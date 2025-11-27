La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este

Uno de los asuntos que llenó más páginas de periódico durante la elaboración y tramitación del actual Plan General de Málaga, hace más de 15 ... años, fue la discusión sobre si la capital podía o no crecer por encima del límite que supone la ronda de circunvalación oriental. Las expectativas iniciales del alcalde, Francisco de la Torre, se vieron frustradas en 2009 con la aprobación, por parte del entonces gobierno socialista en la Junta de Andalucía, de un Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM) que otorgó protección ambiental a la práctica totalidad de los terrenos que quedaban por colonizar en el distrito Este, Campanillas y Puerto de la Torre.

Se apagó así la aspiración del Ayuntamiento de poder contar con más territorios para crecer. El equipo de gobierno llegó a presentar demandas en los tribunales de justicia para intentar tumbar el plan metropolitano de la Junta con el argumento de que preservaba suelos que, por sus características físicas, no merecían la protección que se les otorgaba, incluidos los situados al norte de la Ronda Este. Sin embargo, no lo consiguió. No fue hasta 2014 cuando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo, admitió que unos suelos situados al oeste de la Hiperronda, en Puerto de la Torre, no deberían haber sido preservados.

Aquel recurso de unos propietarios, asesorados por el abogado Manuel Jiménez Baras, de Ius Urbis, abrió un camino que no tuvo más recorrido, hasta ahora. Una década después, el actual Gobierno andaluz ha puesto en marcha el proceso para aprobar un nuevo Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) que, en cierto modo, abre la puerta a que Málaga pueda expandirse en el futuro en terrenos por ahora vetados para el crecimiento de la capital, por los valores ecológicos que les otorgó el plan metropolitano de 2009.

Un vistazo a los mapas del POTA permite comprobar que el segundo nivel de «infraestructura verde» del territorio, por debajo de los espacios naturales protegidos, lo que se denomina como paisajes de interés para la conectividad ecológica (PIC), retrocede respecto a la gran 'mancha' verde que el plan metropolitano marcó hace 16 años para expandir el efecto protector de lo que bautizó como 'Montes de Málaga', aunque estuviera fuera de los límites del parque natural.

Nuevo Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA, versión preliminar) Vigente Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM, año 2009) Delimitación de los territorios vetados al crecimiento urbanístico en Málaga A. Martín Campso

Resulta llamativo que entre los suelos que quedan fuera de los PIC estén los situados al norte de la urbanización de Colinas del Limonar, justo donde De la Torre llegó a dibujar medio millar de chalés, zonas verdes y equipamientos en la versión inicial del actual Plan General de 2011, y que posteriormente tuvo que borrar para dar cumplimiento a las protecciones establecidas por la Junta.

Asimismo, esa infraestructura verde no se extiende por otros espacios de Campanillas y Puerto de la Torre que están preservados en el plan metropolitano. Así, no se aprecia, por ejemplo, en terrenos situados junto al río Campanillas, a la altura de la Huertecilla, donde llegó a barajarse la construcción de dos mil viviendas durante la elaboración del PGOU.

El nuevo plan general de la capital adaptado a la LISTA podría incluir terrenos de expansión que hasta ahora estaban vetados

Según han aclarado fuentes de la Junta y del Ayuntamiento consultadas, que el nuevo plan regional de ordenación del territorio no contemple esos suelos como «infraestructura verde» no quiere decir que ya estén liberados para albergar nuevas zonas de expansión urbanística de Málaga. No obstante, sí puede constituir un primer paso para hacerlo posible en los próximos años.

Y es que las determinaciones del POTA, que se encuentra en fase de exposición pública y que podría entrar en vigor el año que viene, tienen que ser tomadas como referencia para que la Junta elabore los nuevos planes urbanísticos de escala subregional, uno por cada provincia, que sustituirán a los actuales planes de segundo nivel, entre ellos el del área metropolitana de Málaga que ahora protege todos esos suelos.

Desde el Consistorio no quieren lanzar las campanas al vuelo y recuerdan que el POTAUM sigue vigente mientras no sea derogado por un nuevo plan provincial. Asimismo, desde la Consejería de Fomento remarcan que los PIC no son una figura de protección ambiental y no sustituyen a los suelos protegidos por ahora en los planes subregionales. No obstante, no deja de resultar llamativo que el 'verde' del nuevo POTA se reduzca respecto al que se dibujó en el plan metropolitano de 2009.

El Ayuntamiento de Málaga ha anunciado en el Foro de Simplificación Administrativa que celebró SUR el pasado viernes que, en 2026, empezará a trabajar en un nuevo plan general adaptado a la actual ley urbanística andaluza, la Lista, que podría estar listo en tres o cuatro años. Si, siguiendo las directrices del POTA, el futuro plan de ordenación provincial retira la protección ambiental para los suelos al norte de la Ronda Este, y otros rústicos que bordean el núcleo urbano de la capital, el Consistorio tendría margen de maniobra para plantear operaciones de crecimiento en espacios que, por ahora, siguen vetados a cualquier operación urbanizadora.