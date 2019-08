Ángela Aguilera: «Blanquear a la ultraderecha tiene su responsabilidad; en política no todo vale» Aguilera es una veterana en la izquierda política andaluza. / J. L. PIEDRA La Presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía advierte de las consecuencias de la influencia de Vox en el Gobierno y se marca como reto liderar la oposición frente a la derecha y un PSOE «noqueado» JOSÉ LUIS PIEDRA SEVILLA Lunes, 5 agosto 2019, 00:38

Ángela Aguilera, gaditana de San Roque, es una veterana en la izquierda política andaluza, aunque su desbordante energía y pasión la mantienen con una juventud intacta en su lucha por unas ideas que considera necesarias para cambiar realmente Andalucía. Después de su militancia y activismo en Izquierda Unida cuando era una veinteañera, decidió abrir un paréntesis en su vida política durante muchos años para volver ahora con fuerza de la mano de Podemos y dentro del proyecto Adelante Andalucía, con la ilusión renovada y con los mismos valores y compromisos sociales que le han marcado siempre. Desde la actual presidencia del grupo parlamentario de Adelante Andalucía le ha tocado asumir el protagonismo en una época de transición en la confluencia de izquierdas con la reciente marcha de Antonio Maíllo y el próximo retorno de Teresa Rodríguez tras su ausencia maternal.

-¿Qué balance hace del nuevo gobierno y la legislatura?

-Da pánico ver que el Gobierno ha incorporado a la ultraderecha, lo que supone una pérdida de autonomía y un grave peligro para los servicios públicos, que nunca habían estado tan en riesgo como ahora. Además, las políticas se teledirigen desde Madrid y es toda una desgracia después de tanta lucha por el autogobierno. Este Gobierno va a profundizar en un camino que ya marcaron los socialistas con conciertos y privatizaciones para dejar de lado lo público.

«Es una vergüenza que los ricos paguen menos impuestos que los trabajadores»

-¿Cómo ve la Influencia de Vox en el Gobierno?

-La extrema derecha es quien manda y marca la agenda política como se refleja en la deriva contra las mujeres, la negación de la violencia machista o quitar ayudas a las asociaciones que defienden a las víctimas. Es producto de la influencia de Vox y en lo demás la derecha está de acuerdo, como en bajar los impuestos a los que más tienen. Es una vergüenza que en Andalucía los ricos paguen menos impuestos proporcionalmente que los trabajadores y que PP y Cs se apoyen en la extrema derecha, que ha llegado por la desesperación y desafección hacia la política, la antesala de fascismo.

-¿Qué opinión tiene de Cs, ahora con el PP y antes con el PSOE?

-Es el colmo del cinismo y está cumpliendo el papel para el que fue creado: apuntalar al bipartidismo y al sistema. Tiene un doble discurso y una ambigüedad insostenible como partido bisagra a lo que aspira. Y lo peor es el viraje hacia la derecha en esa carrera para ver quién la lidera con una consejera como la Igualdad que negó la brecha salarial claramente influenciada por el discurso de Vox. En política no todo vale y hay un claro mercadeo por los sillones y el poder. Blanquear a la ultraderecha tendrá una responsabilidad histórica y eso pasará factura, no todo vale en política.

-¿Y cómo ve al PP?

-Tiene un discurso pero realmente practica otro, no tienen autoridad moral cuando ha sido el partido más corrupto de Europa con sentencias judiciales. Ahora ha colocado a sus concejales en paro en las gerencias provinciales de la Agencia de Vivienda y a los amigos del consejero de Salud que venían de empresas que hacían negocio con la sanidad. Utilizan las instituciones como lo hacían los socialistas, el cambio de gobierno ha sido un quítate tú para ponerme yo.

-¿Tanta similitud hay entre este gobierno y el anterior?

-Bajar impuestos a los ricos no es de izquierdas y ya Susana Díaz lo hizo y no defendió como debiera los servicios públicos, haciendo políticas de derecha y abriendo las puertas a las privatizaciones con los conciertos en sanidad y educación. Este gobierno lo que están haciendo ahora es apretar un poco más en esas políticas para defender a la élite en detrimento de la mayoría social.

-¿Cómo ve al PSOE fuera del poder andaluz después tantos años?

-El PSOE está en estado de shock, muy tocado moral y políticamente para afrontar una oposición para la que no tiene autoridad. Está presentando iniciativas de lo que no ha hecho en 37 años de gobierno después de haber mantenido unas políticas y un discurso de derecha. Hoy lo público está en riesgo por la incapacidad del PSOE de defenderlo y ahora pide blindar los servicios.

-¿Ve con preocupación la reestructuración de los entes instrumentales de la Junta? ¿Habrá despidos?

-Nadie sabe qué va a pasar con las auditorías pero está claro que no creen en la administración pública ni van a hacer nada para salvarla para dejarlo todo en manos de la iniciativa privada. Ya hay una partida del presupuesto para indemnizaciones y vamos a estar vigilantes con los despidos. Queremos una administración racional y eficaz y no nos creemos el discurso de que haya áreas que no sirven para nada y solo están para mantener unos puestos de trabajo, un gobierno que mantiene el pago de los alquileres para los altos cargos mientras hay desahucios.

-El Gobierno presume de haber aprobado los presupuestos más sociales de la historia, ¿cómo los valora?

-Son antisociales, bajan los impuestos a los ricos y quitan dinero para las políticas activas de empleo, para defender a las mujeres que nos están matando, para la renta mínima o para la educación y la sanidad públicas. Es un presupuesto de transición y un aperitivo, es solo el inicio y se irán profundizando en las políticas misóginas, xenófobas, antiinmigración y desigualdad en favor de los privilegiados próximamente. El presupuesto tiene que servir para generar riqueza y empleo y no para impulsar un modelo de especulación en el que las multinacionales vengan a hacer su negocio y después se vayan, como pasó con Boliden y ahora con Gas Natural y Doñana con la Unesco mirándonos con prismáticos al estar amenazado un patrimonio natural de la humanidad, mientras que desde el PP SE anima a seguir usando su agua.

Alternativa a la derecha

-¿Cómo ve el futuro de la confluencia Adelante Andalucía y su relación con el proyecto nacional?

-Con mucha ilusión. Queremos liderar la oposición, el PSOE está noqueado y no está preparado para confrontar con la derecha. Nuestro proyecto está en proceso de construcción y queremos hacerlo crecer para ser una alternativa a la derecha y a un PSOE desgastado. Queremos cambiar las cosas con pasión y sin ser profesionales de la política, no vamos a vivir de ella. Y queremos que el pueblo andaluz sea feliz y para eso hace falta que tenga trabajo, una casa y unos servicios básicos de calidad. Las relaciones con la dirección nacional son buenas, tenemos un peso específico importante y creemos en la pluralidad pero puede haber discrepancias, que son buenas y democráticas y hay que normalizarlas.

-¿Qué le parece la falta de acuerdo para formar gobierno en el Estado e investir a Pedro Sánchez?

-España necesita un gobierno de izquierdas, pero lo importante son las políticas y no hace falta estar en el gobierno. Tenemos un espejo en el que mirarnos: Portugal, donde se están determinando las políticas de izquierdas sin estar en el gobierno, hay muchas formas de intervenir en un gobierno más allá de los sillones y la soberbia de quién tiene la mayoría. Hay una falta de respeto de Pedro Sánchez a los votantes de Unidas Podemos y da vergüenza que determine quién puede hacer políticas de Estado.

-¿Cuál es su augurio para esta legislatura?

-Que va a ser larga y dura y tendremos elecciones en 2023. Vox va a dar mucho ruido, vive de ello. Habrá presupuestos y se le darán muchas peritas en dulce y habrá que luchar contra sus barbaridades.