenía que haber definido y previsto antes -señaló Moreno-, tendremos una gran jubilación de muchos de nuestros profesionales sanitarios en el próximo año». Se trata, según explicó, de profesionales muchos de ellos de especialidades complejas que son difíciles de adquirir y que, «lógicamente, nos generan también problemas».

«Cuando se van acercando a esa edad, yo me echo a temblar, porque son grandes profesionales con un alto conocimiento, con un nivel de educación altísimo que se echará mucho de menos -lamentó-, no estoy diciendo que los nuevos profesionales no sean así, sino que esos profesionales están curtidos en mil batallas y dispuestos a dar todo en beneficio a los demás». Estas circunstancias, dijo, hay que tenerlas en cuenta y ser muy sensible con respecto a ellas.

Críticas socialistas

Esta advertencia que está lanzado el presidente de la Junta se ha convertido en un nuevo foco de críticas por parte de la oposición. El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Rafael Recio, lo acusó de haberle puesto fecha de caducidad al sistema público de salud. El diputado socialista interpretó las advertencias del presidente como una declaración de intenciones. «No se esconde, y reconoce públicamente que los andaluces pueden ir pensando que la sanidad pública va a ser una utopía», afirmó.