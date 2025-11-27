Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Delimitación de los territorios vetados al crecimiento urbanístico en Málaga. A.M.C.

La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este

El nuevo Plan de Ordenación del Territorio no marca como «infraestructura verde» suelos que están preservados por el metropolitano desde 2009

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:30

Uno de los asuntos que llenó más páginas de periódico durante la elaboración y tramitación del actual Plan General de Málaga, hace más de 15 ... años, fue la discusión sobre si la capital podía o no crecer por encima del límite que supone la ronda de circunvalación oriental. Las expectativas iniciales del alcalde, Francisco de la Torre, se vieron frustradas en 2009 con la aprobación, por parte del entonces gobierno socialista en la Junta de Andalucía, de un Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM) que otorgó protección ambiental a la práctica totalidad de los terrenos que quedaban por colonizar en el distrito Este, Campanillas y Puerto de la Torre.

