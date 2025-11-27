Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez y Óscar López, junto a los líderes de CSIF, Miguel Borra, y UGT Servicios Públicos, Isabel Araque. Efe

Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida

Pedro Sánchez firma con UGT y CSIF un acuerdo que elevará un 11% el salario de más de 3,5 millones de empleados públicos en 2028

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:11

Comenta

Los más de 3,5 millones de empleados públicos terminarán el año con una paga extra con la que no contaban de cara a la ... Navidad que rozará los 1.000 euros de media. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmó este jueves un acuerdo con UGT y CSIF -al que finalmente no se sumó CC OO- que subirá los salarios de este colectivo un 11% hasta 2028 y que tendrá efecto inmediato en las nóminas de los funcionarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  3. 3 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  4. 4

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este
  5. 5 Retiran una popular sopa vendida en Andalucía por la presencia de piezas de metal y caucho
  6. 6

    Un recurso complica el estudio de opciones para la Nueva Rosaleda en Málaga
  7. 7 La investigación por las cuatro muertes de Torrox apunta a una instalación defectuosa en el termo de gas para calentar el agua
  8. 8 El cáncer de próstata: la enfermedad silenciosa que afectará a uno de cada ocho malagueños
  9. 9 Desconvocada la huelga de conductores de la EMT para las fechas clave prenavideñas
  10. 10 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida

Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida