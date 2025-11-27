El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
El joven, de 28 años, fue denunciado por otra pareja por presuntos malos tratos, aunque el caso estaba inactivo
Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:01
En Campillos los vecinos veían a Ismael por temporadas. Ahora estaba trabajando en el campo recogiendo la aceituna y, a veces, paseaba con su novia ... y su suegro o tomaban algo en el bar. No sabían demasiado de su vida, pero, según fuentes cercanas consultadas por este periódico, el joven, detenido por su presunta autoría en el asesinato de su pareja, Concha (conocida por su entorno como 'Barbie') había tenido un altercado en el pueblo con un exconvicto al que acudió la Policía Local.
Aunque se desconoce si aquella situación se resolvió sin pasar a mayores o el autor confeso de la muerte resultó detenido, fuentes de subdelegación del Gobierno de Málaga confirmaron ayer que el sospechoso había sido denunciado también por supuestos por otra expareja por supuestos malos tratos. Este caso, sin embargo, ya estaba inactivo y la víctima mortal no lo había denunciado.
Este miércoles 26 de noviembre, ni 24 horas más tarde del día en el que se reivindica la erradicación contra la violencia que sufren las mujeres, la Guardia Civil acudía a la casa de la familia, ubicada en el barrio del Paulano, tras presentarse Ismael en el cuartel de Martos (Jaén) y confesar que podía haber matado a su novia. A la llegada a la casa, los efectivos confirmaron el fallecimiento de la chica que, a falta de la ratificación de Igualdad, se trata de la sexta víctima mortal que deja la violencia de género en la provincia en lo que va de año.
Hasta el lugar también acudió la comitiva judicial (formada por el juez, el letrado de la administración de justicia y el forense), que procedió al levantamiento del cadáver sobre las seis y media de la tarde para trasladarlo al Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga, donde la autopsia esclarecerá la causa de la muerte.
Por su parte, el detenido, se encuentra custodiado en dependencias policiales tras quedar detenido y está a la espera de ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente que, previsiblemente, se efectuará este viernes 28 de diciembre, según las fuentes.
