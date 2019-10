«Espero que Chaves, Griñán y Díaz declaren sobre la Faffe por respeto al Parlamento» Rechaza que la comparecencia en campaña de los exaltos cargos socialistas suponga un uso electoral del Parlamento Enrique Moreno Presidente de la comisión investigadora de la Faffe y parlamentario de Cs JOSÉ LUIS PIEDRA SEVILLA. Lunes, 21 octubre 2019, 00:02

Enrique Moreno ( Jaén, 1986) acaba de aterrizar esta legislatura en el Parlamento andaluz y se ha puesto al frente de una comisión que pretende arrojar luz en la gestión socialista de la desaparecida Fundación Andaluza Fondo para la Formación y el Empleo (Faffe) marcada por muchas irregularidades. Este joven abogado llega con mucha ilusión al proyecto de Ciudadanos tras criarse en política desde pequeño en las filas del PP, siguiendo así los pasos de su padre que después saltó a Cs tras años de alcalde popular en su Porcuna natal. No pierde su relación telúrica y su raíz olivarera y hasta se pone al volante de su tractor los fines de semana, aunque ahora conduce una comisión que promete un alto voltaje político con la citación en campaña de expresidentes y consejeros socialistas.

-¿Qué balance hace de los trabajos realizados hasta ahora por la comisión?

-El balance es muy positivo porque hemos aprobado un plan de trabajo por unanimidad que es riguroso, eficaz y ágil y que no se ha hecho para nada desde la precipitación para no dar lugar a errores y evitar que esta comisión no llegue a ninguna parte, lo que sería una frustración para todos.

-¿El PSOE-A critica el uso torticero del Parlamento por hacer declarar a sus expresidentes en plena campaña?

-Para nada es un uso torticero ya que es la continuidad de unos trabajos previamente planificados. Cuando acordamos el calendario fue con el apoyo de la mayoría de los grupos y por entonces no sabíamos que se iban a convocar unas elecciones para el 10 de noviembre. A la comisión nada le puede interrumpir su plan de trabajo como tampoco interfiere este el proceso electoral, por ejemplo, al trámite parlamentario de los presupuestos. El uso torticero de las instituciones es el de los viernes sociales de Pedro Sánchez, eso sí que es hacer campaña electoral con las instituciones y los recursos públicos.

-Pero, ¿no cree que es mucha coincidencia que tengan que declarar unos días antes de las elecciones?

-No me parece ninguna coincidencia ni casualidad porque ha sido fruto del acuerdo mayoritario de los grupos de la comisión y del plan de trabajo aprobado. Lo que no me parece lógico es que el grupo socialista quiere interrumpir ahora esas normas de funcionamiento que nos hemos dado todos y esa planificación del trabajo que se ha acordado en el seno de la comisión.

-¿Cómo valora el recurso anunciado por los socialistas por estas comparecencias?

-Ese recurso está todavía en estudio, pero creo que no cabe dicho recurso contra un acuerdo mayoritario alcanzado dentro de esta comisión. No contemplo otro escenario que la comparecencia de los citados a declarar en las fechas establecidas porque así se acordó de forma democrática y mayoritaria.

-La exministra Fátima Báñez no compareció en la pasada comisión de los ERE. ¿Cree que al final declararán los expresidentes y altos cargos socialistas?

-No contemplo ningún otro escenario que su comparecencia y espero que tengan el respeto y responsabilidad necesarias al Parlamento para que puedan ofrecer las explicaciones oportunas para esclarecer este asunto. El PSOE-A planteó directamente pasar a la fase de conclusión sin la ronda de comparecencias para explicar todo lo ocurrido. Eso no era sensato para una investigación rigurosa que, tras analizar la documentación, necesita ahora de la explicación de los comparecientes.

-¿Es necesaria la comparecencia de Susana Díaz? Ella no estaba en el Gobierno cuando ocurrieron los hechos que se investigan.

-Es una decisión que ha contado con el apoyo de cuatro de los cinco grupos que conforman la comisión y solo ha sido el grupo socialista el único que entiende que Díaz no suscita interés para esta investigación y no tiene nada que aportar. Los demás consideramos que sí y por ello hemos acordado su presencia.

-¿Cree que el trabajos de la comisión obtendrá sus frutos al final?

-Espero y confío en llegar a conclusiones esclarecedoras de todo lo acontecido en esta fundación para que todos los andaluces conozcan con detalle lo que pasó y cómo se usó cel dinero público, sobre todo para depurar responsabilidades y evitar que este tipo de casos puedan repetirse en el futuro.

-¿Cómo valora todo lo ocurrido en esta fundación?

-Desgraciadamente no se conoce lo que realmente ocurrió pero lo que se sabe hasta ahora es verdaderamente deleznable y por eso queremos conocer cómo, cuándo y dónde se gastó el dinero público. Sabemos que se utilizó una tarjeta bancaria en clubes de alterne o en las ferias de Sevilla y Jerez haciendo gastos de hasta 14.000 euros, eso es repugnante y nauseabundo y además lo hacían como si gozaran de una total impunidad.

-¿Cómo ve los nuevos presupuestos y el acuerdo e influencia de Vox?

-De momento no ha presentado una enmienda a la totalidad y esperaremos al acuerdo para ver cuáles son sus propuestas concretas. Con todo, la influencia de Vox en el presupuesto de este año afectó tan solo al 2,1 % de los más de 35.000 millones. Un presupuesto que fue el mejor de toda la historia de Andalucía al ser el que más dinero ha dedicado a la Sanidad, la Educación y la Sanidad.

-¿Cómo ve al Gobierno andaluz con sus socios del PP-A? ¿Cs está rentabilizando su presencia?

-Lo veo fuerte y estable y con mucha solvencia para mejorar la vida de los andaluces y se están cumpliendo con las medidas acordadas. Y la rentabilidad no es política, es la que perciba la ciudadanía a través de la mejora de los servicios públicos, bajando impuestos, generando confianza para fomentar la actividad empresarial, inversión y empleo.

-Las encuestas electorales apuntan una bajada de Cs, ¿cuál es su perspectiva?

-La única encuesta de verdad es la que dictarán los españoles cuando se pongan las urnas y cada vez que eso ocurre, Cs crece. Además, donde Cs está fuerte hay estabilidad, y confianza y gobierno.

-¿Es posible una 'Andalucía Suma'con el PP-A?

-No estamos en esa iniciativa, Cs es un proyecto limpio e ilusionante y el PP tiene mucha mochila y e s un proyecto caduco, en decadencia y sin regeneración y con muchos casos de corrupción, que eso solo resta y no suma.