Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un termómetro callejero marca sólo siete grados hoy en Málaga capital. MARILÚ BÁEZ

El día más frío del otoño deja mínimas de apenas 6 grados en Málaga

En Antequera los termómetros han caído por debajo de un grado bajo cero

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:52

Comenta

«¡Qué frío hace!» Es el comentario generalizado hoy en las calles y en las cafeterías de Málaga. Y no les falta razón. La de ... este jueves está siendo la jornada más gélida del otoño, con 6,4 grados de mínima en el aeropuerto, según los datos del Centro Meteorológico de Aemet.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  2. 2 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  3. 3 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  4. 4 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  5. 5 La investigación por las cuatro muertes de Torrox apunta a una instalación defectuosa en el termo de gas para calentar el agua
  6. 6 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  7. 7

    Un recurso complica el estudio de opciones para la Nueva Rosaleda en Málaga
  8. 8 El TSJA admite a trámite el recurso de unos vecinos que se oponen la construcción de un bloque de VPO junto a sus pisos
  9. 9

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este
  10. 10 Puertos del Estado devuelve el proyecto de la Torre a Málaga y sugiere repetir el concurso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El día más frío del otoño deja mínimas de apenas 6 grados en Málaga

El día más frío del otoño deja mínimas de apenas 6 grados en Málaga