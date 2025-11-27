El día más frío del otoño deja mínimas de apenas 6 grados en Málaga

«¡Qué frío hace!» Es el comentario generalizado hoy en las calles y en las cafeterías de Málaga. Y no les falta razón. La de ... este jueves está siendo la jornada más gélida del otoño, con 6,4 grados de mínima en el aeropuerto, según los datos del Centro Meteorológico de Aemet.

Además, estos valores bajos se han mantenido a primeras horas de la mañana, cuando los marcadores instalados en las calles y marquesinas reflejaban sólo siete grados. Lo peor se ha vivido en Antequera, donde se ha registrado un valor nocturno de -1,1 grados bajo cero, que es la más baja desde que comenzó el otoño en la provincia.

«Mi estación ha dado también la mínima más baja de este otoño, con 8,8 grados (en Ortega y Gasset», afirma José Luis Escudero, divulgador de la meteorología malagueña, a través de su blog Tormentas y Rayos. Pero, si bien es cierto que las temperaturas están siendo frías, Escudero pone el foco sobre todo en la sensación térmica que están viviendo los ciudadanos hoy, debido a la conjunción de varios factores.

Humedad alta y viento flojo intensifican la sensación térmica de frío en Málaga

«Hay mucha humedad y eso da una sensación de más frío; unido al viento de levante flojo y el agua del mar, por lo que el aire se enfría y nos llega así a la ciudad». La humedad relativa está al 55% en la estación del Centro Meteorológico, en El Cónsul; y al 60% en el aeropuerto. Mientras que la boya del puerto marca 15,4 grados de temperatura del agua del mar. También influye que el viento sea suave, y el cielo despejado, «pero sobre todo es una sanción térmica de más frío por la elevada humedad».

El frío da un respiro

En cuanto a las predicciones para el fin de semana, la tendencia será de cierto ascenso térmico, sobre todo de las mínimas, que remontarán hasta situarse entre 10 y 13 grados en la capital malagueña, y rondarán los 18-20 de máxima.

Málaga dará la bienvenida a la Navidad mañana con temperaturas suaves y sin riesgo de lluvias

En concreto, mañana viernes, tarde del encendido de las luces de Navidad en la calle Larios, se esperan 18 grados de máxima y 11 de mínima, y sin ningún riesgo de precipitaciones.

Escudero prevé que el sábado a última hora entrará viento de componente oeste; mientras que el domingo soplará terral de otoño de moderado a fuerte al paso de un frente muy débil, que puede dejar algún chaparrón débil y disperso.

El domingo a última hora rolará otra vez a levante. De momento, no se ve ninguna borrasca que deje lluvias importantes a medio plazo en la provincia.