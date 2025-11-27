El cáncer de próstata: la enfermedad silenciosa que afectará a uno de cada ocho hombres malagueños

Uno de cada ocho hombres será diagnosticado de cáncer de próstata a lo largo de su vida, según estima la Sociedad Española de Oncología Médica ( ... SEOM), una enfermedad de la que en 2024 se detectaron 1.222 casos en Málaga, casi un 3% más que en 2023. Es el tercero más diagnosticado en la provincia tras los de pulmón y mama.

De cualquier formas, como en tantas otras enfermedades, la clave para vencerla es el diagnóstico temprano. «El cáncer de próstata no da síntomas en sus fases iniciales, y por eso es esencial realizar controles periódicos. Un simple análisis puede salvarte la vida, según explica el doctor Fernando Gómez Sancha, director del Instituto de Cirugía Urológica Avanzada (ICUA). En España, es el tumor más diagnosticado entre los hombres y el cuarto en número de casos en el país, así como el tercero en causa de muerte. En 2025 se detectarán más de 32.000 nuevos casos.

Noviembre se dedica al movimiento conocido como 'Movember', contracción de los términos del inglés 'Moustache' (bigote) y 'November', para concienciar sobre la salud masculina.

Prevención

«Aunque no existe un screening masivo en la población, como sí ocurre con los cánceres de mama, colon y cérvix, sí hacemos lo que se llama un diagnóstico precoz: indicamos a los pacientes que a partir de los 50 años acudan al médico de familia o bien al especialista para hacerse sus revisiones urológicas», explica a SUR el jefe del Servicio de Urología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Bernardo Herrera Imbroda. Eso sí, en pacientes con antecedentes familiares sí se ha demostrado que «el screening mejora la supervivencia». Es decir, por encima de los cuarenta años con cánceres que se producen por «una agregación genética familiar» es necesario acudir al médico de familia o al especialista y someterse a las pruebas correspondientes.

Cirugía robótica minimiza complicaciones postoperatorias en cáncer de próstata mejorando la calidad de vida del paciente

«La tasa de supervivencia en cáncer de próstata con detección precoz y localizado es alta, más del 90%. La prevención radica, fundamentalmente, en un diagnóstico precoz», reseña, para recordar que adelantos como la cirugía robótica, de las que se practican 400 al año en el Clínico, en torno a 120 están relacionadas con el cáncer de próstata, «ayudan a disminuir muchísimo el ratio de complicaciones perioperatorias, sobre todo en temas de continencia urinaria y disfunción eréctil, es decir, la recuperación de ambas es más precoz y mucho más alta con la cirugía robótica», añade.

«Se diagnostica más porque está relacionado con la edad y, por suerte, cada vez vivimos más años», subraya el oncólogo radioterápico del Clínico Antonio Lazo Prados. Coincide con su colega en que los tratamientos son cada vez más eficaces, las cirugías más seguras, al igual que la radioterapia, de forma que han caído exponencialmente los efectos secundarios y mejora la supervivencia: es uno de los que tiene mejor pronóstico (se curan más del 90%).

Avances tecnológicos

Los grandes avances tecnológicos han permitido que se triplique la supervivencia también en pacientes con metástasis de los dos o tres años a los siete u ocho, expone este especialista, pero el progreso es continuo: ahora se incorporan herramientas como la inteligencia artificial, la biología molecular, la detección precoz y el estudio genético de los tumores.

Avance silencioso del cáncer de próstata: la detección temprana aumenta las opciones de curación

Nueve de cada diez diagnósticos se dan en hombres mayores de 65 años, con una edad media de aparición en torno a los 75 años. Como no da síntomas y avanza lenta y silenciosamente, si se detecta en etapas avanzadas puede que ya no sea curable y requiera de tratamientos crónicos. Se suele hacer un análisis de sangre para detectar la PSA, proteína producida casi exclusivamente por células prostáticas, además de una exploración urológica y seguimiento individualizado. También se realiza un examen rectal digital o tacto rectal, en el que el médico palpa la próstata a través del recto para buscar bultos, irregularidades en tamaño, forma o textura. Si hay sospechas, se realizan una ecografía y una biopsia para confirmar.

El jefe de Servicio de Urología del Hospital Quirónsalud Málaga, José Ángel Gómez Pascual, coincide en la alta tasa de curación del cáncer de próstata si se detecta a tiempo y considera que hay que recurrir a los avances tecnológicos como ocurre con «la biopsia de próstata por fusión» de imagen mediante resonancia magnética y ecografía transrectal, lo que permite biopsiar con exactitud el tejido exacto en el que se presuponen células cancerígenas.

Síntomas

Los síntomas se muestran a medida que el cáncer avanza: dificultad para comenzar a orinar, menos fuerza en el chorro de orina, goteo después de terminar, ir al servicio con frecuencia, especialmente por la noche, sangre o pus en la orina, sangre en el semen, dolor al orinar o eyacular, o en la cadera o en la parte baja de la espalda que no desaparece con el tiempo. Dolor también en la pelvis, pérdida de peso no intencional y pérdida de apetito.