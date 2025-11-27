Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»

El presunto responsable, que se entregó a 150 kilómetros, en la provincia de Jaén, trabajaba en el campo

María José Díaz Alcalá
Juan Cano
Irene Quirante

María José Díaz Alcalá, Juan Cano e Irene Quirante

Málaga

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:39

Comenta

Se llamaba Concepción -la conocían como Concha-, tenía 25 años y hacía unos meses que se había mudado a Campillos para vivir con su padre, ... natural de este municipio malagueño. El novio de la joven, detenido este miércoles por la Guardia Civil como principal sospechoso de su muerte, también convivía con ellos, según los vecinos con los que ha conversado este periódico, y era habitual verlos juntos por la calle o tomando algo en el bar. Al parecer, el día del crimen no acudió a trabajar, tal y como había anunciado a sus compañeros.

