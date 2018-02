El PSOE reclama explicaciones sobre la concesión de una parcela a Mayfair Academy en Estepona El alcalde asegura que si el centro educativo cumple los requisitos legales, la tramitación continuará CHARO MÁRQUEZ ESTEPONA. Martes, 13 febrero 2018, 01:15

El PSOE de Estepona exigió ayer al equipo de gobierno explicaciones «públicas, inmediatas y contundentes» sobre la concesión administrativa de una parcela municipal de más de 5.000 metros cuadrados a una empresa «insolvente». La reclamación se produce tras la noticia publicada ayer por SUR sobre la orden de desahucio que pesa sobre el centro educativo privado Mayfair Academy International por presuntos impagos a la propiedad del inmueble. Esta empresa ha obtenido además la adjudicación de una parcela municipal en la zona de El Campanario para la construcción de un nuevo centro.

Desde el PSOE acusan al equipo de gobierno del PP de «seguir poniendo en manos de empresas privadas, en algunos casos de escasísima solvencia, terrenos municipales que pertenecen a todos los esteponeros para que hagan negocio a costa de impedir que en un futuro el municipio cuente con parcelas idóneas para la construcción de equipamientos públicos».

Los socialistas han exigido la revisión de este expediente porque, aseguran « el Ayuntamiento va a poner en manos de esta mercantil más de 5.000 metros cuadrados para la construcción de un colegio privado cuando es incapaz, siquiera, de hacer frente a una deuda de poco más de 40 mil euros».

Por último se preguntan «cómo es posible que una empresa que no cumple con sus obligaciones tributarias reciba del mismo Ayuntamiento, al que no paga, una concesión de estas características. Este mismo hecho debería haber sido un motivo más que suficiente como para que ni tan siquiera pudiese optar al concurso», argumentan.

El abogado de la propiedad mantiene que Mayfair Academy International adeuda 42.500 euros de mensualidades, impuestos y tasas municipales.

Concesión

El alcalde, José María García Urbano, aseguró ayer que la concesión seguirá adelante «si el concesionario cumple con los requisitos legales de la concesión que se está tramitando y presta las garantías correspondientes». Añadió que «nada tiene que ver un expediente administrativo donde se cumplen los requisitos, con los temas particulares que pueda tener la empresa y que son ajenos al Ayuntamiento».

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Estepona señalaba el lanzamiento para mañana y requería a los arrendatarios la retirada de sus enseres antes de esta fecha. Sin embargo, la defensa del centro se opuso al desahucio y se señaló juicio para el próximo 28 de marzo. Los denunciantes aclararon que no tienen intención de que el desalojo se produzca durante el curso escolar, «para no perjudicar al alumnado, que no tiene culpa de nada».

Por su parte, los abogados del centro señalan que es «falso» que el colegio adeude cantidad alguna y aseguran que se encuentran al día de todas sus obligaciones. Tienen previsto construir un nuevo centro educativo, para niños de 3 a 18 años, en la parcela municipal cuya apertura estaría prevista para 2019.