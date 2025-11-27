Retiran una popular sopa vendida en Andalucía por la presencia de piezas de metal y caucho

Isabel Méndez Málaga Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:29 Comenta Compartir

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha sido informada por las autoridades de Rumanía, a través de la Red de Alerta Alimentaria ... Europea (RASFF), de la presencia de piezas de metal y caucho en una sopa de una conocida marca. En concreto, se trata de la sopa deshidratada de Knorr con fecha de caducidad 04/2027, y se recomienda a las personas que puedan tenerla en su domicilio que se abstengan de consumirla.

Fue la propia empresa la que informó de la incidencia a las autoridades sanitarias competentes en cumplimiento de la legislación. Los datos del producto implicado son: Nombre: Sopa de pollo con fideos. Nombre de marca: Knorr. Aspecto del producto: Envasado. Número de lote: 527922C93 y 528022C93. Fecha de caducidad: 04/2027. Peso de unidad: 63 gramos. Temperatura: Ambiente. Ampliar Producto afectado por esta alerta sanitaria. Aesan Según la información disponible, en España se ha vendido en Andalucía, Baleares, Cataluña, Canarias, Castilla la Mancha, Galicia y Madrid, y no se descarta que haya otras comunidades autónomas afectadas.

